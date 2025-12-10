Dólar
FÚTBOLX100

Abel Hernández entró en la galería de los mejores futbolistas de la historia de Fútbolx100 y brilla junto a Recoba, Zalayeta, Pacheco, Chory Castro, Coates y Cebolla Rodríguez

El delantero de Liverpool fue elegido como el Mejor Jugador de la temporada 2025 en la encuesta de Referí

10 de diciembre 2025 - 15:00hs
Abel Hernández

Abel Hernández

Foto: @LigaAUF
Abel Hernández

El delantero de Liverpool, Abel Hernández, fue elegido como Mejor Jugador de la temporada 2025 en la encuesta Fútbolx100 que realiza El Observador desde 1996 en la que votan 100 periodistas de todos los medios, y alcanzó este año la edición 24.

En la mayoría de los casos, los ganadores fueron jugadores de ofensiva, volantes o delanteros, y este año 2025 se mantuvo la tendencia.

Las únicas excepciones fueron Óscar Javier Morales (volante central) con Nacional en 2005, Sebastián Coates (defensa), también tricolor, en 2010-11, Kevin Dawson (golero) con Peñarol en 2018, Matías Viña (lateral izquierdo) con los albos en 2019 y Federico Pereira (defensa) de Liverpool en 2023.

Sofía Oxandabarat, ganadora del Fútbol x100 Femenino de 2025
FÚTBOL X100 FEMENINO

Fútbolx100 Femenino: Sofía Oxandabarat, de Nacional, fue elegida como Mejor Futbolista de Uruguay en 2025 y recibe por tercera vez en cinco años el premio de Referí

Josefina Villanueva, de Nacional, ganó el premio a mejor golera del 2025
FÚTBOLX100 FEMENINO

Así votaron capitanas y entrenadores de los 10 equipos de Primera División en la encuesta Fútbolx100 Femenino del Campeonato Uruguayo 2025

Abel Hernández es el cuarto centrodelantero en conquistar este premio luego de Marcelo Zalayeta, Iván Alonso y Gonzalo Bergessio.

Esta es la lista de todos los ganadores a Mejor Jugador de Fútbolx100 en las 24 ediciones:

1996

Mejor jugador: Álvaro Recoba (Nacional)

1997

Mejor jugador: Marcelo Zalayeta (Peñarol)

2005

Mejor jugador: Óscar Javier Morales (Nacional)

2005-2006

Mejor jugador: Gonzalo Castro (Nacional)

2006-2007

Mejor jugador: Ignacio González (Danubio)

2007-2008

Mejor jugador: Robert Flores (River Plate)

2008-2009

Mejor jugador: Diego De Souza (Defensor Sporting)

1677692686628.webp
Morro García, Dante Prato, Fernando Sobral, Jorge Larrionda, Julio Marchant, Diego De Souza, Ricardo Alarcón, Javier Carballo y Sebastián Coates
Morro García, Dante Prato, Fernando Sobral, Jorge Larrionda, Julio Marchant, Diego De Souza, Ricardo Alarcón, Javier Carballo y Sebastián Coates

2009-2010

Mejor jugador: Antonio Pacheco (Peñarol)

1542824826703.webp
Pablo Bengoechea entrega el premio a Antonio Pacheco mejor jugador del Uruguayo 2009-2010 en Fútbolx100
Pablo Bengoechea entrega el premio a Antonio Pacheco mejor jugador del Uruguayo 2009-2010 en Fútbolx100

2010-2011

Mejor jugador: Sebastián Coates (Nacional)

0000979367.webp
Los mejores de Fútbolx100 en 2011: Silva (golero), Rosario Martínez (técnico), Píriz (defensa), Mario Menéndez (Nacional mejor equipo), Alarcón (dirigente), Darío Rodríguez (equipo ideal), Piñatares (preparador físico); agachados, Mora (equipo ideal), Cabrera (equipo ideal), Coates (mejor defensa y mejor jugador), asistente de Piñatares y Puig (recibió el premio del Morro García)
Los mejores de Fútbolx100 en 2011: Silva (golero), Rosario Martínez (técnico), Píriz (defensa), Mario Menéndez (Nacional mejor equipo), Alarcón (dirigente), Darío Rodríguez (equipo ideal), Piñatares (preparador físico); agachados, Mora (equipo ideal), Cabrera (equipo ideal), Coates (mejor defensa y mejor jugador), asistente de Piñatares y Puig (recibió el premio del Morro García)

2011-2012

Mejor jugador: Álvaro Recoba (Nacional)

Álvaro Recoba
Álvaro Recoba
Álvaro Recoba

2012-2013

Mejor jugador: Marcelo Zalayeta (Peñarol)

Marcelo Zalayeta, Las imágenes de Peñarol 2 – Cerro 1 -
Las imágenes de Peñarol 2 – Cerro 1
Las imágenes de Peñarol 2 – Cerro 1

2013-2014

Mejor jugador: Camilo Mayada (Danubio)

20250914 Camilo Mayada celebra uno de sus goles para Danubio ante Cerro por el Torneo Clausura
Camilo Mayada celebra uno de sus goles para Danubio ante Cerro por el Torneo Clausura

Camilo Mayada celebra uno de sus goles para Danubio ante Cerro por el Torneo Clausura

2014-2015

Mejor jugador: Iván Alonso (Nacional)

1542824793339.webp
Iván Alonso e Israel Damonte en Fútbolx100
Iván Alonso e Israel Damonte en Fútbolx100

2015-2016

Mejor jugador: Gastón Rodríguez (Wanderers)

0002026790.webp
Gastón Rodríguez festeja su gol, el primero de Wanderers.
Gastón Rodríguez festeja su gol, el primero de Wanderers.

2016

Mejor jugador: Martín Ligüera (Nacional)

0014902142.webp
Martín Ligüera recibe el premio a Mejor Jugador de la temporada 2015-2016 de Fútbolx100
Martín Ligüera recibe el premio a Mejor Jugador de la temporada 2015-2016 de Fútbolx100

2017

Mejor jugador: Cristian Rodríguez (Peñarol)

0024215003.webp
Cebolla Rodríguez y Juan Pedro Damiani recibiendo el premio de Fútbolx100 en la temporada 2017
Cebolla Rodríguez y Juan Pedro Damiani recibiendo el premio de Fútbolx100 en la temporada 2017

2018

Mejor jugador: Kevin Dawson (Peñarol)

27de21dawson4col-IG.webp
Kevin Dawson recibió en 2017 el premio al mejor arquero de la temporada
Kevin Dawson recibió en 2017 el premio al mejor arquero de la temporada

2019

Mejor jugador: Matías Viña (Nacional)

_CDS3609.webp
Matías Viña, el mejor jugador de Fútbolx100 de la temporada 2019
Matías Viña, el mejor jugador de Fútbolx100 de la temporada 2019

2020

Mejor jugador: Gonzalo Bergessio (Nacional)

Bergessio---DB_03.webp
Premiación en tiempos de pandemia: el periodista Juan José Díaz le entrega la distinción a Gonzalo Bergessio en 2020
Premiación en tiempos de pandemia: el periodista Juan José Díaz le entrega la distinción a Gonzalo Bergessio en 2020

2021

Mejor jugador: Agustín Canobbio (Peñarol)

_INE9033_1.webp
Agustín Canobbio se va, pero Peñarol se queda con un porcentaje de una futura venta
Agustín Canobbio se va, pero Peñarol se queda con un porcentaje de una futura venta

2022

Mejor jugador: Felipe Carballo (Nacional)

-lcm7759-jpg..webp
Felipe Carballo, el Mejor Jugador del Campeonato Uruguayo 2022 en la encuesta Fútbolx100
Felipe Carballo, el Mejor Jugador del Campeonato Uruguayo 2022 en la encuesta Fútbolx100

2023

Mejor jugador: Federico Pereira (Liverpool)

-lcm1873-jpg..webp
Federico Pereira y Diego Scotti
Federico Pereira y Diego Scotti

2024

Mejor jugador: Leonardo Fernández (Peñarol)

20241217 Entrevista con Edgrado Novick, Leonardo Fernández y Jorge Chijane.
Edgardo Novick, secretario general de Peñarol; Leonardo Fernández, mejor futbolista de la encuesta Fútbolx100 de Referí del Campeonato Uruguayo 2024 y Jorge Chijane, representante del jugador

Edgardo Novick, secretario general de Peñarol; Leonardo Fernández, mejor futbolista de la encuesta Fútbolx100 de Referí del Campeonato Uruguayo 2024 y Jorge Chijane, representante del jugador

2025

Mejor jugador: Abel Hernández (Liverpool)

Temas:

Fútbolx100 Abel Hernández Liverpool Álvaro Recoba Antonio Pacheco Marcelo Zalayeta

