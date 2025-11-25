Nuevo radar en la rambla de Punta Gorda quedó operativo: cuánto cuestan las multas de la IM por exceso de velocidad

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció que el radar de fiscalización de velocidad en la intersección de la rambla y José Cúneo Perinetti, en la rambla de Punta Gorda, comenzó a operar -y por tanto multar- desde la medianoche de este martes 25 de noviembre .

La instalación forma parte de las acciones de movilidad anunciadas en setiembre , orientadas a reforzar el control de la velocidad en puntos críticos del tránsito capitalino.

El radar, ubicado entre José Cúneo Perinetti y 6 de Abril , aplicará sanciones por exceso de velocidad según el siguiente esquema: 5 Unidades Reajustables (UR) por exceder hasta 20 km/h , 8 UR entre 21 y 30 km/h , y hasta 15 UR si se duplica el límite .

Además, la comuna capitalina informó que fueron reubicados puntos de control en Juan Jacobo Rousseau y María Stagnero de Munar, Nueva Palmira y Democracia, y Jujuy y Entre Ríos, aunque aún están en etapa de testeo .

El gobierno departamental indicó que se notificará oportunamente cuándo estos equipos quedarán operativos y comenzarán a emitir multas por infracciones de velocidad.

Por otro lado, se retiraron equipos en tres ubicaciones debido a modificaciones en la infraestructura vial: Av. 18 de Julio y Yaguarón, Av. Italia y Lido (al oeste), y Camino Carrasco y Lugo.