AUF es optimista de llegar a un número "satisfactorio" con Tenfield y la empresa quedó en trasladarle una oferta numérica de renovación contractual esta semana

Francisco Casal, dueño de Tenfield, y Osvaldo Giménez, asesor de gestión de la empresa, decidieron recibir a las autoridades de la AUF en el hotel Sofitel de Carrasco.

Hasta allí se trasladaron Alonso y cuatro integrantes del comité ejecutivo de la AUF: Carlos Manta, Andrea Lanfranco, Sergio Pérez Lauro y Matías Pérez, además de los abogados de la AUF.

Sobre la hora 18.20, Pérez Lauro fue el primero en salir y solo se limitó a decir: "Estamos negociando". Además, informó que sería Alonso el que hablaría al final del cónclave.

¿Qué dijo Ignacio Alonso tras la reunión con Paco Casal y Tenfield?

"Estamos negociando de buena manera, en forma correcta, respetuosa y hoy hubo un avance interesante", dijo Alonso en conferencia de prensa.

"Estuvimos tres horas y pico, hablamos de mucha cosa, temas del fútbol, del contrato, algunos temas que no son del contrato, pero termina siendo positivo el intercambio. Venimos avanzando como queríamos avanzar", agregó.

Alonso no quiso decir por qué se cambió de lugar el punto de encuentro para la reunión: "Son razones que no vienen al caso y nosotros no las vamos a difundir. Habíamos conversado desde ayer que hay una contingencia, situaciones que podían derivar en el cambio de locación de la reunión, pero no nos corresponde a nosotros decirlo".

Consultado sobre la posibilidad de que se renueve el contrato con Tenfield y que no se llegue a una licitación para que varios oferentes presenten propuestas para quedarse con los derechos, Alonso respondió: "Estamos trabajando para llegar a un número y a condiciones que sean satisfactorias para volcar a los clubes en la definición. Ambas partes estamos trabajando para eso. En la medida que eso sea posible sucederá lo que vos decís. Si no es posible, tendremos que pasar el día 4 con otros planes. Pero hoy estamos trabajando para que lo que nosotros aspiramos como fútbol, a partir de los estudios que tenemos y lo que proyectamos hacia adelante, pueda ser trasladado a un contrato que le dé satisfacción al fútbol. Esa es nuestra parte: para lo que nos preparamos, para lo que estudiamos, para lo que estamos plantados en la cancha, en las condiciones que hemos logrado que creo que son positivas y luego veremos sobre el final, ahí tendremos la constatación de cuál ha sido el resultado de la negociación".

Según pudo saber Referí después de la reunión no se hablaron de montos, no se hablaron de condiciones, sí se está hablando de un contrato a cuatro años y que Tenfield se comprometió a hacer una oferta para los próximos días. Luego de que Tenfield traslade una oferta, las partes volverán a reunirse, por tercera vez.