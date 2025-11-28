Nuevo radar en Punta Gorda aplicó más de 1.000 multas por exceso de velocidad en tres días: qué dice la IM

El nuevo radar instalado en la rambla de Punta Gorda , entre las calles Cúneo y 6 de Abril , comenzó a multar el martes 25 de noviembre y, en solo tres días, registró más de 1.000 infracciones por exceso de velocidad .

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo , Germán Benítez , compartió a Subrayado (Canal 10) las cifras diarias de las multas y consideró que “ son demasiadas ”. En este sentido, advirtió que “ un poco por desconocimiento, la gente mantiene la conducta ” de conducir a más velocidad de la permitida.

“ Me parece pertinente informar a la población para que corrija su conducta, porque si no los accidentes van a seguir pasando ”, expresó Benítez al ser consultado por el consignado medio este viernes.

TRÁNSITO Bergara dijo que "en un lapso breve" se resolverá posible implementación de estacionamiento tarifado en Carrasco, Pocitos y Punta Carretas

FISCALIZACIÓN Nuevo radar en la rambla de Punta Gorda quedó operativo: cuánto cuestan las multas de la IM por exceso de velocidad

En ese tramo de la rambla, la velocidad máxima permitida es de 60 km/h .

Las multas día a día

El martes 25, primer día de fiscalización del radar, se colocaron 372 multas. El miércoles 26 fueron 330 y el jueves 27 la cifra bajó a 316. Estos datos sugieren una tendencia a la disminución en la cantidad de infracciones, algo que también se ha observado en otros radares, donde, al principio, por desconocimiento, las infracciones son frecuentes, pero luego disminuyen cuando los conductores se familiarizan con la presencia de los dispositivos.

Una situación similar ocurrió con el radar en la rambla, en la bajada de Coimbra, donde las multas fueron muchas al principio, pero actualmente la cantidad se ha reducido a entre 15 y 20 por día.

Colocación del radar tras accidentes fatales

El radar de la curva de Punta Gorda se instaló luego de varios accidentes graves ocurridos en la zona por exceso de velocidad, dos de los cuales, en agosto y setiembre, resultaron en la muerte de tres personas.

El valor de las multas

Las infracciones por exceso de velocidad son sancionadas con unidades reajustables (UR), cuya cotización actual es de 1.839 pesos. Las multas varían según el grado de exceso de velocidad: