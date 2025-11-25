Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Eric Remedi renovó contrato con Peñarol y seguirá en el club por todo 2026: mirá los números del argentino

Desde su llegada a Peñarol en febrero, Eric Remedi disputó 43 de los 54 partidos del carbonero en el año

25 de noviembre 2025 - 9:04hs
Eric Remedi en el clásico del Torneo Intermedio entre Peñarol y Nacional

Eric Remedi en el clásico del Torneo Intermedio entre Peñarol y Nacional

Foto: Leonardo Carreño

El centrocampista argentino Eric Remedi renovó su contrato con Peñarol hasta 2026, según informó el presidente carbonero, Ignacio Ruglio.

"Ayer renovamos a Eric Remedi, lo vamos a tener para el 2026", afirmó Ruglio en una entrevista con el programa La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes.

La renovación de Remedi llega dos días después de la primera final de la Liga AUF Uruguaya, en la que Peñarol y Nacional empataron 2-2 en el Campeón del Siglo.

El volante perdió la pelota que luego derivó en el 1-0 de Nacional, tras una presión de Christian Ebere, pero luego cerró un buen segundo tiempo en el que el mirasol empató el partido tras estar dos goles abajo.

Luis Mejía de Nacional mira la pelota que dio en el palo tras un tiro libre de Leonardo Fernández de Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya
FÚTBOL

La foto que detuvo el tiempo en el clásico entre Peñarol vs Nacional en el Estadio Campeón del Siglo en la final de la Liga AUF Uruguaya; mirá también el video

Leonardo Fernández
CLÁSICO

Por octava vez en la historia, Peñarol le remontó a Nacional dos goles de diferencia en un clásico y por tercera vez lo hizo en una final por el Uruguayo

Desde su llegada a Peñarol en febrero, Eric Remedi disputó 43 de los 54 partidos del carbonero en el año.

Desde la fecha 9 del Torneo Clausura ha jugado casi todos los minutos del cierre del 2025. Solo se perdió el partido de la fecha 15 con Torque, que Peñarol jugó ya campeón, y salió al minuto 64 en el encuentro ante Liverpool.

Convirtió tres goles repartidos en tres competencias: uno por la Copa Libertadores, uno por la Liga AUF Uruguaya y otro en la final de la Copa AUF Uruguay.

Peñarol Eric Remedi Ignacio Ruglio Liga AUF Uruguaya

