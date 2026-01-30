Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  20°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / PERIODSIMO DEPORTIVO

Quiénes serán los relatores y comentaristas del fútbol uruguayo con el cambio de titulares de los derechos

Ya hay algunos periodistas confirmados para las transmisiones del fútbol de este año; el clásico del domingo se podrá ver de varias maneras

30 de enero 2026 - 14:43hs
Pelota Penalty del fútbol uruguayo

Pelota Penalty del fútbol uruguayo

Foto: Inés Guimaraens

Tal como informó El Observador, el clásico del domingo se podrá ver en los cables con aquellos cableoperadores con los que Torneos/Directv (licenciatario del cable) hayan llegado a un acuerdo. Está confirmado que se verá en los cables a través de Directv, TCC, Flow, Cable Plus y todos los del interior nucleados en la CUTA.

TCC firmó este martes el acuerdo con el consorcio Torneos/Directv, y Nuevo Siglo y Montecable estaban también en vías de acuerdo. Todas las empresas de cable firmaron solamente por este año con Torneos/Directv, por tanto a partir de 2027 tendrán que sentarse a negociar nuevamente.

Más noticias
La Supercopa Uruguaya
FINAL

Peñarol y Nacional definen la Supercopa Uruguaya: a qué hora juegan, cancha, entradas y por dónde ver la final

cables del interior acordaron con directv para transmitir el futbol uruguayo y esperan para firmar contratos
FÚTBOL URUGUAYO

Cables del interior acordaron con DirecTV para transmitir el fútbol uruguayo y esperan para firmar contratos

El clásico también se podrá ver por streaming en Disney+ y en todas aquellas empresas que brindan ese servicio y que lleguen a un acuerdo con Tenfield (licenciatario del streaming).

Los equipos de las distintas transmisiones

En este marco, los periodistas que serán parte de cada una de las transmisiones empezaron a confirmarse. Y la transmisión de DirecTV tendrá una voz conocida para los seguidores del fútbol uruguayo: según publicó TV Show, el relato estará a cargo de Rodrigo Romano, en tanto que los comentarios serán de Federico Buysan. Su trabajo será el que retransmitirán los cableoperadores.

Del lado de Disney+, según el medio citado la transmisión estará a cargo de Leonardo Rodríguez en los relatos y de Sebastián Giovanelli en los comentarios.

Este viernes, el periodista Martín Charquero anunció en su emisión de Carve Deportiva que para la transmisión de Antel TV del clásico el relator será Diego Jokas, en tanto que los comentarios vendrán de parte de Juan Carlos Scelza, aunque no confirmó que ese equipo fuera a mantenerse por el resto del año.

Temas:

Fútbol Uruguayo periodismo DirecTV

Seguí leyendo

Las más leídas

Patrullero de la Policía de Montevideo
POLICIALES

Hombre se habría "metido" con la hija de otro, una niña de 13 años, y el padre de la menor lo mató de una puñalada

Jubilados

Jubilaciones: el aumento definitivo a las pasividades será de 5,97% en 2026

Alejandro Balbi. Archivo
ACCIDENTE

Alejandro Balbi asumió la defensa del motociclista al que chocó el ministro Negro y pidió historia clínica

Usurpación en Punta del Este: familia que ocupa casas de alto valor y se niega a abandonarlas declara hoy en Fiscalía
USURPACIÓN

Usurpación en Punta del Este: familia que ocupa casas de alto valor y se niega a abandonarlas declara hoy en Fiscalía

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos