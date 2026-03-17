Día de San Patricio: por qué se celebra hoy martes 17 de marzo y qué significa el trébol

Este martes 17 de marzo se celebra en Uruguay y en todo el mundo el Día de San Patricio , jornada conmemorativa a la muerte de Patricio , Santo Patrono de Irlanda .

Nacido bajo el nombre de Maewyn Succat en Britania Romana entre el año 385 y el 392 en el seno de una familia cristiana, cuando tenía quince años fue raptado por piratas locales que lo llevaron al norte del país y lo vendieron como esclavo.

En su “Confesión”, en la que firma como “Patricius”, relató la experiencia de aquellos años: “El amor por Dios y el temor a Él crecieron en mí, y así la fe. En un solo día rezaba cien oraciones, y de noche casi otras tantas. Rezaba en los bosques y sobre los montes, incluso antes de la aurora. Ni la nieve, ni el hielo, ni la lluvia parecían tocarme”.

Después de seis años de prisión, Succat tuvo en sueños la premonición de la libertad y, obedeciendo a la visión mientras dormía, escapó de la vigilancia y recorrió a pie los casi doscientos kilómetros que lo separaban de la costa. Allí logró que algunos marineros se apiadaran de él y lo embarcaron con ellos hasta volver a Britania , donde pudo volver a reencontrarse con su familia.

“Vi a un hombre que venía hacia mí, como procedente de Irlanda; su nombre era Victorio, llevaba consigo algunas cartas, y me entregó una. Leí la primera línea: ‘Invocación de los irlandeses’. Mientras leía, me pareció escuchar la voz de la gente que habitaba en la foresta de Vocluto (el lugar de su prisión), cerca del mar occidental, y me pareció que me imploraran, llamándome ‘joven siervo de Dios’, para que fuera con ellos”, repasó más tarde.

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Ya en libertad, Patricio fue ordenado presbítero por Germán, Obispo de Auxerre y, finalmente, entre 431 y 432, consagrado Obispo de Irlanda por el Papa Celestino I, llegando a ser Slane el 25 de marzo del 432.

¿Qué significa el trébol en la adoración a San Patricio?

Según la tradición, San Patricio solía explicar el misterio de la Trinidad mostrando el trébol, en el que las tres hojas están unidas por un único tallo.

Conforme a la información publicada por el portal Vaticannews, el primer testimonio escrito de esto se remonta sólo al 1726, pero la tradición podría tener raíces mucho más antiguas. Las imágenes de San Patricio lo retratan con una cruz en una mano y un trébol en la otra. Por esta razón es hoy el símbolo de la fiesta de San Patricio, que cae el 17 de marzo, día de su muerte acaecida en el año 461 en Saúl.

image La Catedral de Downpatrick y la tumba de San Patricio

Sus restos fueron trasladados y sepultados en la Catedral de Down, que desde entonces se denomina Down Patrick.