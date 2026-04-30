Frente frío en el sur de Brasil traerá lluvias y tormentas el fin de semana: cómo puede afectar a Uruguay

Un frente frío provocará un cambio en las condiciones del tiempo en el sur de Brasil durante el próximo fin de semana, con lluvias intensas y tormentas aisladas especialmente en Río Grande del Sur, el estado que limita con Uruguay . Según el pronóstico del organismo meteorológico brasileño Metsul, el fenómeno podría generar precipitaciones abundantes en zonas cercanas a la frontera norte del país.

La inestabilidad comenzará a consolidarse entre el viernes 1° y el sábado 2 de mayo, a partir de la interacción entre un centro de alta presión con aire frío que avanzará desde el Pacífico Sur hacia Chile y la Patagonia, y un ciclón extratropical ubicado en el Atlántico Sur, que empujará aire frío desde el este de Argentina.

De acuerdo al informe, el viernes se prevén lluvias que podrían ser localmente intensas en el oeste de Río Grande del Sur desde la madrugada, extendiéndose luego al resto del estado hacia el final del día. En algunas localidades, los acumulados podrían ubicarse entre 50 y 100 milímetros en pocas horas, e incluso alcanzar entre 100 y 150 milímetros en puntos específicos como Livramento, Alegrete, Rosário do Sul y São Gabriel.

Un frente frío afectará a Uruguay desde el jueves con lluvias intensas y varios días de inestabilidad, según Metsul

Además, no se descarta la ocurrencia de tormentas aisladas con actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento fuertes.

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Cómo evoluciona el fin de semana

El sábado la inestabilidad persistirá, principalmente en la mitad norte del estado, con lluvias que podrían mantenerse de forma irregular durante la jornada. Si bien se espera una mejora hacia la tarde y la noche en varias zonas, el riesgo de precipitaciones intensas continuará en sectores cercanos a Santa Catarina.

En ciudades como Porto Alegre y su área metropolitana, el período más inestable se concentrará entre la tarde del viernes y la primera mitad del sábado, con posterior mejora a medida que avance aire más seco y fresco.

Para el domingo 3 de mayo, una masa de aire frío y seco comenzará a dominar las condiciones en Río Grande del Sur, lo que favorecerá un tiempo más estable y con predominio de sol. Sin embargo, el ingreso de aire frío generará un descenso de temperaturas, con jornadas frescas tanto al inicio como al final del día.