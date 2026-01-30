Quiénes serán los relatores y comentaristas del fútbol uruguayo con el cambio de titulares de los derechos

Con la nueva titularidad de los derechos de televisación del fútbol uruguayo para la tv para abonados en manos de DirecTV-Torneos, y con un preacuerdo de esta empresa con los cableoperadores para su retransmisión, empezaron a delinearse las distintas alineaciones que se encargarán de relatar y comentar los partidos del fútbol local.

Tal como informó El Observador , el clásico del domingo se podrá ver en los cables con aquellos cableoperadores con los que Torneos/Directv (licenciatario del cable) hayan llegado a un acuerdo. Está confirmado que se verá en los cables a través de Directv, TCC, Flow, Cable Plus y todos los del interior nucleados en la CUTA.

TCC firmó este martes el acuerdo con el consorcio Torneos/Directv, y Nuevo Siglo y Montecable estaban también en vías de acuerdo. Todas las empresas de cable firmaron solamente por este año con Torneos/Directv, por tanto a partir de 2027 tendrán que sentarse a negociar nuevamente.

El clásico también se podrá ver por streaming en Disney+ y en todas aquellas empresas que brindan ese servicio y que lleguen a un acuerdo con Tenfield (licenciatario del streaming).

Los equipos de las distintas transmisiones

En este marco, los periodistas que serán parte de cada una de las transmisiones empezaron a confirmarse. Y la transmisión de DirecTV tendrá una voz conocida para los seguidores del fútbol uruguayo: según publicó TV Show, el relato estará a cargo de Rodrigo Romano, en tanto que los comentarios serán de Federico Buysan. Su trabajo será el que retransmitirán los cableoperadores.

Del lado de Disney+, según el medio citado la transmisión estará a cargo de Leonardo Rodríguez en los relatos y de Sebastián Giovanelli en los comentarios.

Este viernes, el periodista Martín Charquero anunció en su emisión de Carve Deportiva que para la transmisión de Antel TV del clásico el relator será Diego Jokas, en tanto que los comentarios vendrán de parte de Juan Carlos Scelza, aunque no confirmó que ese equipo fuera a mantenerse por el resto del año.