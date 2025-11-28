Las glorias del fútbol uruguayo a las que Giorgian De Arrascaeta y Matías Viña pueden alcanzar si ganan una nueva Copa Libertadores

Giorgian De Arrascaeta , figura de Flamengo, y su compañero, Matías Viña , disputarán este sábado ante Palmeiras (18:00 horas en Lima) una nueva final de Copa Libertadores , en la que pueden sumar un nuevo título continental a sus respectivos palmarés, lo que, en caso de logarlo, les permitirá codearse junto a leyendas del fútbol uruguayo que levantaron el principal trofeo de Conmebol .

El nacido en Nuevo Berlín ya tiene en su haber dos títulos de Copa Libertadores con Flamengo.

Ganó la primera en 2019, en la final en la que superaron a River Plate con dos goles de Gabigol, y la segunda en 2022, cuando derrotaron a Athletico Paranaense en Guayaquil.

Pudo sumar la tercer en Montevideo en 2021, pero en la recordada final en el Centenario el campeón fue Palmeiras.

De Arrascaeta con la segunda Libertadores ganada con Flamengo

Las copas de Matías Viña

Por su parte, Matías Viña también suma dos Libertadores, ambas logradas en su anterior ciclo en Palmeiras, club con el que logró un bicampeonato continental en 2020/2021, cuando le ganaron a Santos en Río de Janeiro y luego al Fla en Montevideo.

Ahora el lateral formado en Nacional juega en Flamengo y buscará su tercer título ante su exequipo, al que dejó en 2021 para pasar a Roma, Bournemouth y Sassuolo, antes de fichar por los cariocas en 2024.

000_8ZW28Q.webp Matías Viña fue el uruguayo más destacado del año pasado al ganar dos ediciones de la Copa Libertadores 2020 y 2021 AFP

Por la tercera Copa Libertadores

En caso de que Flamengo sea campeón, De Arrascaeta y Viña llegarán a tres Copas Libertadores, un número que muy pocos jugadores uruguayos registran.

Los futbolistas celestes que tienen tres Libertadores son Pedro Rocha, con los títulos de 1960, 1961 y 1966 con Peñarol.

0000493852.webp Pedro Virgilio Rocha en Peñarol

Esos mismos títulos son los que conquistó Néstor Gonçalves, también en aquel recordado equipo carbonero en el que el ecuatoriano Alberto Spencer, máximo goleador del certamen, logró esas copas.

20250929 Néstor "Tito" Goncálves, el capitán de capitanes de Peñarol Néstor "Tito" Goncálves, el capitán de capitanes de Peñarol FOTO: @OficialCAP

Por su parte, Luis Cubilla también suma tres Copa Libertadores: ganó las de 1960 y 1961 con Peñarol y la de 1970 con Nacional, siendo el único en levantarla con ambos grandes.

0014813366.webp Luis Cubilla, ganó 5 Copas: tres como jugador (dos en Peñarol y una en Nacional) y dos como entrenador (ambas en Olimpia, de Paraguay) El Observador

Y el otro uruguayo con tres Copas Libertadores en su haber es Hugo De León, que ganó la de 1980 y 1988 con Nacional y la de 1983 con Gremio.

stuani-jpg..webp Hugo De León sangrando, con la Copa Libertadores de América ganada con Gremio en 1983

El máximo ganador uruguayo de Copa Libertadores es Ricardo “Chivo” Pavoni, quien sumó cinco títulos con Independiente de Avellaneda (1965, 1972, 1973, 1974, 1975), y que tiene uno menos que quien la logró más veces, el argentino Francisco Sá, con seis títulos defendiendo a Independiente (1972, 1973, 1974, 1975) y Boca Juniors (1977 y 1978).

20250221 Una producción de la revista El Gráfico con los uruguayos que jugaban entonces en Argentina en 1974: arriba, Baudilio Jauregui (River Plate), Rubén Bareño (Racing), Miguel Puppo (Vélez Sarsfield), Miguel Piazza (San Lorenzo) y Alberto Carrasco (N Una producción de la revista El Gráfico con los uruguayos que jugaban entonces en Argentina en 1974: arriba, Baudilio Jauregui (River Plate), Rubén Bareño (Racing), Miguel Puppo (Vélez Sarsfield), Miguel Piazza (San Lorenzo) y Alberto Carrasco (Newell's Old Boys); abajo, Sergio Villar (San Lorenzo), Walter Trueba (Racing), Hugo Nelson Lacava Schell (Boca Juniors) y Ricardo Elbio Pavoni (Independiente)

Los otros uruguayos que pueden levantar la Copa Libertadores este sábado

Además de De Arrascaeta y Viña, otros uruguayos pueden levantar la Copa Libertadores.

En Flamengo, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz pueden sumar su segundo título continental. El primero de ellos estuvo en la consagración de 2022 del Fla, mientras que el ex Liverpool ganó la recordada final de Madrid con River Pate en 2018.

Flamengo's Uruguayan defender #02 Guillermo Varela (L) celebrates scoring his team's second goal during the Copa Libertadores quarterfinal first leg football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Estudiantes de La Plata at the Maracana Stadium i El festejo de Guillermo Varela junto a Giorgian De Arrascaeta y Nicolás De la Cruz Foto: AFP

En tanto, en Palmeiras, Joaquín Piquerez puede levantar su segunda Libertadores tras la que ganaron en 2021 en Montevideo.

20211127_212620.webp Joaquín Piquerez ganó la Copa Libertadores 2021 con Palmeiras

Mientras que Facundo Torres y Emiliano Martínez irán por su primer título.