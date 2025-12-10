Abel Hernández entró en la galería de los mejores futbolistas de la historia de Fútbolx100 y brilla junto a Recoba, Zalayeta, Pacheco, Chory Castro, Coates y Cebolla Rodríguez

El delantero de
Liverpool, , fue elegido como Mejor Jugador de la temporada 2025 en la encuesta Abel Hernández que realiza Fútbolx100 El Observador desde 1996 en la que votan 100 periodistas de todos los medios, y alcanzó este año la edición 24.
Desde los inicios de esta encuesta en 1996, solamente dos futbolistas ganaron dos veces este premio: Álvaro Recoba de Nacional en 1996 y 2011-12, y Marcelo Zalayeta de Peñarol en 1997 y 2012-13.
En la mayoría de los casos, los ganadores fueron jugadores de ofensiva, volantes o delanteros, y este año 2025 se mantuvo la tendencia.
Las únicas excepciones fueron Óscar Javier Morales (volante central) con Nacional en 2005, Sebastián Coates (defensa), también tricolor, en 2010-11, Kevin Dawson (golero) con Peñarol en 2018, Matías Viña (lateral izquierdo) con los albos en 2019 y Federico Pereira (defensa) de Liverpool en 2023.
Abel Hernández es el cuarto centrodelantero en conquistar este premio luego de Marcelo Zalayeta, Iván Alonso y Gonzalo Bergessio.
Esta es la lista de todos los ganadores a
Mejor Jugador de Fútbolx100 en las 24 ediciones:
1996
Mejor jugador: Álvaro Recoba (Nacional)
1997
Mejor jugador: Marcelo Zalayeta (Peñarol)
2005
Mejor jugador: Óscar Javier Morales (Nacional)
2005-2006
Mejor jugador: Gonzalo Castro (Nacional)
2006-2007
Mejor jugador: Ignacio González (Danubio)
2007-2008
Mejor jugador: Robert Flores (River Plate)
2008-2009
Mejor jugador: Diego De Souza (Defensor Sporting)
Morro García, Dante Prato, Fernando Sobral, Jorge Larrionda, Julio Marchant, Diego De Souza, Ricardo Alarcón, Javier Carballo y Sebastián Coates
2009-2010
Mejor jugador: Antonio Pacheco (Peñarol)
Pablo Bengoechea entrega el premio a Antonio Pacheco mejor jugador del Uruguayo 2009-2010 en Fútbolx100
2010-2011
Mejor jugador: Sebastián Coates (Nacional)
Los mejores de Fútbolx100 en 2011: Silva (golero), Rosario Martínez (técnico), Píriz (defensa), Mario Menéndez (Nacional mejor equipo), Alarcón (dirigente), Darío Rodríguez (equipo ideal), Piñatares (preparador físico); agachados, Mora (equipo ideal), Cabrera (equipo ideal), Coates (mejor defensa y mejor jugador), asistente de Piñatares y Puig (recibió el premio del Morro García)
2011-2012
Mejor jugador: Álvaro Recoba (Nacional)
Álvaro Recoba
Álvaro Recoba
2012-2013
Mejor jugador: Marcelo Zalayeta (Peñarol)
Marcelo Zalayeta, Las imágenes de Peñarol 2 – Cerro 1 -
Las imágenes de Peñarol 2 – Cerro 1
2013-2014
Mejor jugador: Camilo Mayada (Danubio)
20250914 Camilo Mayada celebra uno de sus goles para Danubio ante Cerro por el Torneo Clausura
Camilo Mayada celebra uno de sus goles para Danubio ante Cerro por el Torneo Clausura
FOTO: @DanubioFC
2014-2015
Mejor jugador: Iván Alonso (Nacional)
Iván Alonso e Israel Damonte en Fútbolx100
2015-2016
Mejor jugador: Gastón Rodríguez (Wanderers)
Gastón Rodríguez festeja su gol, el primero de Wanderers.
M.I.Hiriart
2016
Mejor jugador: Martín Ligüera (Nacional)
Martín Ligüera recibe el premio a Mejor Jugador de la temporada 2015-2016 de Fútbolx100
2017
Mejor jugador: Cristian Rodríguez (Peñarol)
Cebolla Rodríguez y Juan Pedro Damiani recibiendo el premio de Fútbolx100 en la temporada 2017
2018
Mejor jugador: Kevin Dawson (Peñarol)
Kevin Dawson recibió en 2017 el premio al mejor arquero de la temporada
Inés Guimaraens
2019
Mejor jugador: Matías Viña (Nacional)
Matías Viña, el mejor jugador de Fútbolx100 de la temporada 2019
Camilo dos Santos
2020
Mejor jugador: Gonzalo Bergessio (Nacional)
Premiación en tiempos de pandemia: el periodista Juan José Díaz le entrega la distinción a Gonzalo Bergessio en 2020
2021
Mejor jugador: Agustín Canobbio (Peñarol)
Agustín Canobbio se va, pero Peñarol se queda con un porcentaje de una futura venta
Camilo Dos Santos
2022
Mejor jugador: Felipe Carballo (Nacional)
Felipe Carballo, el Mejor Jugador del Campeonato Uruguayo 2022 en la encuesta Fútbolx100
Foto: Leonardo Carreño.
2023
Mejor jugador: Federico Pereira (Liverpool)
Federico Pereira y Diego Scotti
Foto: Leonardo Carreño.
2024
Mejor jugador: Leonardo Fernández (Peñarol)
Edgardo Novick, secretario general de Peñarol; Leonardo Fernández, mejor futbolista de la encuesta Fútbolx100 de Referí del Campeonato Uruguayo 2024 y Jorge Chijane, representante del jugador
Foto: Inés Guimaraens
2025 Mejor jugador: Abel Hernández (Liverpool)