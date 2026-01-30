Dólar
El Observador / Fútbol / FINAL

Peñarol y Nacional definen la Supercopa Uruguaya: a qué hora juegan, cancha, entradas y por dónde ver la final

Nacional llega a la Supercopa como el campeón uruguayo del 2025, mientras que Peñarol jugará por ser el ganador del Torneo Intermedio

30 de enero 2026 - 15:24hs
La Supercopa Uruguaya

Foto: Inés Guimaraens

El tricolor jugará la definición de la Supercopa como el campeón uruguayo de la temporada 2025, mientras que el carbonero -que por sorteo oficiará como local- llega como ganador del Torneo Intermedio del año pasado.

Nacional es el máximo ganador de la Supercopa junto a Liverpool, con tres títulos ganados en las temporadas 2019, 2021 y 2025, y Peñarol buscará empatar ese registro sumando un trofeo más a los dos que ya obtuvo en 2018 y 2022.

¿A qué hora juegan hoy Peñarol vs Nacional?

El partido entre manyas y bolsos comienza a la hora 20:00.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol
DERECHOS DE TV

AUF liberó la Supercopa Uruguaya del domingo entre Nacional vs Peñarol y se podrá ver en todos los cables y por streaming

Diego Polenta y Sebastián Coates levantan la Supercopa de 2025, la tercera de Nacional
HISTORIAL

Edición por edición, todos los campeones de la Supercopa Uruguaya: Nacional y Liverpool lideran la lista y Peñarol buscará empatarlos

¿Dónde juegan Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya?

La final se jugará en el Estadio Centenario.

Entradas para Peñarol vs Nacional

Hasta la tarde del viernes, los precios de las entradas, que se obtienen a través de la web AUF Tickets, son los siguientes:

Peñarol:

Tribuna Amsterdam: agotada.

Tribuna Olímpica: Socios $ 600 y General $ 1.100 (solo quedan disponibles en Puerta 13).

Tribuna América (Puerta 3): Socios $ 750 y General $ 1.400.

Nacional:

Tribuna Colombes: agotada.

Tribuna Olímpica: agotada.

Tribuna América: agotada.

¿Por dónde ver Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya?

El partido se podrá ver por todos los cables: Directv, Flow, Cablevisión, Montecable, TCC, Nuevosiglo, y todos las cableoperadoras del interior. También se podrá visualizar por streaming a través de Disney + y Antel TV.

