"Puede producir condiciones climáticas severas": Metsul advierte por frente frío que avanza hacia Uruguay con lluvias y tormentas

Un frente frío avanza por el centro de Argentina y afecta a Uruguay con un escenario de inestabilidad, lluvias y tormentas , en una jornada marcada por el choque entre aire cálido y una masa de aire más fría, informó Metsul.

El sistema, según reportó el organismo meteorológico brasileño, “ avanza con lluvias localmente intensas y tormentas durante este martes a través del centro de Argentina y Uruguay ”, lo que puede derivar en fenómenos más intensos en algunos puntos .

El pasaje del frente frío coincide con el deterioro de las condiciones en Uruguay, donde se prevén precipitaciones, tormentas y rachas de viento , especialmente hacia la tarde y la noche.

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El informe advierte que el sistema “ puede producir condiciones climáticas severas en algunos lugares de los países vecinos al encontrarse con una masa de aire cálido frente a él ”, un escenario que también alcanza al territorio uruguayo.

Además, la dinámica atmosférica puede generar lluvias localmente intensas en cortos períodos de tiempo, con variabilidad según la zona.

Qué pasa con la temperatura

Aunque se trata de un frente frío, el impacto en la temperatura será acotado. “Mucha gente asocia los frentes fríos con el frío, pero esto es incorrecto”, señala el análisis.

En este caso, la masa de aire frío que acompaña al sistema no ingresará plenamente en la región. “La masa de aire frío que lo sigue se desviará hacia el océano”, por lo que el aire cálido seguirá predominando.

Por eso, el descenso de temperatura será leve y transitorio, más vinculado a las lluvias que a un cambio de masa de aire.

Un sistema regional

El frente está asociado a un ciclón extratropical de 975 hPa en el extremo sur del continente, aunque desde Metsul aclararon que “no representa un riesgo para Brasil debido a su gran distancia y su tendencia a desplazarse hacia el este”.

De todos modos, su avance en la región será suficiente para generar un episodio de inestabilidad generalizada que impacta en Uruguay, en una jornada en la que se espera actividad de tormentas y variaciones en las condiciones meteorológicas.