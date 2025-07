AUF y Tenfield reunidos por tercera vez: a la Asociación no le conforma la propuesta económica, la empresa acelera por la renovación y el martes se vuelven a reunir

Después de tres horas de reunión (que se suman a las seis y media que ya habían tenido en los dos encuentros anteriores), siguen sin avanzar, están empatanados en las diferencias económicas (Tenfield ofreció US$ 25 millones y la AUF aspira a un piso de US$ 45 millones) y, frente al interés de las dos partes de acercarse para firmar un acuerdo, la negociación tendrá una cuarta instancia este martes, en horario y lugar a definir.

FÚTBOL URUGUAYO US$ 20 millones: la diferencia entre el gobierno de la AUF y Tenfield para renovar los derechos de televisión del fútbol uruguayo

DERECHOS DE TV Cómo sigue la negociación entre AUF y Tenfield por los derechos de televisión del fútbol uruguayo tras la oferta de US$ 25 millones

El viernes 4 de julio se termina el plazo para que AUF y Tenfield logren un acuerdo de renovación.

Si no renuevan antes de esa fecha, entonces a partir del 5 de julio la AUF realizará un llamado abierto a posibles interesados en los derechos de TV del fútbol uruguayo.

Si ello ocurriera y Tenfield se presenta a la licitación, tiene derecho a igualar el posible mejor oferente en el negocio.

El contrato entre AUF y Tenfield que está vigente, finaliza el 31 de diciembre.

En estas negociaciones intentan extender el vínculo comercial para el período enero 2026 a diciembre 2029.

Lo que dijo Eduardo Mosegui tras la reunión

"Está vigente el plazo para seguir conversando, quedaron los compañeros que siguen trabajando, estamos haciendo lo que el contrato decía", dijo Mosegui que fue el primero en salir, sobre la hora 19.30, debido a que tenía otros compromisos.

Mientras tanto, en el primer piso del Sofitel, en una sala de reuniones de Tenfield, seguían reunidos los otros cinco integrantes del comité ejecutivo de la AUF, los dos abogados y los dos representantes de la empresa.

"Se está conversando porque no ha habido propuestas formales, con todos los detalles que tiene que tener una propuesta. Se está conversando y se está conversando bien. Las tres reuniones fueron más o menos del mismo tenor", agregó.

"Estos últimos minutos de la reunión van a ser vitales, pero me los pierdo porque tengo que salir por asuntos particulares", concluyó.

"La viabilidad está, sino no se hubieran hecho tres reuniones con tantas horas. Hay que ver si es conveniente para los clubes porque lo que este ejecutivo quiere es que sea lo mejor para todos los clubes", afirmó Mosegui.

Auf Tenfield / Eduardo Mosegui. Foto: Leonardo Carreño Eduardo Mosegui Foto: Leonardo Carreño

"Se sigue negociando de buena fe, con reuniones presenciales e intercambios telefónicos. Ellos están haciendo todo lo que tienen que hacer como empresa y como dueños de los derechos, y nosotros, como ejecutivo, estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para tratar de sacarle el mayor beneficio posible a un producto. Nunca vamos a decir que vale menos, para nosotros el fútbol uruguayo siempre va a valer más. Los que dicen que vale menos, que les rindan cuentas a sus clubes", agregó.

"Acercamiento hay, por algo estamos reunidos. De ahí a que se llegue al número que a nosotros nos parece mejor...", insistió.

Lo que dijo Ignacio Alonso al cabo de la tercera reunión

Pasada la hora 20, Ignacio Alonso salió en su camioneta acompañado de Lanfranco, Matías Perez y Manta. Lo esperaban en la salida del garage del hotel un grupo de 15 periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Frenó su vehículo y, tras bajar la ventana, anunció que iba a hacer una "breve declaración". Entonces, bajó de su vehículo y atendió a los medios presentes, entre los que estaba Referí.

"Por agradecimiento y respeto a ustedes que se han bancado este frío polar voy a dar una breve declaración. Fue una tercera reunión, positiva, donde intercambiamos respecto al documento, a la propuesta que recibimos en la jornada del miércoles pasado y quedamos de profundizar en un intercambio, seguramente mañana o pasado tengamos otra instancia. Salimos de esta tercera reunión con ese análisis, con nuestra expresión respecto a lo que recibimos, con la expresión de ellos respecto a lo que enviaron, y mañana o el miércoles tendremos una nueva instancia", explicó.

WhatsApp Image 2025-06-30 at 20.04.33.jpeg Ignacio Alonso

"No quiero profundizar más. No quiero estar transmitiendo los detalles de la negociación que debe ser reservada y en eso me voy a mantener. Por respeto y consideración al trabajo nos detenemos para decir esto. Ha sido positiva, intercambiamos sobre el documento que nos llegó, que tuvimos bajo un análisis de cuatro, cinco días, y terminamos ahora de tarde. Vamos a enviar en las próximas horas unas consideraciones de carácter más cualitativo también y vamos a tener una cuarta reunión mañana. Ustedes saben que mañana seguramente tengamos otra instancia, donde profundizaremos", agregó.

El pasado 25 de junio, tras la segunda reunión, Tenfield elevó una propuesta con un piso de US$ 25 millones.

"Nos estamos acercando a la fecha en que tenemos que dilucidar esto definitivamente. Entonces estamos concentrados en optimizar el tiempo y aprovecharlo de la mejor manera para que la negociación pueda tener visos fructíferos".

La cuarta reunión se celebrará finalmente este martes, y aclaró sobre el encuentro de las próximas horas: "En la medida que podamos intercambiar lo que quedamos en la reunión. Hasta ahí puedo decir".

Según pudo conocer Referí, mantienen las diferencias económicas y no se acercaron.

Tenfield planteó su oferta de US$ 25 millones por derechos de TV más merchandising, y la AUF aspira a un piso de US$ 45 millones libres para los clubes.

A cuatro días de finalizar el plazo para llegar a un acuerdo, a la AUF no le conforma el ofrecimiento y Francisco Casal acelera para lograr la renovación para Tenfield.

Este martes será un día en el que darán pasos para avanzar hacia la renovación o la AUF se encaminará a la licitación.