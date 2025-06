Seguridad para la final clásica del Intermedio, Nacional vs Peñarol: 800 policías, y Ministerio del Interior no tiene elementos para cambiar la planificación dentro del Estadio

Desde la semana pasada el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman , y desde este sábado el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio , manifestaron públicamente diferentes ideas para desarrollar y cambiar los operativos de seguridad para la final clásica del Torneo Intermedio , pero ninguna de las ideas fueron planteadas formalmente a la Asociación Uruguaya de Fútbol ni al Ministerio del Interior, que son los que en definitiva aprobarán o no cualquier modificación.

El director de seguridad en el deporte, Juan Pablo Silva , fue entrevistado esta mañana en el programa 100% Deporte de Sport 890 y planteó lo que ocurre en la realidad y oficialmente, y no lo que se maneja en los medios.

“Estamos en conocimiento de que hay propuestas en la prensa. Es una manifestación de deseo y por definición y naturaleza los uruguayos nos sentimos solidarios y comprometidos con este tipo de situaciones, pero como Ministerio del Interior y desde el punto de vista de la seguridad lo vamos a manejar en la planificación adecuada con las variantes y aristas que nos manejamos nosotros. Vamos a responder técnicamente cuando tengamos la propuesta y todo esto (que se habló) sea un hecho concreto. No sabemos cuándo llegará la propuesta ”, apuntó.

La final del Torneo Intermedio entre Nacional y Peñarol se jugará el próximo domingo a la hora 15 en el Estadio Centenario. En este partido, en los 90 minutos, en el alargue o por penales, saldrá un campeón.

La reunión de seguridad para el clásico se realizará este martes, como ocurre cada semana, en la AUF.

Perchman planteó la opción de sortear la Olímpica y la América, para que una la ocupe la parcialidad de Nacional y la otra la de Peñarol.

Ruglio le respondió que eso generaría más pulmones y propuso mantener la separación en la olímpica y llenar ese espacio con niños.

Este último planteamiento de Ruglio generó cuestionamientos porque entienden que los niños quedan expuestos a la violencia que existe en el fútbol y que no habrá padres que autorizarán a que sus hijos vayan a ese sector del Estadio Centenario.

Consultado sobre la posibilidad de quitar el pulmón de la Olímpica, Silva respondió: “No lo hablamos y no hemos hablado oficialmente. La respuesta será en función de los detalles técnicos que analicemos, el análisis de riesgo. No podemos analizarlo por separado”.

De todas formas se adelantó a informar que para tomar las medidas “hay que analizar 15 o 20 clásicos para atrás y ver la evolución”, y subrayó que hoy “no hay elementos que permitan decir que puedan cambiar la forma en que se venían haciendo las planificaciones”.

Finalmente apuntó: “Esto no quiere decir que puedan aparecer elementos que nos hagan agregar o sacar detalles que son administrativos”.

En este contexto, el escenario de seguridad que se estableció para los clásicos en el Estadio Centenario es con un pulmón en el medio de la Tribuna Olímpica para separar a las dos parcialidades.

Desde junio de 2010 los clásicos en el Estadio Centenario se juegan con un pulmón en la Olímpica.

Dijo el responsable de la seguridad en el deporte en el Ministerio del Interior que “el Estadio Centenario es uno de los escenarios más seguros” y el lugar en el que la Policía se siente más cómoda para trabajar.

“Ese escenario para nosotros es una fortaleza”, dijo.

En el clásico habrá 300 efectivos en los alrededores del estadio y en total serán 800 en los tres anillos de seguridad, que empieza en las terminales de ómnibus en los barrios más alejados de Montevideo y que continúan en las principales vías de acceso al Estadio, hasta llegar al Parque Batlle.