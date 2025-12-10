Abel Hernández entró en la galería de los mejores futbolistas de la historia de Fútbolx100 y brilla junto a Recoba, Zalayeta, Pacheco, Chory Castro, Coates y Cebolla Rodríguez

El delantero de Liverpool , Abel Hernández , fue elegido como Mejor Jugador de la temporada 2025 en la encuesta Fútbolx100 que realiza El Observador desde 1996 en la que votan 100 periodistas de todos los medios, y alcanzó este año la edición 24.

Desde los inicios de esta encuesta en 1996 , solamente dos futbolistas ganaron dos veces este premio: Álvaro Recoba de Nacional en 1996 y 2011-12, y Marcelo Zalayeta de Peñarol en 1997 y 2012-13.

En la mayoría de los casos, los ganadores fueron jugadores de ofensiva, volantes o delanteros, y este año 2025 se mantuvo la tendencia.

Las únicas excepciones fueron Óscar Javier Morales (volante central) con Nacional en 2005, Sebastián Coates (defensa), también tricolor, en 2010-11, Kevin Dawson (golero) con Peñarol en 2018, Matías Viña (lateral izquierdo) con los albos en 2019 y Federico Pereira (defensa) de Liverpool en 2023.

Abel Hernández es el cuarto centrodelantero en conquistar este premio luego de Marcelo Zalayeta, Iván Alonso y Gonzalo Bergessio.

Esta es la lista de todos los ganadores a Mejor Jugador de Fútbolx100 en las 24 ediciones:

1996

Mejor jugador: Álvaro Recoba (Nacional)

1997

Mejor jugador: Marcelo Zalayeta (Peñarol)

2005

Mejor jugador: Óscar Javier Morales (Nacional)

2005-2006

Mejor jugador: Gonzalo Castro (Nacional)

2006-2007

Mejor jugador: Ignacio González (Danubio)

2007-2008

Mejor jugador: Robert Flores (River Plate)

2008-2009

Mejor jugador: Diego De Souza (Defensor Sporting)

1677692686628.webp Morro García, Dante Prato, Fernando Sobral, Jorge Larrionda, Julio Marchant, Diego De Souza, Ricardo Alarcón, Javier Carballo y Sebastián Coates

2009-2010

Mejor jugador: Antonio Pacheco (Peñarol)

1542824826703.webp Pablo Bengoechea entrega el premio a Antonio Pacheco mejor jugador del Uruguayo 2009-2010 en Fútbolx100

2010-2011

Mejor jugador: Sebastián Coates (Nacional)

0000979367.webp Los mejores de Fútbolx100 en 2011: Silva (golero), Rosario Martínez (técnico), Píriz (defensa), Mario Menéndez (Nacional mejor equipo), Alarcón (dirigente), Darío Rodríguez (equipo ideal), Piñatares (preparador físico); agachados, Mora (equipo ideal), Cabrera (equipo ideal), Coates (mejor defensa y mejor jugador), asistente de Piñatares y Puig (recibió el premio del Morro García)

2011-2012

Mejor jugador: Álvaro Recoba (Nacional)

Álvaro Recoba Álvaro Recoba

2012-2013

Mejor jugador: Marcelo Zalayeta (Peñarol)

Marcelo Zalayeta, Las imágenes de Peñarol 2 – Cerro 1 - Las imágenes de Peñarol 2 – Cerro 1

2013-2014

Mejor jugador: Camilo Mayada (Danubio)

20250914 Camilo Mayada celebra uno de sus goles para Danubio ante Cerro por el Torneo Clausura Camilo Mayada celebra uno de sus goles para Danubio ante Cerro por el Torneo Clausura FOTO: @DanubioFC

2014-2015

Mejor jugador: Iván Alonso (Nacional)

1542824793339.webp Iván Alonso e Israel Damonte en Fútbolx100

2015-2016

Mejor jugador: Gastón Rodríguez (Wanderers)

0002026790.webp Gastón Rodríguez festeja su gol, el primero de Wanderers. M.I.Hiriart

2016

Mejor jugador: Martín Ligüera (Nacional)

0014902142.webp Martín Ligüera recibe el premio a Mejor Jugador de la temporada 2015-2016 de Fútbolx100

2017

Mejor jugador: Cristian Rodríguez (Peñarol)

0024215003.webp Cebolla Rodríguez y Juan Pedro Damiani recibiendo el premio de Fútbolx100 en la temporada 2017

2018

Mejor jugador: Kevin Dawson (Peñarol)

27de21dawson4col-IG.webp Kevin Dawson recibió en 2017 el premio al mejor arquero de la temporada Inés Guimaraens

2019

Mejor jugador: Matías Viña (Nacional)

_CDS3609.webp Matías Viña, el mejor jugador de Fútbolx100 de la temporada 2019 Camilo dos Santos

2020

Mejor jugador: Gonzalo Bergessio (Nacional)

Bergessio---DB_03.webp Premiación en tiempos de pandemia: el periodista Juan José Díaz le entrega la distinción a Gonzalo Bergessio en 2020

2021

Mejor jugador: Agustín Canobbio (Peñarol)

_INE9033_1.webp Agustín Canobbio se va, pero Peñarol se queda con un porcentaje de una futura venta Camilo Dos Santos

2022

Mejor jugador: Felipe Carballo (Nacional)

-lcm7759-jpg..webp Felipe Carballo, el Mejor Jugador del Campeonato Uruguayo 2022 en la encuesta Fútbolx100 Foto: Leonardo Carreño.

2023

Mejor jugador: Federico Pereira (Liverpool)

-lcm1873-jpg..webp Federico Pereira y Diego Scotti Foto: Leonardo Carreño.

2024

Mejor jugador: Leonardo Fernández (Peñarol)

20241217 Entrevista con Edgrado Novick, Leonardo Fernández y Jorge Chijane. Edgardo Novick, secretario general de Peñarol; Leonardo Fernández, mejor futbolista de la encuesta Fútbolx100 de Referí del Campeonato Uruguayo 2024 y Jorge Chijane, representante del jugador Foto: Inés Guimaraens

2025

Mejor jugador: Abel Hernández (Liverpool)