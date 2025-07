El mensaje de la esposa de Matías Arezo invocando al destino para que se concrete la llegada del 9 a Peñarol

PEÑAROL Léo Coelho, el brasileño que Peñarol le sacó a Nacional, se va de los aurinegros y no completará un contrato que sorprendió mucho a Diego Aguirre cuando llegó al club

FINAL DEL INTERMEDIO El árbitro de la final del clásico Peñarol vs Nacional por el Intermedio, Esteban Ostojich, habló sobre su preparación, su estrategia para el partido y cuándo concentra

Peñarol lo quiere traer a préstamo hasta fin de año y ofertó hacerse cargo del 100% de su salario, además de pagar un precio por la cesión.

Gremio liberará al jugador siempre y cuando logre contratar un reemplazo que tiene que ser un jugador que llegue para ser el suplente del danés Martin Braithwaite.

Arezo alternó en el Gaúcho, fue titular en Copa Sudamericana pero es suplente en el Brasileirao que lleva 11 fechas.

Las cifras en las que todavía Peñarol y Gremio no llegaron a un acuerdo por Matías Arezo

Gremio, que invirtió € 3 millones al comprar a Arezo a Granada, le hizo un contrato hasta fines de 2028 y pretende percibir dinero para facilitar un préstamo corto, de solo seis meses.

En principio solicitó por el interés de Peñarol US$ 1 millón, mientras Peñarol ofertó US$ 250 mil. Ahora, el club gaúcho bajó sus pretensiones a US$ 500 mil y esperan que Peñarol incremente ahora su propuesta.

Además, el entrenador Menezes dejó en claro que la posible salida de Arezo debe "responder a las leyes del mercado".

Arezo, formado en River Plate, fue vendido a Granada y llegó en 2023 a préstamo por un año a Peñarol donde metió 22 goles en 40 partidos. Cuando Peñarol perdió la final del Campeonato Uruguayo con Liverpool, Diego Aguirre lo sacó y a pesar de que el equipo perdía 1-0 todo el Campeón del Siglo lo ovacionó reconociendo su entrega todo el año.