AUF y Tenfield avanzan hacia la renovación por los derechos de TV del fútbol uruguayo: la empresa presenta este miércoles una oferta que rondará los US$ 30 millones por año

Finalmente se programó para la tarde de este martes y se estableció como sede el palco principal del Estadio Centenario, igual que en el primer encuentro, pero a último momento se dio un sorpresivo cambio de locación.

Francisco Casal, dueño de Tenfield, y Osvaldo Giménez, asesor de gestión de la empresa, recibieron a las autoridades de la AUF en el hotel Sofitel de Carrasco.

Hasta allí se trasladaron Alonso y cuatro integrantes del comité ejecutivo de la AUF: Andrea Lanfranco, Eduardo Mosegui, Sergio Pérez Lauro y Matías Pérez, además de los dos abogados externos que manejan el tema de derechos de TV con la AUF.

Consultado Alonso a la salida de la reunión la razón por la que se cambió el lugar de encuentro, expresó: "Son razones que no vienen al caso y nosotros no las vamos a difundir. Habíamos conversado desde ayer que hay una contingencia, situaciones que podían derivar en el cambio de locación de la reunión, pero no nos corresponde a nosotros decirlo".

El encuentro comenzó a la hora 15, en una sala ubicada en el segundo piso del hotel, con vista a la rambla como documenta la foto de Referí.

Después de tres horas y 20 minutos, sobre la hora 18.20 finalizó el encuentro y el primero en salir, dos minutos después fue Pérez Lauro, quien solo se limitó a decir a Referí: "Estamos negociando". Además, informó que sería Alonso el que hablaría al final del cónclave.

¿Qué dijo Ignacio Alonso tras la reunión con Casal?

Dos minutos después de Pérez Lauro bajaron Andrea Lanfranco, uno de los abogados que trabaja con la AUF y Alonso. Dentro del hotel pararon para saludar a una persona en la cafetería y salieron por la puerta principal del Sofitel, donde el presidente de la Asociación había dejado su vehículo.

Apenas cruzó la puerta, Alonso fue abordado por los medios y su primera respuesta sobre la reunión fue: "Estamos negociando de buena manera, en forma correcta, respetuosa y hoy hubo un avance interesante".

"Estuvimos tres horas y pico, hablamos de mucha cosa, temas del fútbol, del contrato, algunos temas que no son del contrato, pero termina siendo positivo el intercambio. Venimos avanzando como queríamos avanzar", agregó.

Consultado sobre la posibilidad de que se renueve el contrato con Tenfield y que no se llegue a una licitación para que varios oferentes presenten propuestas para quedarse con los derechos, Alonso respondió: "Estamos trabajando para llegar a un número y a condiciones que sean satisfactorias para volcar a los clubes en la definición. Ambas partes estamos trabajando para eso. En la medida que eso sea posible sucederá lo que vos decís. Si no es posible, tendremos que pasar el día 4 con otros planes. Pero hoy estamos trabajando para que lo que nosotros aspiramos como fútbol, a partir de los estudios que tenemos y lo que proyectamos hacia adelante, pueda ser trasladado a un contrato que le dé satisfacción al fútbol. Esa es nuestra parte: para lo que nos preparamos, para lo que estudiamos, para lo que estamos plantados en la cancha, en las condiciones que hemos logrado que creo que son positivas y luego veremos sobre el final, ahí tendremos la constatación de cuál ha sido el resultado de la negociación".

Según informó Alonso no hablaron de números ni de las condiciones del acuerdo, aunque según lo que establece el Estatuto de la AUF la renovación se podrá realizar por un plazo de cuatro años. En caso de elegir un tiempo superior a ese período, como ocurrió con la firma del contrato con Nike, necesitará mayorías especiales del Congreso.

La oferta verbal que presentó Tenfield y la formal que llegará este miércoles

Si bien Alonso dijo que no hablaron de números sino que solo abordaron la realidades del mercado, informaron a Referí que Tenfield planteó en la charla una oferta verbal.

La oferta de Tenfield tiene un piso de US$ 28 millones y llega hasta US$ 32 millones. Actualmente está pagando US$ 17 millones por año.

La empresa pondrá esa propuesta por escrito para este miércoles, o a más tardar el jueves, confirmaron a Referí.

La razón para presentar esta oferta rápidamente es porque este miércoles quedarán 10 días para finalizar la negociación de buena fue. Luego, si no existe acuerdo, la AUF podrá realizar un llamado a interesados en adquirir los derechos del fútbol uruguayo. Tenfield también podrá presentarse y tendrá derecho a igualar la mayor oferta.

En este contexto, este miércoles Tenfield presenta la oferta y el viernes se reunirá el comité ejecutivo de la AUF, que preside Alonso, para estudiar la propuesta.

Luego se producirá el tercer encuentro entre AUF y Tenfield, previsto para el lunes en donde la Asociación responderá a la propuesta y podrá hacer un planteamiento para mejorar lo que le ofrecieron o aceptar el precio que formalmente recibirá en estas horas.

Después que el comité ejecutivo cierre la negociación con la empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo lo elevará al Consejo de Fútbol Profesional (CFP), para que vote o no la propuesta.

Aunque no hablaron de plazos en esta reunión en Carrasco, el nuevo acuerdo se plantea sobe la base de cuatro años (enero 2026 a diciembre 2029).

También pudo conocer Referí que no se descarta que Tenfield plantee este miércoles una oferta superior, próxima a los US$ 35 millones por año, con cláusulas de ajuste, si se extiende por ocho años la renovación. En ese caso el contrato debe ser aprobado por el Congreso y con mayorías especiales porque el Estatuto de la AUF contempla acuerdo hasta cuatro años.

En el caso de la propuesta de cuatro años que llegará esta semana desde Tenfield la debe aprobar o rechazar el Consejo de Fútbol Profesional (CFP) que es el que reúne a los 30 clubes que Primera y Segunda División y que es el que tiene la definición final.

Después de seis horas y media de reunión, tres horas y 15 minutos el 4 de junio y el mismo tiempo este martes (en la primera la AUF fue la anfitriona y en la segunda Tenfield) todos coincidieron en que avanzan en buenos términos y con reuniones de carácter técnico y profesional muy elevado con el objetivo de renovar el acuerdo entre AUF y Tenfield.

Las dos notas que llegaron a la AUF: el apoyo de los grupos de interés y el reclamo de siete clubes por la reunión del CFP

Mientras en Carrasco cinco de los siete miembros del comité ejecutivo estaban reunidos con las autoridades de Tenfield, a la sede de la AUF llegaron dos notas, una de siete clubes del fútbol profesional reclamando por la realización del CFP en nota que enviaron el 13 de junio (que la Asociación no realizó ni respondió) y otra de los grupos de interés (futbolistas, entrenadores y árbitros) para apoyar al comité ejecutivo en las gestiones que realizan en la negociación de los derechos de TV.

Los siete clubes reclaman que el Consejo convoque a reunión para estudiar la propuesta de Tenfield.

Los integrantes de los grupos de interés que integran el Congreso (Asociación de Futbolistas del Uruguay, Mutual Uruguaya de Futbolistas, Asociación Uruguaya de Entrenadores y Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol) elevaron Alonso y al ejecutivo una nota para expersar el "respaldo institucional al proceso de negociación de los derechos comerciales del fútbol uruguayo que actualmente están llevando adelante".

"Esta negociación es clave para corregir un prolongado desajuste entre lo que el fútbol genera y lo que efectivamente retorna al sistema, por lo que esta aspiración significa una transformación profunda en la gestión y comercialización de los referidos activos".

