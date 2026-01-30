La respuesta de Tenfield a la AUF por la producción audiovisual para la Supercopa Uruguaya del domingo entre Nacional y Peñarol

La empresa Tenfield confirmó este viernes de tarde a la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), que se encargará de realizar la producción audiovisual del partido Peñarol vs Nacional que este domingo jugarán por la Supercopa Uruguaya a partir de la hora 20 en el Estadio Centenario.

Esto implica que las imágenes que se verán del clásico en la pantalla de TV serán producidas por Tenfield , aunque aún no firmó el contrato con la AUF, tras igualar la mejor oferta presentada en la licitación para la producción audiovisual .

Este jueves la AUF consultó a Tenfield si se encargaba de la producción del partido y le dio como plazo hasta este viernes para responder.

Si la respuesta era negativa, la AUF pondría en práctica un plan B con los servicios de Torneos/Directv, empresa con la que trabajó en las últimas Eliminatorias y en la Copa de la Liga, para llevar el partido del domingo a la pantalla.

DERECHOS DE TV Gremial de árbitros reclama que AUF no cuenta con autorización legal para uso de su imagen e insiste por una "reunión urgente" con Ignacio Alonso

DERECHOS DE TV Derechos de TV del fútbol uruguayo: la AUF no firma el contrato con Tenfield sin las condiciones de casteo y compra de streaming y cable; ya manejan fórmulas alternativas

Finalmente Tenfield respondió afirmativamente y brindará el servicio a la AUF.

La transmisión del clásico tendrá la producción de Tenfield, pero será regulada y controlada por la AUF, y los usuarios tendrán tres equipos periodísticos diferentes para seguir el partido:

AntelTV (relata Diego Jokas)

Directv (relata Rodrigo Romano)

Disney+ (relata Leonardo Rodríguez)

El clásico se podrá ver a través de todos los cables y streaming

El miércoles, como informó Referí, la AUF liberó para todas las empresas, con las que negocia la firma de los contratos de derechos comerciales del fútbol uruguayo para el período 2026-2029, la señal del partido, aunque aún no hayan suscripto los acuerdos.

De esa forma la AUF descomprimió una situación que se iba tensando cada vez más, a medida que se acercaba el día del partido, por el reclamo de los usuarios de los servicios de cable y de streaming, que desconocían si podrían ver o no el encuentro del domingo.

Desde este jueves se conoce que el partido se podrá ver en todas las señales, las mismas que hasta diciembre, tras el acuerdo de los cableoperadores y empresas de streaming con Torneos/Directv (ganadora de la licitación del cable) y Tenfield (streaming).

También, en este primer partido de la temporada 2026, se suma la señal de AntelTV como oferta para quienes tengan contratado algún servicio de la empresa estatal.