Peñarol vs Juventud EN VIVO por el Torneo Apertura: Diego Aguirre confirmó la formación con Leandro Umpiérrez y Abel Hernández de titulares

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Juventud: 10 años sin ganarle a Peñarol

Peñarol y Juventud jugaron en su historial 28 partidos oficiales con 20 triunfos del aurinegro, seis empates y dos victorias para los pedrenses. La última vez que Juventud le ganó a Peñarol fue por el Uruguayo Especial 2016, en el Centenario, 1-0 con gol de Delis Vargas. La otra victoria del elenco de Las Piedras fue el polémico triunfo 1-0 del Clausura 2011 en el que Juventud perdió los puntos por la inhabilitación de un jugador pero los puntos no le fueron adjudicados a Peñarol sino a ninguno de los equipos.