Ignacio Alonso tras la segunda reunión con Tenfield: "Estamos trabajando para llegar a un número y a condiciones que sean satisfactorias"

Alonso no quiso decir por qué se cambió de lugar el punto de encuentro para la reunión. Originalmente iban a reunirse en el Estadio Centenario, tal como lo hicieron el pasado 4 de junio: "Son razones que no vienen al caso y nosotros no las vamos a difundir. Habíamos conversado desde ayer que hay una contingencia, situaciones que podían derivar en el cambio de locación de la reunión, pero no nos corresponde a nosotros decirlo".