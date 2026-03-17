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Segundo técnico cesado en el Torneo Apertura: el argentino Israel Damonte no sigue en Boston River; mirá sus números

La decisión fue tomada este lunes luego de que el sábado el sastre perdiera de local ante Racing por 1-0

17 de marzo 2026 - 8:24hs
Israel Damonte

Israel Damonte

Foto: Felipe Mereola/FocoUy

La SAD de Boston River decidió ponerle fin al ciclo del entrenador argentino Israel Damonte al frente del primer equipo tras el flojo comienzo en el Torneo Apertura y luego de haber llegado a la institución para esta temporada tras la salida de Jadson Viera.

La decisión fue tomada este lunes luego de que el sábado el sastre perdiera de local ante Racing por 1-0 en Florida, según confirmaron a Referí desde los rojiverdes.

20260305 Israel Damonte Boston River Racing Copa Sudamericana. Martín Martínez Focouy (8)
Israel Damonte

Israel Damonte

El área deportiva de la SAD, con Pablo Álvarez, a la cabeza, se encuentra en la búsqueda de un entrenador que lo sustituya, lo que se espera definir en las próximas horas, entre este martes y miércoles, según indicaron.

Mientras tanto Gonzalo Cigliutti, entrenador que estuvo a cargo de la Sub 17 de Peñarol hasta 2024, se hará cargo del equipo de forma interina. Lucas Methol será su ayudante y Gastón Sánchez su preparador físico.

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El comunicado de Boston River

Este martes a las 09:32 Boston River comunicó la salida del argentino.

"Gracias, Isra. Israel Damonte no continuará siendo el Director Técnico del primer equipo. Agradecemos a él y a su CT por el trabajo, profesionalismo y calidez humana demostrada en estos meses, y le deseamos muchos éxitos en los desafíos profesionales que tengan por delante", señalaron.

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Se trata del segundo cambio de entrenador que se dio en el Apertura y tras esta sexta fecha, luego de que Nelson Abeijón dejara Cerro, que ya lo reemplazó por Alejandro Apud, casualmente ex Boston en dos ciclos (2016/18 y 2023).

Mal comienzo en el Torneo Apertura

Boston River, que venía de un extenso ciclo con Jadson Viera en 2024 y 2025, confió en Damonte para esta temporada 2026 y lo designó el 18 de noviembre del año pasado.

20260305 Israel Damonte Boston River Racing Copa Sudamericana. Martín Martínez Focouy (2)
Israel Damonte

Israel Damonte

Pero el DT argentino no logró buenos resultados en el comienzo del Torneo Apertura.

Los rojiverdes solos suman dos unidades en 18 disputadas, producto de dos empates ante Cerro y Albion en la tercera y cuarta fecha.

Otros números que llaman la atención son los goles: solos dos a favor y siete en contra.

Israel Damonte junto a niños en Florida
Israel Damonte junto a niños en Florida

Israel Damonte junto a niños en Florida

Boston se ubica penúltimo en la tabla, con los mismos puntos que Cerro, que marcha último.

El único triunfo por Copa Sudamericana

La única victoria de Damonte en Boston River fue por Copa Sudamericana, en el playoff ante Racing en el que ganaron por 1-0, resultado que le permitió acceder a la fase de grupos.

Ahora la SAD busca un nuevo entrenador de cara a su próximo partido, que será ante Progreso en La Teja el próximo domingo.

Temas:

Damonte Torneo Apertura Boston River jadson viera SAD Racing

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