Peñarol vs Juventud por el Torneo Apertura: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Tras los empates de Racing y Deportivo Maldonado, Peñarol enfrenta este lunes a Juventud con la chance de ganar y acercarse a dos puntos en la cima del Torneo Apertura.

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El partido se jugará a partir de la hora 20.30 .

El encuentro se disputará en el Estadio Campeón del Siglo .

El cotejo se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y Antel TV.

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Entradas para Peñarol vs Juventud

Se venden por Tickantel.

Tribuna Guelfi (puerta B): generales para poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol $ 180 y generales $ 200. Socios gratis.

Tribuna Cataldi: generales para poseedores de la mencionada tarjeta $ 459 y generales $ 510. Socios gratis.

Tribuna Damiani: generales con tarjeta $ 666 y generales $ 740. Socios gratis.

Tribuna Henderson: socios con tarjeta $ 945, socios $ 1.050, generales con tarjeta $ 1.296 y generales $ 1.440.

Hinchas de Juventud: $ 1.000, tribuna Guelfi, puerta A.

Equipo arbitral para Peñarol vs Juventud

Javier Feres será el juez del partido con Martín Soppi y Gustavo Márquez Lisboa de asistentes, Andrés Martínez de cuarto árbitro y Yimmy Álvarez con Javier Irazoqui en el VAR.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura