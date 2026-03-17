Segundo técnico cesado en el Torneo Apertura: el argentino Israel Damonte no sigue en Boston River; mirá sus números
La decisión fue tomada este lunes luego de que el sábado el sastre perdiera de local ante Racing por 1-0
17 de marzo 2026 - 8:24hs
Israel Damonte
Foto: Felipe Mereola/FocoUy
La SAD de Boston River decidió ponerle fin al ciclo del entrenador argentino Israel Damonte al frente del primer equipo tras el flojo comienzo en el Torneo Apertura y luego de haber llegado a la institución para esta temporada tras la salida de Jadson Viera.
La decisión fue tomada este lunes luego de que el sábado el sastre perdiera de local ante Racing por 1-0 en Florida, según confirmaron a Referí desde los rojiverdes.
El área deportiva de la SAD, con Pablo Álvarez, a la cabeza, se encuentra en la búsqueda de un entrenador que lo sustituya, lo que se espera definir en las próximas horas, entre este martes y miércoles, según indicaron.
Mientras tanto Gonzalo Cigliutti, entrenador que estuvo a cargo de la Sub 17 de Peñarol hasta 2024, se hará cargo del equipo de forma interina. Lucas Methol será su ayudante y Gastón Sánchez su preparador físico.
Este martes a las 09:32 Boston River comunicó la salida del argentino.
"Gracias, Isra. Israel Damonte no continuará siendo el Director Técnico del primer equipo. Agradecemos a él y a su CT por el trabajo, profesionalismo y calidez humana demostrada en estos meses, y le deseamos muchos éxitos en los desafíos profesionales que tengan por delante", señalaron.
Israel Damonte no continuará siendo el Director Técnico del primer equipo.
Agradecemos a él y a su CT por el trabajo, profesionalismo y calidez humana demostrada en estos meses, y le deseamos muchos éxitos en los desafíos profesionales que tengan por delante pic.twitter.com/rkJnNVuvTY