AUF y Tenfield se reúnen este lunes de tarde por tercera vez para seguir avanzando en la negociación de los derechos de TV del fútbol uruguayo; ¿a qué hora es el encuentro?

Si el 4 de julio no llegaran a un acuerdo, a partir del sábado 5 la AUF podrá realizar un llamado abierto a interesados en los derechos del fútbol uruguayo.

Por esa razón, a cuatro días de la finalización del plazo para negociar directamente entre las partes y luego que Tenfield presentara una oferta de US$ 25 millones más ingresos por merchandising , el encuentro de este lunes será clave para conocer si finalmente avanza la negociación entre las partes y se acercan a firmar la renovación para el período enero 2026-diciembre 2029 , o si el gobierno de la AUF, que preside Ignacio Alonso, se inclina por realizar un llamado a licitación .

¿Cuál es el escenario actual en la negociación AUF-Tenfield por los derechos de TV?

AUF y Tenfield ya se reunieron dos veces, el 4 de junio en el palco principal del Estadio Centenario, donde se realizó el primer encuentro en el que la Asociación recibió a la empresa, y el martes 24 en Hotel Sofitel, donde Tenfield fue anfitrión de la AUF.

El miércoles 25, Tenfield presentó su primera oferta formal de US$ 25 millones por derechos de TV que, con los ingresos por merchandising, entienden que pueden elevarlo a US$ 30 millones.

El viernes se reunió el comité ejecutivo y se mantuvo en reunión permanente el fin de semana para analizar y tomar una posición sobre el tema, a la espera del nuevo encuentro con Tenfield previsto para el lunes.

Se confirmó este lunes al mediodía que la reunión se realizará a la hora 17.

Francisco Paco Casal reunión con AUF Francisco "Paco" Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025 Foto: Dante Fernández / FocoUy

Por el momento la AUF no estableció formalmente ni le planteó a Tenfield su aspiración económica, pero en una reunión que mantuvo con todos los integrantes del Congreso el 21 de abril, presentó un informe acerca de la realidad del mercado y de las aspiraciones de la AUF para mejorar su próximo contrato por derechos de TV y merchandising a US$ 65 millones, con un piso de US$ 45 millones libres para los clubes.

Eso plantea una diferencia entre US$ 15 millones y US$ 20 millones entre lo que ofreció Tenfield y lo que el gobierno de la AUF le transmitió a los integrantes del Congreso como piso para la negociación.

El de este lunes será el primer encuentro después que Tenfield planteó la oferta económica.

En las dos primeras reuniones la AUF estuvo representado por cuatro o cinco integrantes del comité ejecutivo (Alonso, Andrea Lanfranco y Sergio Pérez Lauro en ambas, además de Carlos Manta en la primera, y Matías Pérez y Eduardo Mossegui en la segunda) y por los dos abogados externos que les asesora.

Tenfield por Casal y Osvaldo Giménez.