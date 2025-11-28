Nació Abril, la hija del virólogo Gonzalo Moratorio y su esposa Natalia Ibáñez: la primera foto de la familia
En julio el virólogo aseguró que el embarazo de su pareja le estaba dando "tremenda fuerza" para así seguir adelante y "poder conocer" a su hija
28 de noviembre 2025 - 12:51hs
En las últimas horas, se conoció la noticia del nacimiento de Abril, la hija del virólogo Gonzalo Moratorio y su esposa Natalia Ibáñez. Este acontecimiento se produce luego de que la pareja atravesara, casi simultáneamente, un tratamiento contra un tumor cerebral y un embarazo.
El comunicador Leonardo Sanguinetti compartió este viernes un fragmento de una entrevista realizada en el programa Protagonistas (FM Del Sol) hace “poco más de dos años”, en la que Ibáñez sorprendió a Moratorio al manifestar su deseo de agrandar la familia.
"Si le tengo que decir algo a Gonza es agradecerle, porque en los momentos en los que yo estuve mal él ha sido un apoyo excepcional. Espero que nuestra familia, que hasta ahora está formada por Omar, Walter (perros), Gonza y yo, siga creciendo. Somos muy afortunados, lo amo mucho y espero que siga brillando, como siempre", expresó Ibáñez en esa ocasión.
Emocionado, el científico definió a su pareja como “incondicional”. "No tengo palabras de agradecimiento. Hasta en los momentos más complejos para nosotros; soy muy afortunado. Le mando un beso enorme y le agradezco todos los días de estar ahí", comentó.
Junto a este fragmento de la charla, Sanguinetti escribió: "Hace poco más de dos años, Nati sorprendía a Gonza con estas palabras, dentro de otro panorama, con la convicción de agrandar la familia pero sin saber lo duro que sería el guionista de arriba".
“La gran noticia de que la familia humana se ampliaría por primera vez llegó, pero 2025 los golpeó con todo, sin saber si llegaría este inigualable momento. Hace poquitas horas llegó Abril, el gran motivo y motor para vivir y seguir viviendo. Padrazo y madraza, entre amigos, conocidos y hasta anónimos, somos muchísimos los que los queremos. Felicidades", agregó el comunicador.
En julio, Moratorio, quien había sido diagnosticado con un tumor cerebral “muy agresivo”, compartió un video en el que informó sobre los avances de su tratamiento. "Sigo convencido de que voy a ganar esta pelea. Estoy totalmente abocado a mi recuperación. Como saben, la Nati está embarazada de cuatro meses; tengo una fuerza tremenda para poder conocer a mi hija y disfrutar de esto. Me impulsa todos los días", expresó en ese entonces.
En ese entonces el virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio publicó en sus redes sociales un nuevo mensaje donde afirmó que sigue "convencido" de que va a ganar "esta pelea".
"Sigo convencido que voy a ganar esta pelea, estoy totalmente abocado a mi recuperación", afirmó durante el video.
Pese al duro momento que está atravesando, aseguró que el embarazo de su pareja le estaba dando "tremenda fuerza" para así seguir adelante y "poder conocer" a su hija.
"Me impulsa todos los días", afirmó y le mandó un mensaje a sus seguidores: "Los quiero mucho".
El pasado 13 de junio Moratorio publicó una carta en sus redes sociales en la que anunció que fue "diagnosticado con un tipo de tumor cerebral muy agresivo".
Como consecuencia de la enfermedad, Moratorio contó que perdió la capacidad motora y sensitiva del lado derecho de su cuerpo. "Este momento llega en una etapa muy especial de mi vida, mientras estamos esperando familia con mi esposa", añadió.
A fines de setiembre, Moratorio fue condecorado en la gala “Reconocimiento a la Ciencia y la Salud del Uruguay”. En esa ocasión, comentó que era “paradójico” haber estado trabajando “en la enfermedad que hoy” padece y bromeó con que estaba “hecho una Ferrari” en comparación con dos meses atrás