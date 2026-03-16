¿Dónde estaba Sean Penn? Se reveló el paradero del actor que ganó el Oscar pero no asistió a la ceremonia

Sean Penn ganó este domingo el tercer premio de la Academia de su carrera, por su trabajo en la película Una batalla tras otra , la gran ganadora de la noche en los Premios Oscar 2026. Sin embargo, el actor generó uno de los momentos más comentados de la ceremonia por no estar presente para recibir la estatuilla a Mejor actor de reparto.

Su colega Kieran Culkin, ganador del premio en la ceremonia del año pasado y presentador de la categoría este domingo, fue el encargado de recibir el galardón en su nombre. Con su ironía habitual, Culkin dijo, luego de anunciar el triunfo de Penn: "no pudo venir esta noche...o no quiso".

A lo largo de la temporada de premios de Hollywood que terminó este domingo, Penn hizo pocos actos de presencia, y solamente asistió a algunas ceremonias, como la de los Globos de Oro. Luego faltó a los BAFTA y a los premios del sindicato de actores, a pesar de sus respectivos triunfos en esas dos ocasiones.

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Por eso, la ausencia de Penn no fue tan llamativa este domingo, aunque no dejó de ser peculiar.

En Una batalla tras otra, dio vida al coronel Steve L. Lockjaw, un militar conservador que brevemente pierde el foco por la revolucionaria Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor) y que, años más tarde, moverá literalmente un ejército para que sus deslices pasionales no destruyan sus ambiciones políticas.

A lo largo de su vida, Penn ha protagonizado algunas situaciones peculiares, e incluso visitó Uruguay en 2012, cuando se reunió con el entonces presidente José Mujica en su rol humanitario como Embajador Itinerante de Haití.

El presidente José Mujica con el actor estadounidense Sean Penn El presidente José Mujica con el actor estadounidense Sean Penn

En 2013, ejecutó un fantástico operativo para sacar de Bolivia con documentos falsos a Jacob Ostreicher, un empresario estadounidense bajo arresto domiciliario en el país andino acusado de crimen organizado y lavado de dinero.

En 2015, junto a la actriz Kate del Castillo, entrevistó secretamente en México al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien se encontraba fugitivo y sería detenido poco después por las autoridades de su país.

Ha forjado singulares amistades con figuras políticas como el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, enemigo acérrimo de Washington, y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, a quien le regaló uno de sus Óscar.

¿Dónde estaba Sean Penn durante los Oscar?

Según publicó el New York Times, Penn cambió la ceremonia de los Oscar, por, justamente, un viaje a Ucrania. Dos allegados al actor explicaron que Penn se trasladó a Europa durante la última semana, con la intención de meterse al país que está en conflicto con Rusia.

Penn ha viajado reiteradamente en los últimos años a Ucrania, sobre todo de 2022 a esta parte. Ha filmado un documental sobre la guerra, Superpower, y ha sido vocal en su apoyo al país, llamando a Estados Unidos a colaborar con Ucrania en distintas ocasiones.

Luego de dejarle a Zelenski su Oscar, le dijo que volvería por él una vez que "ganen la guerra".

A pesar de su "faltazo" en los Oscar de este año, esa no es novedad para Penn, que a pesar de estar nominado tampoco asistió a las ceremonias de 1996, 2000 y 2002. Si lo hizo en sus dos triunfos anteriores, en 2004 (por Río místico) y en 2009 (por Milk).