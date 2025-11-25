Dólar
El golazo del tiro libre del Vasquito Aguirregaray para ser campeón en el fútbol del interior; mirá el gran remate del ex Peñarol

El Vasquito llegó al club en esta temporada y el domingo fue clave al marcar el golazo de tiro libre para la victoria y el título

25 de noviembre 2025

El golazo del tiro libre del Vasquito Aguirregaray

SoloOFI

Matías Aguirregaray, “el Vasquito”, ex lateral derecho de Peñarol y la selección uruguaya, marcó un golazo de tiro libre que le sirvió a su equipo ser campeón en una de las ligas del interior del país.

El futbolista de 36 años ganó el título de la Liga de Artigas, defendiendo a San Eugenio, “el decano” de ese departamento, que llegó a 49 títulos en su historial.

El Vasquito llegó al club en esta temporada y el domingo fue clave al marcar el golazo de tiro libre para la victoria 1-0 ante Wanderers, otro de los grandes del fútbol artíguense.

Fue la primera temporada del jugador a nivel amateur y en un equipo de la Organización del Fútbol del Interior tras jugar el año pasado en Montevideo Wanderers de la Primera división de AUF.

Aguirregaray, hijo del Vasco Óscar Aguirregaray, comenzó su carrera en Peñarol y tuvo una carrera en la que jugó en equipos como Palermo de Italia, Cluj de Rumania, Estudiantes de La Plata, Tijuana de México, Las Palmas de España, Al Fateh de Arabia Saudita y Deportivo Maldonado, Miramar Misiones y Wanderers.

Además, jugó en la selección uruguaya. Fue capitán de la selección sub 20 que dirigió Diego Aguirre en el Sudamericano y Mundial 2009, luego disputó los Juegos Olímpicos Londres 2012, y jugó la Copa Confederaciones 2013 con la selección mayor de Óscar Tabárez, con la disputó seis juegos.

