La defensa de Peñarol para el clásico: el retorno de Nahuel Herrera y los problemas que se prolongan en el lateral izquierdo

Peñarol entrena este jueves en horas de la tarde (hora 17.30, canchas 5 y 6 de la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves) y el DT Diego Aguirre seguirá preparando al equipo para enfrentar este domingo a la hora 20.00 a Nacional por la Supercopa Uruguaya.

En el arco, Aguirre tiene la certeza de que atajará Sebastián Britos porque Washington Aguerre deberá cumplir ante Nacional el primero de sus tres partidos de suspensión por su expulsión del último partido que jugó el año pasado con Deportivo Independiente de Medellín.

Por eso, las dudas del entrenador empiezan por la defensa.

Nahuel Herrera con un esguince de hombro, Lucas Hernández con una lesión de rodilla y Héctor Villalba volviendo tras una larga ausencia por desgarro. Los tres pudieron estar a la orden pero estuvieron lejos de estar al 100%.

Además, el equipo perdió durante la temporada a cuatro jugadores por roturas de ligamentos de rodilla: Tomás Olase, Eduardo Darias, Germán Barbas y Javier Cabrera. A ellos se les sumó David Terans con rotura parcial del tendón de Aquiles.

La sanidad del Peñarol 2026, comandada por Daniel Zarrillo, comenzó muy activada también.

Abel Hernández sufrió rotura parcial del ligamento interno de la rodilla izquierda (esguince grado 2) en amistoso ante River Plate. Viajó este jueves a Barcelona para hacer un tratamiento de 10 días.

Maximiliano Olivera, por su parte, sufrió un esguince de rodilla también en el amistoso ante Colo Colo.

Como Lucas Hernández está haciendo un plan de recuperación, Aguirre comienza el año sin laterales izquierdos.

Sí. Tras perder las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025 porque Nacional tuvo más profundidad de recursos en el plantel, Peñarol abre su 2026 otra vez diezmado.

Es más, Nahuel Herrera se perdió los amistosos ante River y Colo Colo porque sintió molestias musculares y recién el lunes comenzó una semana normal en Peñarol.

Quien cubrirá el lateral izquierdo será el argentino Franco Escobar, lateral derecho que llegó para suplir la baja de Pedro Milans.

Ya jugó en esa posición el sábado pasado en amistoso contra Danubio. Debutó contra Colo Colo e hizo un buen partido como lateral derecho, aunque la forma física con la que empezó la pretemporada le permitió solo jugar 45'. Tres días antes no pudo estar a la orden ante River Plate.

Moviendo a Escobar a la izquierda, Aguirre tiene cuatro posibilidades para el lateral derecha. La más viable es la de Matías González, que tuvo buenos minutos ante Central Español por la Copa de la Liga AUF, River Plate y Colo Colo. Volvió del préstamo a Danubio para reforzar el lateral derecho tras ir como zaguero central.

La otra opción es desplazar a Emanuel Gularte y hacer debutar oficialmente en la zaga a Lucas Ferreira, quien jugó ante River y Colo tras llegar a préstamo desde Defensa y Justicia. El experimento de Gularte como lateral le dio gran resultado a Aguirre en el clásico del Torneo Clausura (3-0, una asistencia y un gol) pero no tanto en la revancha contra Racing, en octavos de final de Copa Libertadores.

Los relevos son cartas juveniles: Ignacio Alegre, quien jugó muy bien como extremo un lunes ante Central Español y Aguirre lo llamó el martes para un amistoso contra Independiente, a puertas cerradas en el Campeón del Siglo. El otro es Kevin Rodríguez quien jugó unos pocos partidos oficiales en 2024 y que en esta pretemporada sumó minutos como lateral izquierdo, tanto en Copa de la Liga AUF como Serie Río de la Plata.

Con Gularte o Ferreira y Herrera en la zaga, el recambio será Andrés Madruga. Puede dar una mano Matías González. Más remota es la chance de ser convocado del juvenil Rodrigo Álvez.

Al día de hoy, el equipo que proyecta Aguirre irá el domingo con Britos, González, Gularte, Herrera, Escobar; Jesús Trindade, Eric Remedi; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni; Matías Arezo. Pero todavía quedan prácticas por recorrer.