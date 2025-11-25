Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  17°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / FISCALIZACIÓN

Nuevo radar en la rambla de Punta Gorda quedó operativo: cuánto cuestan las multas de la IM por exceso de velocidad

El radar, ubicado entre José Cúneo Perinetti y 6 de Abril, aplicará sanciones por exceso de velocidad de hasta 15 Unidades Reajustables (UR)

25 de noviembre 2025 - 7:30hs
20251107dicimouyit2449_1

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció que el radar de fiscalización de velocidad en la intersección de la rambla y José Cúneo Perinetti, en la rambla de Punta Gorda, comenzó a operar -y por tanto multar- desde la medianoche de este martes 25 de noviembre.

La instalación forma parte de las acciones de movilidad anunciadas en setiembre, orientadas a reforzar el control de la velocidad en puntos críticos del tránsito capitalino.

El radar, ubicado entre José Cúneo Perinetti y 6 de Abril, aplicará sanciones por exceso de velocidad según el siguiente esquema: 5 Unidades Reajustables (UR) por exceder hasta 20 km/h, 8 UR entre 21 y 30 km/h, y hasta 15 UR si se duplica el límite.

Más noticias
propietario de los campos para reserva de chacras en laguna del cisne acusa a tecnico de ambiente de arbitrario, abusivo y motivado por ambientalistas
MINISTERIO DE AMBIENTE

Propietario de los campos para "reserva de chacras" en Laguna del Cisne acusa a técnico de Ambiente de "arbitrario", "abusivo" y motivado "por ambientalistas"

La malformación hace que se le puede cerrar la tráquea y dejar de respirar.
Amparo

Nació con una rara malformación de la tráquea y la Justicia condenó al MSP y el Fondo Nacional de Recursos a que financien una operación con médicos del exterior

Además, la comuna capitalina informó que fueron reubicados puntos de control en Juan Jacobo Rousseau y María Stagnero de Munar, Nueva Palmira y Democracia, y Jujuy y Entre Ríos, aunque aún están en etapa de testeo.

El gobierno departamental indicó que se notificará oportunamente cuándo estos equipos quedarán operativos y comenzarán a emitir multas por infracciones de velocidad.

Por otro lado, se retiraron equipos en tres ubicaciones debido a modificaciones en la infraestructura vial: Av. 18 de Julio y Yaguarón, Av. Italia y Lido (al oeste), y Camino Carrasco y Lugo.

Temas:

radar Punta Gorda multas IM Intendencia de Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Martin Charquero y Rodolfo Pereira

Tensión al aire entre Martin Charquero y Rodolfo Pereira en la transmisión de TV del clásico: "No me toqués" y "no me levantes el dedo"

La directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Uruguay, Alejandra Casablanca, habla durante la presentación de los avances y lineamientos previstos para el quinquenio de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente 
PRESIDENCIA

Funcionarios de Presidencia presentaron denuncia contra Alejandra Casablanca por acoso laboral

El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

Nacional recibió una multa tras el clásico contra Peñarol, Sebastián Eguren no fue sancionado y a Lucas Villalba le dieron dos partidos de suspensión

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 
SELECCIÓN URUGUAYA

"Marcelo Bielsa quiere a la selección como todos nosotros": Homenchenko habló sobre el entrenador y cómo fue el ambiente de la celeste en la última convocatoria

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos