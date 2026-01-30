Peñarol y Nacional definen la Supercopa Uruguaya: a qué hora juegan, cancha, entradas y por dónde ver la final

Peñarol y Nacional definirán este domingo la Supercopa Uruguaya , el primer torneo oficial de la temporada 2026 del fútbol uruguayo.

El tricolor jugará la definición de la Supercopa como el campeón uruguayo de la temporada 2025, mientras que el carbonero -que por sorteo oficiará como local- llega como ganador del Torneo Intermedio del año pasado.

Nacional es el máximo ganador de la Supercopa junto a Liverpool , con tres títulos ganados en las temporadas 2019, 2021 y 2025, y Peñarol buscará empatar ese registro sumando un trofeo más a los dos que ya obtuvo en 2018 y 2022.

El partido entre manyas y bolsos comienza a la hora 20:00 .

¿Dónde juegan Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya?

La final se jugará en el Estadio Centenario.

Entradas para Peñarol vs Nacional

Hasta la tarde del viernes, los precios de las entradas, que se obtienen a través de la web AUF Tickets, son los siguientes:

Peñarol:

Tribuna Amsterdam: agotada.

Tribuna Olímpica: Socios $ 600 y General $ 1.100 (solo quedan disponibles en Puerta 13).

Tribuna América (Puerta 3): Socios $ 750 y General $ 1.400.

Nacional:

Tribuna Colombes: agotada.

Tribuna Olímpica: agotada.

Tribuna América: agotada.

¿Por dónde ver Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya?

El partido se podrá ver por todos los cables: Directv, Flow, Cablevisión, Montecable, TCC, Nuevosiglo, y todos las cableoperadoras del interior. También se podrá visualizar por streaming a través de Disney + y Antel TV.