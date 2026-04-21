Frente frío y sistema de baja presión generan inestabilidad en Uruguay: las proyecciones de Metsul

Un frente frío que se extiende por el Atlántico Sur al este de Uruguay, junto con un sistema de baja presión sobre Paraguay, están generando condiciones de inestabilidad que afectan al país y a la región, según informó el organismo meteorológico brasileño Metsul.

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De acuerdo al análisis, el frente frío se mantiene activo sobre el océano, mientras que la baja presión —asociada a una masa de aire cálido— actúa como motor de la inestabilidad atmosférica.

Inestabilidad sobre Uruguay El sistema se posiciona al este del país sobre el Atlántico, lo que favorece el ingreso de humedad y nubosidad. Este escenario se traduce en cielo mayormente cubierto, precipitaciones y episodios de llovizna, condiciones que ya se vienen registrando y que podrían continuar en las próximas jornadas.

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frentefria2104c.jpg Según Metsul, la combinación entre el frente frío y la baja presión genera una situación en la que el sistema no logra desplazarse con rapidez, lo que prolonga la inestabilidad.