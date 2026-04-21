Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

La Inteligencia Artificial se equivoca: la curiosa historia de cómo llegó Pellegrino Matarazzo a dirigir y ser campeón de la Copa del Rey con Real Sociedad; mirá el video

La increíble anécdota que contó el presidente del club vasco tras la obtención del trofeo ante Atlético de Madrid el pasado sábado

21 de abril de 2026 15:55 hs

Jokin Aperribay, el presidente de Real Sociedad, confesó en las últimas horas que recurrió a la Inteligencia Artificial antes de contratar a Pellegrino Matarazzo, el entrenador que el pasado sábado ganó la Copa del Rey venciendo a Atlético de Madrid en los penales.

El mandamás del conjunto vasco, admitió incluso que la respuesta inicial fue negativa para la incorporación del técnico estadounidense.

Aperribay, presidente de Real Sociedad desde 2008, dio a conocer ese detalle en una entrevista en el programa El Larguero.

El exentrenador de Stuttgart y Hoffenheim de Alemania, dio el gran batacazo de vencer al equipo del Cholo Simeone.

La Brujita Verón dio detalles de la Navidad que terminó "a las piñas" con el plantel de Manchester United, cuando compartía equipo con Diego Forlán

La foto y el presente de Darwin Núñez en Al-Hilal en el que no podrá jugar más, a 55 días del debut de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026

Lo que contó el presidente de Real Sociedad

"Cuando Erik (Bretos, director deportivo de Real Sociedad) me habló de (Pellegrino Matarazzo), le pregunté a la IA. Le consulté si era un buen entrenador para Real Sociedad, y me dijo que no", comenzó contando Jokin Aperribay.

Y prosiguió: "Entonces dije: 'Voy a confiar más en Erik que en la IA'".

Pero el tema con la Inteligencia Artificial tuvo una segunda parte. Ya con el torneo avanzado. Aperribay reveló otra consulta tras la semifinal ante Athletic de Bilbao, tras haber ganado el clásico vasco 2-0.

"Cuando volvíamos de esa semifinal, le volví a preguntar a la IA: ‘¿Matarazzo es un buen entrenador para la Real?’ Y me respondió: 'Excelente'", dijo entre risas.

Las más leídas

Peñarol 2-2 Juventud por el Torneo Apertura: el aurinegro volvió a jugar mal pero tuvo la virtud de reaccionar para rescatar un punto

El jugador de Nacional que fue suspendido, se pierde el clásico ante Peñarol y lo que resta de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol

La conferencia de Sebastián Coates y Luciano Boggio tras la victoria de Nacional: la "votación" del plantel, las lesiones y los malos primeros tiempos

Leonardo Fernández se operó y Marcelo Solomita contó la verdad sobre la lesión del 10 de Peñarol: se rompió ligamentos cruzados de rodilla

Temas

Real Sociedad Atlético de Madrid copa del rey España Cholo Simeone

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos