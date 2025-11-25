Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

El uruguayo Gastón Martirena marcó el gol agónico de Racing para eliminar a River Plate; mirá el video

Racing Club eliminó a River Plate del Torneo Clausura en un partido magnífico con gol de Gastón Martirena en el final del cotejo

25 de noviembre 2025 - 8:54hs
Gastón Martirena
Racing Club
ESPN

Racing Club eliminó a River Plate en los octavos de final del Torneo Clausura, luego de imponerse por 3-2 en el Cilindro de Avellaneda, en un partido frenético y extraordinario, con gol agónico del uruguayo Gastón Martirena para ganar el encuentro en el desenlace y sellar la clasificación a cuartos de final del torneo.

El encuentro comenzó con un gol tempranero de Santiago Solari para la Academia, pero en una ráfaga de dos minutos en el segundo tiempo el equipo de Marcelo Gallardo lo dio vuelta con goles de Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero.

No obstante, minutos más tarde, un gol en contra de Lucas Martínez Quarta niveló nuevamente el marcador y cuando parecía que el juego se encaminaba al tiempo extra apareció el uruguayo Gastón Martirena, para empujarla y meter a la Academia entre los ocho mejores del torneo.

De esta manera, River firma un nuevo fracaso y una nueva eliminación en el 2025 y agotó sus posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores por mérito propio y depende pura y exclusivamente de que se consagra campeón Boca Juniors, Argentinos Juniors o Lanús para acceder al repechaje del torneo.

El gol agónico de Gastón Martirena

Transcurría el minuto 47 del segundo tiempo y restaban dos minutos para el final del encuentro cuando Juan Nardoni capturó un rebote en 3/4 de cancha en campo de River y jugó hacia la derecha para Martirena, quién luego de un amague, profundizó con un pase vertical a Fernández que buscó el centro pero no prosperó.

No obstante, tras un despeje corto de la defensa de River, la pelota picó en el área del Millonario y Galarza Fonda la quiso controlar de pecho pero Martirena lo anticipó muy bien.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1993129324162281860&partner=&hide_thread=false

La pelota quedó para Maravilla Martínez en el área chica que remató, rebotó en Martínez Quarta, el rebote lo cabeceó Martirena e impactó en el travesaño y ese mismo rebote fue el que empujó el uruguayo ante un Franco Armani vencido para dictaminar el 3-2 definitivo y desatar la locura en el Cilindro de Avellaneda.

El elenco de Gustavo Costas se verá las caras en cuartos de final del Torneo Clausura ante el ganador de Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana, o Tigre, que se enfrentan este miércoles 26 de noviembre.

Temas:

Gastón Martirena River Plate Racing Torneo Clausura

