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Sin Matías Arezo, un nuevo lesionado en Peñarol, Diego Aguirre dio la lista de convocados ante Juventud de Las Piedras por el Torneo Apertura

Los carboneros siguen sumando bajas en su plantel y le complican más las cosas al técnico

20 de abril de 2026 16:26 hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

FOTO: DANTE FERNÁNDEZ / FOCOUY

Peñarol afronta un compromiso trascedente este lunes frente a Juventud de Las Piedras a la hora 20.30 por la fecha 12 del Torneo Apertura que se cerrará en el Estadio Campeón del Siglo, mientras que Matías Arezo, no está entre los convocados que dio a conocer Diego Aguirre en la tarde.

Como informó Referí más temprano este mismo lunes, el delantero aurinegro estaba en duda debido a una sobrecarga muscular, sumando así un nuevo lesionado al plantel, que no es cualquier lesionado.

Los carboneros se juegan tres puntos de oro para tratar de acercarse en dos a la punta que tiene Racing, que viene de igualar 1-1 el pasado sábado en el Parque Roberto ante Defensor Sporting.

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Los convocados de Diego Aguirre

Diego Aguirre dio a conocer los convocados de Peñarol para enfrentar este lunes a Juventud de Las Piedras.

La lista se conoció en sus redes sociales luego de la hora 16.

En la misma, no aparece Matías Arezo, en tanto que el resto de los convocados, no reviste mayores sorpresas.

Estos son los jugadores elegidos por Diego Aguirre para enfrentar a Juventud de Las Piedras este lunes:

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