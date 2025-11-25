Dólar
/ Nacional / 25N

Hoy es la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: recorrido, cortes y desvíos de tránsito

Desde las 18:00 habrá una concentración en Plaza Independencia y, a las 19:00, comenzará la marcha hacia la explanada de la Intendencia

25 de noviembre 2025 - 7:58hs
-lcm4181-jpg..webp
Foto: Leonardo Carreño.

La Intendencia de Montevideo (IM) informó que, con motivo de la marcha del 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se implementarán cortes y desvíos en el transporte público entre las 18 y las 23 horas.

Entre enero y octubre de este año, el Ministerio del Interior registró 35.443 denuncias por violencia doméstica y delitos relacionados en todo el país, lo que representa un promedio de 117 casos por día, es decir, una denuncia cada 12 minutos.

En ese mismo período, 33 mujeres fueron asesinadas, y en 16 de esos casos la Justicia determinó que se trató de violencia basada en género. A esto se suman 12 intentos de femicidio, lo que implica que, en promedio, cada once días se mató o intentó matar a una mujer por razones de género.

La Coordinadora de Feminismos del Uruguay convocó a la marcha del 25 de noviembre con la consigna “25N contra todas las violencias, lucha y resistencia”, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La concentración está prevista para las 18:30 en Plaza Libertad, con una intervención feminista a las 19:00, y el inicio de la marcha estimado para las 19:30 horas. El recorrido finalizará en la explanada de la Facultad de Derecho, donde se leerá la proclama.

La Intersocial Feminista publicó su declaración para esta jornada, en la que reclama mayor compromiso del sistema político para aplicar la ley de violencia basada en género, y cuestiona la falta de recursos asignados para su implementación.

En el texto también se expresa rechazo a los casos de niñas y niños asesinados por sus progenitores, se critica que la Presidencia no haya reinstalado la Mesa de Trabajo interinstitucional, y se advierte sobre el aumento de situaciones de violencia en centros educativos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IntersocialFem/status/1993056445089435871?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993056445089435871%7Ctwgr%5E45d8dc38397ebcb91a625ed10daa56e28e34c703%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elpais.com.uy%2Finformacion%2Fservicios%2Fmarcha-por-el-25n-recorrido-y-horario-de-la-manifestacion-en-montevideo-y-desvios-de-transito&partner=&hide_thread=false

Cortes y desvíos

Desde las 18:00 habrá una concentración en Plaza Independencia y, a las 19:00, comenzará la marcha hacia la explanada de la Intendencia, por lo que se cortará 18 de Julio entre Andes y Barrios Amorín.

Los desvíos comenzarán a las 18:00. Las líneas hacia Plaza España circularán por Minas, Av. Uruguay, Florida y Plaza Independencia.

Líneas 104, 180, 187, 188, 21, 60, 62, 64, CE1, D10, D11 y D9 desviarán por Tacuarembó, Barrios Amorín, Colonia, Florida y Av. 18 de Julio.

Hacia afuera, los ómnibus circularán por Buenos Aires, Liniers, San José, Barrios Amorín, Constituyente y Tacuarembó, retomando 18 de Julio.

Líneas por San José desviarán por San José, Barrios Amorín y Constituyente hasta retomar su ruta habitual, según informó la comuna.

Líneas por Ejido (149 y 522) tomarán por Ejido, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente, Colonia y Ejido hasta retomar el recorrido.

Líneas por Yaguarón (149 y 522) irán por Yaguarón, Mercedes, Vázquez, Martínez Trueba, Soriano y Aquiles Lanza, mientras que líneas por Paraguay (427 y 538) circularán por Barrios Amorín, Colonia y Rondeau.

Las líneas por Río Negro (427 y 582) desviarán por Libertador, Mercedes y Vázquez, retomando luego su itinerario habitual.

Quedarán suspendidas las paradas de 18 de Julio entre Andes y Barrios Amorín, además de Río Negro, Paraguay, Yaguarón y Ejido en zonas próximas.

Se implementarán paradas provisorias por los desvíos. Para las líneas 149 y 522 se establecen paradas en Mercedes y Ejido; Colonia y Germán Barbato.

