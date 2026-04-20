Sin Matías Arezo, un nuevo lesionado en Peñarol, Diego Aguirre dio la lista de convocados ante Juventud de Las Piedras por el Torneo Apertura

Peñarol afronta un compromiso trascedente este lunes frente a Juventud de Las Piedras a la hora 20.30 por la fecha 12 del Torneo Apertura que se cerrará en el Estadio Campeón del Siglo, mientras que Matías Arezo, no está entre los convocados que dio a conocer Diego Aguirre en la tarde.

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Como informó Referí más temprano este mismo lunes, el delantero aurinegro estaba en duda debido a una sobrecarga muscular, sumando así un nuevo lesionado al plantel, que no es cualquier lesionado.

Los carboneros se juegan tres puntos de oro para tratar de acercarse en dos a la punta que tiene Racing, que viene de igualar 1-1 el pasado sábado en el Parque Roberto ante Defensor Sporting.

Este lunes, Diego Aguirre ya se quedó oficialmente sin su principal jugador, Leonardo Fernández, quien viajó a operarse de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, por lo que tendrá una recuperación de seis a ocho meses una vez que se opere en Madrid.

A cinco meses de la sentencia, ¿qué fue de la vida de Diego García, condenado a seis años y ocho meses de prisión por agresión sexual con acceso carnal?

Cómo será, paso a paso, la recuperación de Leonardo Fernández y el impacto económico que genera en Peñarol terminar de pagar su contrato millonario, cuando no firmaron un seguro

Los convocados de Diego Aguirre

Diego Aguirre dio a conocer los convocados de Peñarol para enfrentar este lunes a Juventud de Las Piedras.

La lista se conoció en sus redes sociales luego de la hora 16.

En la misma, no aparece Matías Arezo, en tanto que el resto de los convocados, no reviste mayores sorpresas.

Estos son los jugadores elegidos por Diego Aguirre para enfrentar a Juventud de Las Piedras este lunes: