¿Por qué los entrenadores no renovaron con Tenfield y cuál fue la actitud de Marcelo Bielsa cuando lo invitaron a Audef?

La Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef) comunicó este miércoles que “a partir del mes de enero 2025 los entrenadores en actividad no brindarán declaraciones en ocasión de todos los partidos televisados de Primera y Segunda división profesional”.

El presidente de la gremial de entrenadores, Ariel Longo, explicó el alcance de la medida: "Nos tomamos unos 6 meses de negociación para ver si podíamos renovar con Tenfield. No se pudo concretar. No fue por mala voluntad de las partes, sino por situaciones extra que a nosotros no nos involucran", dijo en Carve Deportiva.