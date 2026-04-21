La Inteligencia Artificial se equivoca: la curiosa historia de cómo llegó Pellegrino Matarazzo a dirigir y ser campeón de la Copa del Rey con Real Sociedad; mirá el video

Jokin Aperribay, el presidente de Real Sociedad, confesó en las últimas horas que recurrió a la Inteligencia Artificial antes de contratar a Pellegrino Matarazzo, el entrenador que el pasado sábado ganó la Copa del Rey venciendo a Atlético de Madrid en los penales.

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El mandamás del conjunto vasco, admitió incluso que la respuesta inicial fue negativa para la incorporación del técnico estadounidense.

Aperribay, presidente de Real Sociedad desde 2008, dio a conocer ese detalle en una entrevista en el programa El Larguero.

El exentrenador de Stuttgart y Hoffenheim de Alemania, dio el gran batacazo de vencer al equipo del Cholo Simeone.

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Lo que contó el presidente de Real Sociedad

"Cuando Erik (Bretos, director deportivo de Real Sociedad) me habló de (Pellegrino Matarazzo), le pregunté a la IA. Le consulté si era un buen entrenador para Real Sociedad, y me dijo que no", comenzó contando Jokin Aperribay.

Y prosiguió: "Entonces dije: 'Voy a confiar más en Erik que en la IA'".

Pero el tema con la Inteligencia Artificial tuvo una segunda parte. Ya con el torneo avanzado. Aperribay reveló otra consulta tras la semifinal ante Athletic de Bilbao, tras haber ganado el clásico vasco 2-0.

"Cuando volvíamos de esa semifinal, le volví a preguntar a la IA: ‘¿Matarazzo es un buen entrenador para la Real?’ Y me respondió: 'Excelente'", dijo entre risas.