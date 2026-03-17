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El Observador / Fútbol Internacional / ITALIA

El Chino Recoba cumplió 50 años e Inter lo saludó con un video con sobrecarga de magia futbolera

Álvaro Recoba festeja este martes su 50 aniversario y el club donde más partidos jugó, Inter, le tributó un merecido homenaje

17 de marzo 2026 - 12:16hs

Inter de Milan saludó este martes a Álvaro Recoba por su cumpleaños número 50 recordándolo con un video cargado de su magia futbolera.

En el video se ven golazos, enganches, caños y todo tipo de genialidades acompañadas de la música de Alphaville y su clásico Forever Young (por siempre joven) de 1984.

Recoba, formado en Danubio con el que debutó en 1993, llegó a Inter a mediados de 1997 tras jugar una temporada y media en Nacional.

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En Inter se mantuvo hasta 2007, con una salida a préstamo una temporada a Venezia, jugó 261 partidos, anotó 72 goles.

Después jugó en Torino y Panionios para volver a Danubio en 2010 y retirarse a mediados de 2015 tras jugar cuatro temporadas en Nacional.

Actualmente dirige a Unión Deportivo Táchira tras dirigir 25 partidos a Nacional entre 2023 y 2024.

Temas:

Álvaro Recoba Inter de Milán

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