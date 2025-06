Cómo sigue la negociación entre AUF y Tenfield por los derechos de televisión del fútbol uruguayo tras la oferta de US$ 25 millones

Desde el 4 de junio , cuando se produjo el primer encuentro entre AUF y Tenfield, protagonizaron dos reuniones y hablaron durante seis horas y media . Desde este miércoles está sobre la mesa una oferta de la empresa de US$ 25 millones más los ingresos por merchandising para renovar el contrato.

Luego de meses en los que AUF y Tenfield no hablaron sobre la negociación de la renovación, en los últimos 22 días las conversaciones estuvieron lideradas por el presidente de la AUF, Ignacio Alonso , y el dueño de Tenfield, Francisco Casal .

En el segundo, del martes 24, fueron siete representantes de la AUF: no estuvo Carlos Manta y se sumaron Eduardo Mosegui y Matías Pérez, ambos integrantes del comité ejecutivo. Por Tenfield, Casal y Giménez.

La primera reunión se realizó en el palco principal del Estadio Centenario, convocada por la AUF, y la segunda en el Hotel Sofitel, en donde Tenfield recibió a los representantes de la Asociación.

En ambos casos los protagonistas valoraron el buen tono de las conversaciones, destacaron el nivel técnico sobre el que trabajaron. Tenfield expuso la forma en que ve el mercado y la proyección que observa, y la AUF planteó los estudios que en abril habían sido presentados a los miembros del Congreso para que conocieran la realidad en la que están los clubes uruguayos en torno a los derechos de televisión.

A la salida del primer encuentro, Casal dijo: “Fue una reunión muy buena tratando de que todos pensemos para el mismo lado”.

Ignacio Alonso Foto: Leonardo Carreño

Luego del segundo, Alonso expresó: "Estamos negociando de buena manera, en forma correcta, respetuosa y hoy hubo un avance interesante. Estuvimos tres horas y pico, hablamos de mucha cosa, temas del fútbol, del contrato, algunos temas que no son del contrato, pero termina siendo positivo el intercambio. Venimos avanzando como queríamos avanzar".

Tenfield, que tiene los derechos del fútbol local desde 1999, está negociando en forma directa con la AUF en la ventana prevista en el contrato actual de negociación de buena fe que finaliza el 4 de julio.

A partir del 5 de julio y ya dentro de los últimos 180 días del actual contrato, si no llegaron a un acuerdo con Tenfield para renovar, la AUF podrá realizar un llamado a interesados para adquirir los derechos del fútbol local. En esa licitación la empresa puede presentarse e igualar la mejor propuesta.

¿Qué ocurrió en la AUF después de la oferta que presentó Tenfield?

Este miércoles Tenfield presentó a la AUF una oferta para renovar el acuerdo por US$ 25 millonespara adquirir los derechos de televisión más los ingresos que generarán por merchandising, que estiman rondan entre US$ 3.000.000 y US$ 5.000.000.

La breve nota que recibió la AUF establece el monto total, el ingreso extra por merchandising, pero no plantea los plazos de la oferta.

Según pudo conocer Referí, para la AUF el ofrecimiento que recibieron de US$ 25 millones es insuficiente para la negociación que están llevando adelante.

En los estudios de mercado que realizaron y que presentaron en abril, la AUF entiende que el fútbol uruguayo puede ingresar libres para los clubes US$ 45 millones.

¿Y ahora, en este escenario y a nueve días del plazo para la negociación directa entre las partes, cómo sigue el tema?

En este escenario en el que existen casi US$ 20.000.000 de diferencia entre lo que ofrece Tenfield y lo que intenta negociar la AUF, el comité ejecutivo de la Asociación se reunirá este viernes para estudiar la propuesta que recibieron y considerar los informes que esperan de los abogados externos que les asesoran en estos temas.

Durante todo el proceso de la negociación de derechos de televisión, la AUF no avanzó sin el visto bueno de los abogados especializados en este asunto, que participaron en la dos reuniones con Tenfield.

Según pudo conocer Referí, el plan tras la última reunión entre la AUF y Tenfield establecía que el ejecutivo se reunía este viernes y proyectaban un tercer encuentro para el próximo lunes entre las partes para procurar un acercamiento en las cifras.

Mientras esto ocurre, siete clubes esperan por la convocatoria a un Consejo de Fútbol Profesional (CFP) para estudiar la propuesta de Tenfield.

Ahora bien, en este escenario se plantean dos situaciones:

Para un grupo de clubes, Tenfield ya presentó la oferta y deben convocar al CFP para votar la propuesta o rechazarla; Para el comité ejecutivo que preside Alonso, lo que van a presentar al CFP no es la primera oferta que ya recibieron de Tenfield sino que elevarán a los clubes profesionales el número final luego de cerrar el precio con Tenfield y, para ello, aún tienen instancias de negociaciones abiertas.

Para el comité ejecutivo, que es quien negocia con la empresa, el intercambio con Tenfield no está culminado y por tanto siguen en gestiones.

En este escenario, si no llegaran a un acuerdo en la próxima semana, a partir del 5 de julio la AUF realizará un llamado abierto a interesados.

También se puede plantear que si Tenfield da por cerrada la negociación en US$ 25 millones, el grupo de clubes profesionales, que pidió la reunión del CFP, pedirá al ejecutivo que le haga llegar la oferta para votar.

Este grupo de clubes tiene los votos para aprobar la propuesta de Tenfield en las condiciones actuales, y para evitar un llamado abierto en el que podrán buscar otros oferentes por los derechos de TV del fútbol uruguayo.

Mientras todo esto ocurre, el comité ejecutivo de la AUF recibió el apoyo de los grupos de interés (futbolistas, entrenador y árbitros), que integran el Congreso, pero no definen en la venta de los derechos de TV, que es decisión de los 30 clubes de Primera y Segunda divisiones.

En nueve días finaliza el plazo para que AUF y Tenfield negocien en buena fe y de forma directa la renovación.