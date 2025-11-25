Eric Remedi renovó contrato con Peñarol y seguirá en el club por todo 2026: mirá los números del argentino

Eric Remedi en el clásico del Torneo Intermedio entre Peñarol y Nacional

El centrocampista argentino Eric Remedi renovó su contrato con Peñarol hasta 2026 , según informó el presidente carbonero, Ignacio Ruglio.

"Ayer renovamos a Eric Remedi, lo vamos a tener para el 2026" , afirmó Ruglio en una entrevista con el programa La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes.

La renovación de Remedi llega dos días después de la primera final de la Liga AUF Uruguaya , en la que Peñarol y Nacional empataron 2-2 en el Campeón del Siglo.

El volante perdió la pelota que luego derivó en el 1-0 de Nacional, tras una presión de Christian Ebere, pero luego cerró un buen segundo tiempo en el que el mirasol empató el partido tras estar dos goles abajo.

Desde su llegada a Peñarol en febrero, Eric Remedi disputó 43 de los 54 partidos del carbonero en el año.

Desde la fecha 9 del Torneo Clausura ha jugado casi todos los minutos del cierre del 2025. Solo se perdió el partido de la fecha 15 con Torque, que Peñarol jugó ya campeón, y salió al minuto 64 en el encuentro ante Liverpool.

Convirtió tres goles repartidos en tres competencias: uno por la Copa Libertadores, uno por la Liga AUF Uruguaya y otro en la final de la Copa AUF Uruguay.