El arco y la defensa de Nacional para el clásico ante Peñarol: los nombres cantados en el triángulo final y las pruebas y la posible sorpresa de Jadson Viera en los laterales

Como dijo este miércoles, Jadson Viera está “delineando” el equipo de Nacional para el clásico ante Peñarol del próximo domingo por la final de la Supercopa Uruguaya , a las 20:00 en el Estadio Centenario, en el que buscará su segundo título con los tricolores luego de la Liga AUF Uruguaya 2025 que le ganó a los carboneros.

Si bien no ha dado pistas de la alineación, hay nombres que se dan por sentados en el once.

Analizando el arco y la defensa, el triángulo final se da por asegurado con las presencias de Luis Mejía en el arco y los zagueros Sebastián Coates, capitán del equipo, y Julián Millán.

Luis Mejía volverá a estar en el arco tricolor este domingo, día en el que llegará a 170 partidos en Nacional y en el que buscará su título número 13 en los tricolores.

20260124 luis mejía nacional deportes concepcion amistoso (4) Foto: Gastón Britos/ FocoUy

El golero panameño de 34 años comienza una nueva temporada en el club, siendo uno de los referentes y capitanes del equipo, y uno de los pilares del equipo en un plantel en el que no tiene competencia directa, ya que el segundo arquero es el juvenil Ignacio Suárez.

Mejía volverá a jugar una final contra Peñarol, con la experiencia reciente del triunfo en las pasadas finales de la Liga AUF Uruguaya.

En materia de clásicos, el golero suma un total de 20 disputados, con 7 triunfos, 10 empates y 3 derrotas. Jugó 14 oficiales, con 9 empates, 4 victorias y una sola derrota el año pasado en el 3-0 en el Campeón del Siglo.

El panameño también tiene reciente experiencia en finales con definiciones por penales, lo que puede darse este domingo en caso de igualdad. En el Torneo Intermedio 2025 le tocó perder 5-3, no atajó ninguno y marcó su remate, mientras que en el Intermedio 2024 le atajó un penal a Nicolás Rossi y marcó el suyo, en la recordada extensa tanda que terminó 8-7 para los albos.

Nacional vs Cerro Largo / Ignacio Suárez Ignacio Suárez Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

El golero suplente de Nacional es Nacho Suárez, quien en este verano se destacó en los penales en la Copa de la Liga AUF, siendo clave en las dos primeras victorias por esa vía, atajando dos ante Deportivo Maldonado, otros dos ante Cerro Largo, y uno ante Progreso, tanda que perdieron los albos.

Coates, Millán y las dudas en los laterales

En la defensa de Nacional para el domingo los centrales están asegurados: Sebastián Coates y Julián Millán.

Sebastián Coates y Maxi Silvera en la pretemporada de Nacional Sebastián Coates y Maxi Silvera en la pretemporada de Nacional Foto: Nacional

El capitán tricolor meditó su retiro del fútbol tras ganar la Liga AUF Uruguaya, pero finalmente decidió continuar en los tricolores por este año, en el que buscará seguir levantando copas, tal como señaló este jueves.

Mientras que el colombiano, figura el año pasado, también pudo dejar Nacional, pero desde el club se hizo una inversión para comprar la mayor parte de su ficha a la espera de una transferencia internacional.

20260124 julian millan nacional deportes concepcion amistoso (7) Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Como alternativas de zagueros suplentes el plantel tricolor cuenta con tres juveniles, Paolo Calione, Tomás Viera y Nicolás Ramos, y se espera la llegada de Agustín Rogel, quien ya arregló y será la tercera opción, pero que no estará a la orden este domingo.

En tanto, en los laterales, comienzan las interrogantes.

En el sector derecho Nacional fichó a Juan de Dios Pintado, mantuvo a Emiliano Ancheta y renovó a Nicolás “Ojito” Rodríguez, mientras que se da por hecho que el colombiano Hayen Palacios no seguirá.

20260124 juan de dios pintado nacional deportes concepcion amistoso (38) Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Quien se perfila para comenzar el domingo es Pintado, quien fue titular en el último ensayo ante Deportes Concepción del pasado sábado, en el que Jadson Viera probó a su principal equipo y el ex Gimnasia y Esgrima de La Plata fue titular.

Luego, ingresó Ancheta, que fue el lateral derecho con el que Nacional cerró el segundo semestre del año pasado, siendo campeón, y que el sábado pasado ingresó en el complemento.

20250608 Nicolás Rodríguez Nacional Boston River Torneo Intermedio 2025. Foto: @Nacional Nicolás Rodríguez Foto: @Nacional

El Ojito Rodríguez aparece como tercera opción y tuvo un buen partido ante Progreso, con una brillante asistencia para que Tomás Verón Lupi marcara el gol albo.

En la banda izquierda ya no está Diego Romero, quien fue campeón el año pasado, terminó su préstamo y pasó a Liverpool

20260122 Juan Pablo Patiño Nacional Progreso Copa de la Liga AUF semifinal Foto: Leonardo Carreño/Focouy Juan Pablo Patiño Foto: Leonardo Carreño/Focouy

Con esa baja, el puesto le quedaba cantado para el colombiano Juan Pablo Patiño, quien era la gran apuesta de Nacional para este 2026. Pero por el momento el jugador parece no haber convencido a Jadson Viera, quien quiere que se concrete el regreso de Camilo Cándido.

Ante esa situación, cobra fuerza la posibilidad de que el juvenil Federico Bais sea titular el domingo, lo que sería una sorpresa y una gran jugada del DT tricolor, quien ya sorp

20260124 federico bais y juan cruz de los santos nacional deportes concepcion amistoso (29) Foto: Gastón Britos/ FocoUy

El lateral que este 29 de enero cumplió 18 años jugó 27 minutos ante Deportivo Maldonado y los 90 ante Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF, y fue titular en el último amistoso ante Deportes Concepción.

“Están bien”, dijo Viera cuando le preguntaron por si Bais podía estar en el clásico y extendió su respuesta a todos los juveniles. “Todos los juveniles yo ya los había visto en su categoría (…) Están todos a la orden. O sea, el once que ponga es porque estoy convencido de que están, tanto los juveniles como los que ya estaban, están preparados para disputar los partidos”, agregó.

Román Clematte Román Clematte

La otra opción para la banda es Román Clematte, otro juvenil de la cantera tricolor que hoy es la tercera carta del DT para ese puesto.

De esa forma, el probable bloque defensivo de Nacional sería con Luis Mejía; Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán y Federico Bais.