Peñarol vs Juventud por el Torneo Apertura: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Tras los empates de Racing y Deportivo Maldonado, Peñarol enfrenta este lunes a Juventud con la chance de ganar y acercarse a dos puntos en la cima del Torneo Apertura.
¿A qué hora juegan Peñarol vs Juventud?
El partido se jugará a partir de la hora 20.30.
¿Dónde juegan Peñarol vs Juventud?
El encuentro se disputará en el Estadio Campeón del Siglo.
Por dónde ver Peñarol vs Juventud?
El cotejo se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y Antel TV.
Entradas para Peñarol vs Juventud
Se venden por Tickantel.
Tribuna Guelfi (puerta B): generales para poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol $ 180 y generales $ 200. Socios gratis.
Tribuna Cataldi: generales para poseedores de la mencionada tarjeta $ 459 y generales $ 510. Socios gratis.
Tribuna Damiani: generales con tarjeta $ 666 y generales $ 740. Socios gratis.
Tribuna Henderson: socios con tarjeta $ 945, socios $ 1.050, generales con tarjeta $ 1.296 y generales $ 1.440.
Hinchas de Juventud: $ 1.000, tribuna Guelfi, puerta A.
Equipo arbitral para Peñarol vs Juventud
Javier Feres será el juez del partido con Martín Soppi y Gustavo Márquez Lisboa de asistentes, Andrés Martínez de cuarto árbitro y Yimmy Álvarez con Javier Irazoqui en el VAR.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura