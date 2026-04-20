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Peñarol vs Juventud por el Torneo Apertura: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Peñarol enfrenta este lunes a Juventud en el cierre de la fecha 12 del Torneo Apertura en un partido que lo puede meter en la pelea del certamen

20 de abril de 2026 16:52 hs
Maximiliano Olivera&nbsp;

Maximiliano Olivera 

Foto: Gastón Britos/Focouy

Tras los empates de Racing y Deportivo Maldonado, Peñarol enfrenta este lunes a Juventud con la chance de ganar y acercarse a dos puntos en la cima del Torneo Apertura.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Juventud?

El partido se jugará a partir de la hora 20.30.

¿Dónde juegan Peñarol vs Juventud?

El encuentro se disputará en el Estadio Campeón del Siglo.

Por dónde ver Peñarol vs Juventud?

El cotejo se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y Antel TV.

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Entradas para Peñarol vs Juventud

Se venden por Tickantel.

Tribuna Guelfi (puerta B): generales para poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol $ 180 y generales $ 200. Socios gratis.

Tribuna Cataldi: generales para poseedores de la mencionada tarjeta $ 459 y generales $ 510. Socios gratis.

Tribuna Damiani: generales con tarjeta $ 666 y generales $ 740. Socios gratis.

Tribuna Henderson: socios con tarjeta $ 945, socios $ 1.050, generales con tarjeta $ 1.296 y generales $ 1.440.

Hinchas de Juventud: $ 1.000, tribuna Guelfi, puerta A.

Equipo arbitral para Peñarol vs Juventud

Javier Feres será el juez del partido con Martín Soppi y Gustavo Márquez Lisboa de asistentes, Andrés Martínez de cuarto árbitro y Yimmy Álvarez con Javier Irazoqui en el VAR.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura

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