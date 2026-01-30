Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / DERECHOS DE TV

La respuesta de Tenfield a la AUF por la producción audiovisual para la Supercopa Uruguaya del domingo entre Nacional y Peñarol

El primer partido oficial de la temporada 2026 entre Nacional y Peñarol se jugará el domingo en el Estadio Centenario a partir de la hora 20

30 de enero 2026 - 18:36hs
derechos-televisión,-tenfield_20150417175641_001.webp
Diego Battiste

La empresa Tenfield confirmó este viernes de tarde a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que se encargará de realizar la producción audiovisual del partido Peñarol vs Nacional que este domingo jugarán por la Supercopa Uruguaya a partir de la hora 20 en el Estadio Centenario.

Este jueves la AUF consultó a Tenfield si se encargaba de la producción del partido y le dio como plazo hasta este viernes para responder.

Si la respuesta era negativa, la AUF pondría en práctica un plan B con los servicios de Torneos/Directv, empresa con la que trabajó en las últimas Eliminatorias y en la Copa de la Liga, para llevar el partido del domingo a la pantalla.

derechos de tv del futbol uruguayo: la auf no firma el contrato con tenfield sin las condiciones de casteo y compra de streaming y cable; ya manejan formulas alternativas
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: la AUF no firma el contrato con Tenfield sin las condiciones de casteo y compra de streaming y cable; ya manejan fórmulas alternativas

gremial de arbitros reclama que auf no cuenta con autorizacion legal para uso de su imagen e insiste por una reunion urgente con ignacio alonso
DERECHOS DE TV

Gremial de árbitros reclama que AUF no cuenta con autorización legal para uso de su imagen e insiste por una "reunión urgente" con Ignacio Alonso

Finalmente Tenfield respondió afirmativamente y brindará el servicio a la AUF.

La transmisión del clásico tendrá la producción de Tenfield, pero será regulada y controlada por la AUF, y los usuarios tendrán tres equipos periodísticos diferentes para seguir el partido:

AntelTV (relata Diego Jokas)

Directv (relata Rodrigo Romano)

Disney+ (relata Leonardo Rodríguez)

El clásico se podrá ver a través de todos los cables y streaming

El miércoles, como informó Referí, la AUF liberó para todas las empresas, con las que negocia la firma de los contratos de derechos comerciales del fútbol uruguayo para el período 2026-2029, la señal del partido, aunque aún no hayan suscripto los acuerdos.

De esa forma la AUF descomprimió una situación que se iba tensando cada vez más, a medida que se acercaba el día del partido, por el reclamo de los usuarios de los servicios de cable y de streaming, que desconocían si podrían ver o no el encuentro del domingo.

Desde este jueves se conoce que el partido se podrá ver en todas las señales, las mismas que hasta diciembre, tras el acuerdo de los cableoperadores y empresas de streaming con Torneos/Directv (ganadora de la licitación del cable) y Tenfield (streaming).

También, en este primer partido de la temporada 2026, se suma la señal de AntelTV como oferta para quienes tengan contratado algún servicio de la empresa estatal.

Temas:

Derechos de televisión del fútbol uruguayo AUF Tenfield

Seguí leyendo

Las más leídas

Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
SUPERCOPA URUGUAYA

Peñarol vs Nacional: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el clásico de la Supercopa Uruguaya de este domingo

Randall Rodríguez
URUGUAYOS

La decisión de Randall Rodríguez en Vélez Sarsfield; mirá lo que informan en Argentina sobre el arquero ex Peñarol y campeón del mundo sub 20

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

Diego Aguirre contundente en la previa del clásico: "No siento en este momento que haya un favoritismo de Nacional"

Progreso campeón
COPA DE LA LIGA AUF

Progreso le ganó 2-1 a Boston River y se consagró campeón de la primera edición de la Copa de la Liga AUF

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos