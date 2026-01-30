Peñarol vs Nacional: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el clásico de la Supercopa Uruguaya de este domingo
"Va a ser un partido muy parejo, típico de un arranque de temporada", señaló la IA, que dio su resultado posible
30 de enero 2026 - 7:43hs
Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
FOTO: Gastón Britos/FocoUY
Matías Arezo de Peñarol ante Christian Oliva de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
FOTO: Gastón Britos/FocoUy
Peñarol y Nacional se enfrentan este domingo en el clásico por la final de la Supercopa Uruguaya, desde las 20:00 en el Estadio Centenario, donde estará en juego el primer título oficial de la temporada.
Referí consultó a la Inteligencia Artificial (IA) de Grok, de la red social X, para que diera su opinión y posible resultado del partido.
Peñarol vs Nacional: lo que dijo la Inteligencia Artificial
Ante la consulta, “¿Qué pronóstico da para el clásico de la Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional del próximo domingo en el Estadio Centenario?”, la IA de Grok señaló lo siguiente:
“Mi pronóstico para el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026 este domingo 1 de febrero en el Estadio Centenario (Peñarol local administrativo vs. Nacional, 20:00 hs) es que va a ser un partido muy parejo, típico de un arranque de temporada con ambos equipos todavía afinando detalles.
Resultado más probable: Empate (1-1 o 2-2) en los 90 minutos → definición por alargue y/o penales.
Por qué lo veo así: Es el primer partido oficial del año: pretemporada intensa pero sin ritmo competitivo real. Los clásicos de febrero suelen ser trabados, con mucha pierna fuerte, pocas ocasiones claras y errores por falta de rodaje.
Nacional llega con la moral alta tras ganar la liga 2025 y un debut 2026 positivo (victoria amistosa reciente), Jadson Viera dice que ya tiene el once claro y habla de "ganar de vuelta" sin confiarse. Tienen plantel más sólido en profundidad y experiencia en finales recientes.
Peñarol, bajo Diego Aguirre, mostró cosas interesantes en amistosos pero con dudas (lateral izquierdo por ausencia de Olivera, definición ofensiva con Arezo/Batista, y Leo Fernández que históricamente le cuesta rendir al máximo en clásicos). Están más presionados por romper una racha negativa en finales vs. Nacional.
Historial reciente: Nacional ha sido superior en los últimos cruces importantes, pero en un Centenario neutral y con Peñarol "local", el aurinegro puede equilibrar.
Cuotas y algoritmos de sitios como Wincomparator/365Scores dan un empate con altísima probabilidad (alrededor del 70% en algunos modelos), con victorias de cualquiera por debajo del 20%. Eso refleja la paridad que se percibe.
Escenarios alternativos que veo posibles
Si gana uno:Ligerísima ventaja para Nacional por momentum y banco más completo (quizá 35-40% chance real vs. 25-30% Peñarol y 30-40% empate directo).
Goles: Menos de 2.5 es lo más lógico (partido cerrado, defensas sólidas, poco riesgo al principio).
Clave del partido: Cómo manejen el mediocampo Trindade-Remedi vs. el de Nacional, y si Leo Fernández logra desequilibrar (históricamente le cuesta en clásicos). También el VAR y las expulsiones pueden decidir.
En resumen: no me animo a dar un ganador claro porque en un clásico todo puede pasar, pero apuesto fuerte al empate en tiempo reglamentario y una definición dramática por penales. Nacional tiene un pelín más de herramientas para quedarse con la copa si se estira, pero Peñarol puede dar el batacazo si sale enchufado desde el arranque”.