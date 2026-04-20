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Peñarol vs Juventud EN VIVO por el Torneo Apertura: Diego Aguirre confirmó la formación con Leandro Umpiérrez y Abel Hernández de titulares

Sin Matías Arezo, Peñarol enfrenta a Juventud desde la hora 20.30 en el Campeón del Siglo, en el cierre de la fecha 12 del Torneo Apertura

20 de abril 2026 - 18:30hs
Eric Remedi

Eric Remedi

Foto: Leonardo Carreño

EN VIVO

7Peñarol y Juventud cierran este lunes la fecha 12 del Torneo Apertura. El partido se juega en el Estadio Campeón del Siglo desde la hora 20.30. El aurinegro necesita tres puntos que lo metan en la pelea del primer título de la Liga AUF Uruguaya 2026.

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Las estadísticas del partido

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Juventud: 10 años sin ganarle a Peñarol

Peñarol y Juventud jugaron en su historial 28 partidos oficiales con 20 triunfos del aurinegro, seis empates y dos victorias para los pedrenses. La última vez que Juventud le ganó a Peñarol fue por el Uruguayo Especial 2016, en el Centenario, 1-0 con gol de Delis Vargas. La otra victoria del elenco de Las Piedras fue el polémico triunfo 1-0 del Clausura 2011 en el que Juventud perdió los puntos por la inhabilitación de un jugador pero los puntos no le fueron adjudicados a Peñarol sino a ninguno de los equipos.

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Lo que dijo Leonardo Fernández antes de viajar a España

Mirá lo que declaró Leonardo Fernández antes de viajar a España este lunes por la manaña.

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¿Peñarol sale a contratar a un jugador para suplir a Leonardo Fernández?

"Todavía no he hablado con el entrenador y el presidente, seguramente estén escauteando jugadores porque sí vamos a precisar a alguien por los meses de ausencia de Leo", dijo el secretario general de Peñarol, Rodolfo Catino, a Universal en la previa del partido.

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Los suplentes de Peñarol

Vuelve Stiven Muhlethaler al banco tras estar al margen en los últimos partidos. Sebastián Britos, Kevin Rodríguez, Matías González, Lucas Hernández, Diego Laxalt, Jesús Trindade, Gastón Togni, Muhlethaler, Franco González y Abel Hernández estarán a disposición de Aguirre.

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Empezó a llover en el Campeón del Siglo

Noche fresca con descenso de temperatura en el estadio de Peñarol y ahora con lluvia.

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La llegada de Washington Aguerre al Campeón del Siglo

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Así jugará Peñarol contra Juventud

Peñarol formará con Washington Aguerre, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Roberto Fernández; Luis Angulo, Leandro Umpiérrez, Eduardo Darias; Abel Hernández.

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Leonardo Fernández será operado este miércoles

Mirá en esta nota cómo será el proceso de operación y recuperación de Leonardo Fernández tras su rotura parcial del ligamento externo de la rodilla derecha. El jugador está en viaje a Madrid.

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La maldición de Peñarol con las roturas de ligamentos

Mirá todas las lesiones de ligamentos que Peñarol experimentó en los últimos 14 meses.

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Boston River le ganó 1-0 a Cerro Largo

Se completó el primer partido de la jornada de la fecha 12. Boston River le ganó 1-0 a Cerro Largo. Mirá los resultados de esta fecha en esta nota.

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Los convocados de Peñarol sin Matías Arezo

Mirá en esta nota el plantel que tendrá a disposición Diego Aguirre para esta noche.

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Precio de las entradas y por dónde ver Peñarol vs Juventud

Mirá en esta nota los detalles del partido de esta noche.

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Comienza el relato en vivo de Referí

Bienvenidos a la transmisión minuto a minuto del partido importante que Peñarol jugará esta noche con Juventud.

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Tabla de posiciones del Torneo Apertura

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