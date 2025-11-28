Dólar
/ Nacional / FISCALIZACIÓN

Nuevo radar en Punta Gorda aplicó más de 1.000 multas por exceso de velocidad en tres días: qué dice la IM

“Me parece pertinente informar a la población para que corrija su conducta, porque si no los accidentes van a seguir pasando”, expresó el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez

28 de noviembre 2025 - 13:35hs
Radares Montevideo velocidad 8
Foto: Diego Lafalche/ FocoUy

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, compartió a Subrayado (Canal 10) las cifras diarias de las multas y consideró que “son demasiadas”. En este sentido, advirtió que “un poco por desconocimiento, la gente mantiene la conducta” de conducir a más velocidad de la permitida.

Me parece pertinente informar a la población para que corrija su conducta, porque si no los accidentes van a seguir pasando”, expresó Benítez al ser consultado por el consignado medio este viernes.

En ese tramo de la rambla, la velocidad máxima permitida es de 60 km/h.

Las multas día a día

El martes 25, primer día de fiscalización del radar, se colocaron 372 multas. El miércoles 26 fueron 330 y el jueves 27 la cifra bajó a 316. Estos datos sugieren una tendencia a la disminución en la cantidad de infracciones, algo que también se ha observado en otros radares, donde, al principio, por desconocimiento, las infracciones son frecuentes, pero luego disminuyen cuando los conductores se familiarizan con la presencia de los dispositivos.

Una situación similar ocurrió con el radar en la rambla, en la bajada de Coimbra, donde las multas fueron muchas al principio, pero actualmente la cantidad se ha reducido a entre 15 y 20 por día.

Colocación del radar tras accidentes fatales

El radar de la curva de Punta Gorda se instaló luego de varios accidentes graves ocurridos en la zona por exceso de velocidad, dos de los cuales, en agosto y setiembre, resultaron en la muerte de tres personas.

El valor de las multas

Las infracciones por exceso de velocidad son sancionadas con unidades reajustables (UR), cuya cotización actual es de 1.839 pesos. Las multas varían según el grado de exceso de velocidad:

  • Exceso de hasta 20 km/h: 5 UR (9.195 pesos).

  • Exceso entre 21 y 30 km/h: 8 UR (14.712 pesos).

  • Exceso de 31 km/h o más, hasta el doble menos uno del límite: 12 UR (22.188 pesos).

  • Exceso superior al doble del límite de velocidad: 15 UR (27.585 pesos).

