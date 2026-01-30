Leonardo Fernández en clásicos: solo ganó uno de 11 y tuvo rendimientos discretos, pero volverá a liderar el mediocampo de Peñarol

Peñarol enfrentará este domingo a Nacional, a la hora 20.00 en el Estadio Centenario, en la final de la Supercopa Uruguaya en lo que será una nueva oportunidad para Leonardo Fernández de redimirse de sus -generalmente- discretos rendimientos en los clásicos.

Para Fernández este será su 12° clásico. Hasta ahora perdió cinco, empató cinco y solo ganó uno. De los empates, dos fueron por finales de Torneo Intermedio donde perdió la primera y ganó la segunda.

Fernández solo tuvo un clásico sobresaliente , a la altura de sus antecedentes personales y también acorde a la inversión que hizo Peñarol por contar con sus servicios (pase más caro de la historia del fútbol uruguayo, US$ 6.330.000).

En la primera final del año pasado, por la Liga AUF ante Nacional, Fernández se puso el equipo al hombro, anotó un gol de larga distancia, puso a Nacional y a Luis Mejía contra las cuerdas, pero la suerte no estuvo de su lado cuando metió un tiro libre en el palo cerca del final.

Referí calificó su actuación con 8 puntos. Pero esa fue la única vez que brilló. En el resto de los clásicos alternó muy pobres rendimientos con actuaciones regulares o aceptables. Su promedio de puntos es de 5 según los puntajes otorgados por Referí. Muy poco para lo que Peñarol espera de él en esta clase de partidos.

Esta pretemporada el jugador se presentó en mal estado físico. Según pudo saber Referí, Fernández llegó el 6 de enero a Los Aromos con tres kilos de más. Pero con el paso de los días se fue poniendo en forma.

Los puntajes de Leonardo Fernández en sus clásicos con Peñarol ante Nacional

Segunda final Liga AUF Uruguaya 2025, Nacional 1-0: 3 puntos

20251130 Leonardo Fernández de Peñarol ante Diego Romero de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya Leonardo Fernández de Peñarol ante Diego Romero de Nacional por la segunda final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

"Arrancó de extremo derecho y tuvo pocas acciones para conjuntarse con Nacho Sosa y Pedro Milans. Casi le cometen penal a los 8' en jugada (NdeR: el penal existió pero Gustavo Tejera no lo cobró). Luego influyó poco en el ataque de su equipo. Se esperaba más de un jugador de su categoría. Tiro libre muy mal pateado en el inicio del segundo tiempo. Con la lluvia, lo fueron a buscar siempre con barridas cada vez que buscó la pelota. A los 74' buscó el arco de larga distancia en tiro libre: alto y afuera. A los 76' remató desde mayor distancia un tiro libre y tampoco le generó peligro a Mejía. A los 87' desperdició un córner con un centro demasiado pasado. En el alargue no pudo influir, muy marcado. Terminó tirando centros a la olla y haciéndose cargo, marcando a Nicolás López en un contragolpe. Tuvo un año con muchos altibajos y en este clásico no repitió lo que hizo en el anterior".

Primera final Liga AUF Uruguaya 2025, empate 2-2: 8 puntos

20251123 Luis Mejía de Nacional mira la pelota que dio en el palo tras un tiro libre de Leonardo Fernández de Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya Luis Mejía de Nacional mira la pelota que dio en el palo tras un tiro libre de Leonardo Fernández de Peñarol en la primera final de la Liga AUF Uruguaya 2025 FOTO: Gastón Britos/FocoUy

"Sin grandes aportes, generó algo en el primer tiempo, donde estuvo muy marcado por Christian Oliva, Lucas Rodríguez y Diego Romero. A los 41' entró por derecha al medio, tiró una pared y sacó un remate en el área que generó un córner. A los 49' metió un gran centro al primer palo para el gol de Matías Arezo. Esa asistencia lo levantó y en el segundo tiempo fue el mejor jugador de la cancha. En primer lugar, jugó su mejor clásico. En segundo término, pidió todas las pelotas donde las que pudo patear las tiró al arco, siempre envenenadas, y las que pudo pasar, las pasó con acierto. A los 53' empató el juego con un mortífero remate cuyo pique traicionó a Mejía. Después metió dos tiros libres punzantes al primer palo complicando al golero. Un córner cerrado con olor a gol, un remate de pelota en movimiento que se fue alto, y, por último, un tiro libre en zona ideal para un diestro que de milagro pegó en el palo y no entró. Fue imparable y se sacó de encima la deuda de sus malos clásicos."

Torneo Clausura 2025, Peñarol 3-0: 6 puntos

"Participó en todas las jugadas importantes. En el primer minuto del segundo tiempo sacó un derechazo desde afuera del área que se perdió apenas afuera. A los 61' dejó solo de cara al gol a Diego García. Fue reemplazado a los 90 minutos".

Final Torneo Intermedio 2025, empate 0-0 y Peñarol 5-3 por penales: 6 puntos

20250706 Leonardo Fernández Nacional Peñarol Torneo Intermedio 2025 final. Foto Leonardo Carreño (14).jpeg Festejo del Torneo Intermedio 2025 con Martín Campaña Foto: Leonardo Carreño

"A los nueve minutos ejecutó un tiro libre que de centro se transformó en tiro al arco que se fue apenas al costado del palo derecho del arco de Mejía. A los 11 minutos generó una falta al borde del área. Su remate se fue por arriba del travesaño. A los 54 minutos tuvo un tiro libre, de los que en 2024 terminaban en el fondo de la red, pero esta vez encontró la volada de Mejía que desvío al córner. Remató el segundo penal en la definición y convirtió. Jugó un buen partido".

Torneo Apertura 2025, empate 1-1: 4 puntos

20250209 Leonardo Fernández, Christian Oliva , Nacional, Peñarol, clásico, campeonato apertura. Sus duelos con Christian Oliva en un pésimo estado del Parque Foto: Inés Guimaraens

"Le sacó falta al minuto a Gabriel Báez y puso un tiro libre peligroso que generó un córner. Tiro libre a la barrera a los 24'. A los 29' se vio anticipado por Oliva en situación favorable para armar un contragolpe. El volante de Nacional terminó la jugada con un remate con algo de peligro. Después le ganó a Oliva que lo barrió y le hizo sacar amarilla. No presionó en salida a Báez y tras un pelotazo cruzado, Nacional concluyó la jugada con remate de Ojito Rodríguez. Remate muy débil a los 47' en una situación donde pudo resolver mejor. Después cortó una pelota colaborando en defensa y se la regaló a Herazo. En el segundo tiempo participó de los 10' iniciales donde Peñarol fue más, pero no fue relevante filtrando pases o pateando al arco. Fue amonestado por falta a Boggio y sobre el final enlenteció una acción, subestimó el juego y perdió una pelota donde Nacional inició un ataque de gol, que por cuestión de milímetros fue fuera de juego de Eduardo Vargas. Una vez más, quedó en deuda. Flojo".

Supercopa Uruguaya 2025, Nacional 2-1: 4 puntos

20250126 Javier Burgos Leonardo Fernández Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (31).jpeg Escuchando a Javier Burgos con el Diente López Foto: Inés Guimaraens

"Empezó encendido, llegando al fondo de la cancha y poniendo pelotas en el área. A los 18 minutos puso un centro al área que se transformó en remate al arco; lo desvió Mejía. Luego se apagó y su aporte fue escaso. Fue amonestado en el final del partido. Su rendimiento estuvo muy lejos de lo que ofreció el último año".

Serie Río de la Plata 2025, Nacional 3-1: 6 puntos

20250120 Leonardo Fernández de Peñarol ante Jairo Amaro de Nacional Marcado por Jairo Amaro, derrota en amistoso FOTO: I. Guimaraens

"Buen centro para Coelho en la primera acción de riesgo del partido. Armó por derecha la jugada del gol. Metió un bombazo peligroso a los 26’. Tuvo un solo tiro libre que dio en barrera y su otro intento de remate se desvió al córner. Muy enchufado, pero poco fino para su nivel. En el arranque del segundo tiempo volvió a manejar los hilos del equipo y del clásico con la calidad de su pierna zurda. Pasó a jugar de doble 5 cuando entró David Terans. A los 67' hilvanó la mejor jugada personal del clásico. Rescató a Milans que se había entreverado, se sacó varios jugadores de encima y quiso definir con sutileza. El balón se desvió y cayó en las manos de Mejía. No alcanzó".

Torneo Clausura 2024, Nacional 2-1: 3 puntos

20241006 Gabriel Báez, Leonardo Fernández. Clásico Torneo Clausura 2024, Nacional vs Peñarol (30).jpg Su primera vez en el Gran Parque Central, derrota y flojo rendimiento Foto: Inés Guimaraens

"Estático, indeciso, irresoluto. Quiso cambiar de frente, a los 31', le abolló la espalda a un rival y Nacional llegó en escasos toques al área, salvando Aguerre un tiro cruzado de López. Metió el tiro que Ramírez desvió para empatar. Nada más. Aún así debió permanecer en la cancha por el fuerte viento a favor que sopló contra la tribuna Abdón Porte".

Final Torneo Intermedio 2024, empate 1-1 y Nacional 8-7 por penales: 5 puntos

20240804 Leonardo Fernández festeja su golazo para Peñarol ante Nacional en la final del Torneo Intermedio Leonardo Fernández, golazo de tiro libre FOTO: Gastón Britos / FocoUy

"Gran jugada a los 31' a campo abierto para generar un tiro libre con el que rubricó un verdadero golazo a los 33’. Amonestado a los 37’ por falta sobre Oliva. Movedizo y pidiendo siempre la pelota en una zona donde Nacional puso mucha pierna. Falló sus dos penales en forma insólita e idéntica: por arriba del travesaño".

Torneo Apertura 2024, empate 0-0: 5 puntos

"Comenzó a todo tren y hasta con jugadas de lujo, pero luego, lo marcaron correctamente. Si bien mostró pinceladas, estuvo lejos de su juego habitual y no complicó en ofensiva".

Serie Río de la Plata 2024, Nacional 2-0 (entró en el segundo tiempo)

"Le costó encontrar su posición primero, y luego su rol en el equipo. Arrancó retrasado y luego, en lo que pareció ser más un impulso propio que una orden táctica, se aproximó al área y metió un par de centros venenosos".

El mediocampo de Diego Aguirre para el clásico del domingo

Fernández jugará por delante del doble 5 y detrás del 9 que coloque Diego Aguirre.

En el doble 5 estarán Jesús Trindade y Eric Remedi.

Las alternativas para este puesto son Eduardo Darias y Tomás Olase.

También está Diego Laxalt que tuvo una muy buena semana de entrenamientos y que va a estar por primera vez disponible para Aguirre que piensa utilizarlo como lateral izquierdo o como volante central.

El equipo que perfila Aguirre jugará con Sebastián Britos, Matías González, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Franco Escobar; Eric Remedi, Jesús Trindade; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni; Matías Arezo.

Están lesionados y fuera del plantel Maximiliano Olivera, Lucas Hernández, Lorenzo Couture (volante central) y Abel Hernández.