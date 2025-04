La AUF presentó los números al Congreso con el valor del fútbol uruguayo y con un nuevo contrato planea embolsar US$ 65 millones por año

También se hicieron presentes Edgar Welker, en representación de Dexary, productora que se encargó de transmitir algunos torneos en los que participó la selección en los últimos años, Pedro Bordaberry y Julián Moreno, quienes ya no tienen cargos en el fútbol, pero que fueron invitados por sus distintos roles que cumplieron en este deporte.

No estuvo presente el presidente de Liverpool, José Luis Palma.

20250421 José Rulo Varela y Matías Pérez en la reunión informativa de la AUF para los integrantes de su congreso.jpeg José "Rulo" Varela y Matías Pérez Foto: Leonardo Carreño

La presentación se realizó en diapositivas que fueron exhibidas con un detallado análisis.

"Fue un estudio muy completo, detallado que se fue presentando en segmentos", dijo a Referí uno de los dirigentes que participó del cónclave.

Como recomendación clave se aconsejó avanzar lo máximo posible hacia el "control de la gestión y facturación".

El nuevo contrato deberá contemplar las tendencias de mercado que apuntan a la diversificación de la facturación y a los diferentes canales de distribución.

Se remarcó la necesidad de realizar contrataciones flexibles para adaptarse a las "nuevas tendencias de consumo y tecnologías".

El precio del fútbol uruguayo según los números que presentó la AUF

Según los números que presentó la consultora, la AUF puede recibir un piso de US$ 65 millones de facturación de acuerdo a su realidad actual. Deducidos los costos de operación se estiman ingresos netos en US$ 47 millones.

De acuerdo a la evolución del contrato, se puede llegar a un máximo de US$ 85 millones, con perspectivas de distribución de US$ 65 millones.

En la actualidad, Tenfield está pagando US$ 16 millones al año.

Las recomendaciones de organización realizadas por la consultora

Concentrar los horarios a través del VAR central, iluminar todas las canchas y generar una mayor profesionalización de las competiciones.

Mejorar los atractivos de las competencias a través de la reforma del Torneo Intermedio.

Modificar el régimen de ascensos y descensos con una movilidad de dos equipos y no de tres como rige actualmente entre Primera y Segunda,.

Convocar más público ya que solo el 6% de los hinchas que siguen a sus clubes a través de las redes sociales va a verlo a la cancha.

Como atractivo del Campeonato Uruguayo se marcó que en los últimos años hay un promedio de 2,45 goles por partido. Además, solo el 9,5% de los partidos termina 0 a 0.

Como falencia, es que solo se promedia 46 minutos de tiempo neto de juego por partido lo cual configura el peor promedio de la región. Ese promedio debe elevarse hasta 55 o 60 minutos.

La valoración de Javier Gomensoro, dirigente de Nacional, sobre la exposición

Antes de que terminara la charla informativa, el dirigente de Nacional javier Gomensoro salió para atender a los medios lamentando que la AUF haya prohibido el ingreso de los mismos para presenciar la charla. "Hubiera estado bueno que pudieran haber accedido porque es importante que esto lo conozca el público. A veces se cree que estamos en estas peleas por animosidad o rencillas entre clubes cuando lo que en realidad se busca es profesionalismo, sensatez y algo para que todos los clubes mejoren".

"Fue una presentación muy sólida con datos y trabajo de campo, muy profesional, que demuestra el potencial enorme de crecimiento del ingreso de los clubes a través de distintas plataformas de comercialización que tienen los productos que el fútbol puede comercializar", explicó Gomensoro.

20250421 Javier Gomensoro de Nacional y Edgar Welker de Dexary Reunión en la informativa de la AUF para los integrantes de su congreso.jpeg Javier Gomensoro y Edgar Welker Foto: Leonardo Carreño

"La consultora bajó a tierra los números con investigación de campo y dio herramientas para mejorar el producto y mejorar las competiciones, mejorar la concurrencia a las canchas, mejorar los espectáculos, y hasta que se juegue más tiempo en los partidos. Presentaron un trabajo que con el nuevo perfil del consumidor que se vuelca a nuevas plataformas, el 60% son nacidos en la era digital y eso está medido para cambiar el modelo histórico de concesión por muchos años a una sola empresa, por un precio único, para pasar manejar un modelo diversificado, rubro a rubro, donde se involucre a través de un departamento profesional a la propia Asociación y a los clubes en este tema", explicó Gomensoro.

"Hablan de cambiar el paradigma en función de los cambios tecnológicos y el vértigo que estos tienen. Hoy si uno pone un precio de una manera tradicional, en dos o tres años se da cuenta de que está perdiendo, y mucho. Entonces se apunta a buscar contratos mas cortos y mayor cantidad, con involucramiento con el actor y dueño de los derechos, y buscando que a través de agencias y departamentos comerciales, con acuerdos puntuales, que incluyan incluso el esponsoreo, se pueda potenciar cada uno de estos derechos", agregó.

Gomensoro dijo que la expectativa mínima para establecer un nuevo modelo de negocios le puede permitir a la AUF ingresar anualmente un mínimo de US$ 50 millones y un máximo de US$ 75 millones.

En diciembre de 2017, la AUF presentó un informe de la consultora española Mediapro que decía que el fútbol uruguayo generaba ingresos por US$ 50 millones.

"Esa cifras de US$ 50 millones y US$ 75 millones pueden ser en cinco años años mucho mayores. Entonces no comprometerse hoy a atarse a 10 años un ingreso sino hacerlo gradualmente para que esos derechos se vayan revitalizando permanentemente", explicó Gomensoro transmitiendo lo expuesto por la Consultora Ernst & Young.

"Esos US$ 50 millones son líquidos, se manejaron escenarios con costos de producción y ganancias de las plataformas de distribución. No hay en ese modelo, por cómo está concebido y sugerido, una empresa que tenga los derechos como la que hay hoy, que se lleva por afuera de lo que paga, otra ganancia. Son cifras razonables que están medidas en función de la media en otros países. Se compara con las grandes ligas, pero también con las ligas regionales y está bajado a tierra, a un escenario muy razonable y hasta conservador en algunos números para no echar campanas al vuelo, previendo la caída del cable y el auge del streaming, lo cual cambia los hábitos del consumidor", manifestó.

La AUF le vendió los derechos de TV a Tenfield en 1998 y fue renovando a largo plazo el contrato. En los últimos años, Tenfield le vendió los derechos de streaming a Disney+, pero esos ingresos son ganancia para la empresa, pero no para la AUF.

"El fútbol tiene una realidad con dos equipos con gran caudal de afición y la proporción de los derechos de TV hoy marca que entre los dos se llevan el 42%", dijo Gomensoro sobre lo que embolsan Nacional y Peñarol.

"La negociación no se hace con ese desagregado, eso viene después, con la interna del fútbol que hará una ponderación mayor que tampoco es la realidad del mercado de consumidores, donde la proporción es todavía mucho mayor. Sin embargo, Nacional y Peñarol no van a jugar todos clásicos, hay que rodearse de una competencia en la que todos los clubes puedan crecer y que los que tenemos otros productos para comerciar lo hagamos con inteligencia", afirmó Gomensoro.

"Es un negocio muy lucrativo, va a haber puja para adquirir estos derechos y eso va a potenciar el dinero que se va a recibir", adelantó el directivo tricolor.

"Acá (en la negociación entre la AUF y los clubes) está metida la política, intereses particulares, pero presentaciones como estas y fundamentaciones técnicas, sólidas, avalan que la posición mayoritaria va a ser la de la sensatez que va a primar. No lo puedo asegurar porque ya pasó en el fútbol uruguayo que hubo una oferta mucho más grande que ganó por un voto. Hay posiciones que no se explican por razones técnicas sino políticas, pero confío que va a primar la sensatez", manifestó para recordar la oferta que en 2016 arrimó Nike para quedarse con la equipación de la selección de Uruguay que finalmente siguió vestida por Puma, que tuvo que mejorar mucho lo que pagaba.

Gomensoro integró en 2011 la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia que elaboró un informe en el que la AUF se basó para negociar con Tenfield los derechos de las Eliminatorias del Mundial de 2014.

En charla con Vamos que Vamos, de AM 1050, Gomensoro charló sobre el particular: "Ese informe no cayó en saco roto porque se modificaron los contratos para ceder los derechos de Eliminatorias. Se quitó la cláusula de prioridad. Hoy existe esa cláusula, pero es diferente. Aquella era de 60 días, ahora hay cinco (días). Ahora hay que formular una oferta válida en la licitación. Pero claramente estamos pensando que en el futuro, en el nuevo contrato, se elimine esa cláusula, porque nunca hubo competencia, nunca hubo una instancia abierta. Cuando vino una oferta para un producto anexo, como lo era la camiseta de Uruguay, había una cláusula de igualación, pero permitió que se diera una instancia como creemos que se puede dar ahora: una posibilidad de que oferte más de una oferta. Yo sugiero, a título personal, que haya una segunda ronda para que las mejores ofertas puedan realizar una mejor oferta. Y luego, por contrato, deberá operar la cláusula de igualación. Y si opera esa cláusula en el nuevo contrato, la AUF está obligada por el nuevo Estatuto a eliminar la cláusula de igualación, que establezca un plazo razonable, no demasiado grande en el tiempo, y que luego quede con las manos libres en cuatro años, si es que no se da ahora".

"En materia de telecomunicaciones el mundo es demasiado dinámico como para atarse a largo plazo y hay que acortar los plazos, poner condiciones razonables, y sobre todo, recibir pluralidad de ofertas para que las empresas rivalicen sanamente para que los valores suban", concluyó Gomensoro.