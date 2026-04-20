7Peñarol y Juventud cierran este lunes la fecha 12 del Torneo Apertura. El partido se juega en el Estadio Campeón del Siglo desde la hora 20.30. El aurinegro necesita tres puntos que lo metan en la pelea del primer título de la Liga AUF Uruguaya 2026.
Peñarol vs Juventud EN VIVO por el Torneo Apertura: Diego Aguirre confirmó la formación con Leandro Umpiérrez y Abel Hernández de titulares
Sin Matías Arezo, Peñarol enfrenta a Juventud desde la hora 20.30 en el Campeón del Siglo, en el cierre de la fecha 12 del Torneo Apertura