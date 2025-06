"Messi juega con estatuas": mirá los lapidarios comentarios de Zlatan Ibrahimovic tras la goleada de PSG a Inter Miami de Luis Suárez

"Messi juega solo porque ama el juego, porque todavía puede hacer lo que el 99% de los jugadores no pueden”, agregó Zlatan.

El sueco también habló sobre el juego de Inter Miami, equipo que dirige el argentino Javier Mascherano.

“No hay entrenador, ni estrellas, ni siquiera jugadores que entiendan cómo moverse sin balón. Este no es el Messi que conozco”, dijo Zlatan, quien coincidió en Barcelona con Messi y Mascherano.

El astro Lionel Messi consideró que Inter Miami cumplió en el Mundial de Clubes y "dejó una buena imagen", pese a la dura goleada que le propinó el Paris Saint-Germain (4-0) en octavos de final este domingo en Atlanta.

"Ellos son un grandísimo equipo, son los campeones de la última Champions y la verdad que están muy bien", afirmó el crack argentino, de 38 años, en entrevista al canal DSports.

Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi (L) looks on after the FIFA Club World Cup 2025 Group A football match between US Inter Miami and Brazil's Palmeiras at the Hard Rock stadium in Miami on June 23, 2025. CHANDAN KHANNA / AFP

Lionel Messi y Joaquín Piquerez

Foto: AFP