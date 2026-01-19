Tenfield responde hoy a la AUF en su derecho a igualar la producción audiovisual en la licitación del fútbol uruguayo

La empresa Tenfield entregará hoy a la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) su respuesta a la posibilidad de igualar el último de los lotes de la licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo que sigue abierto. Cuando ello ocurra se podrá cerrar todo el proceso que se inició en setiembre y que genera un nuevo contexto comercial para el fútbol uruguayo.

En diciembre, la AUF anunció la cifra récord de US$ 67.500.000 de ingresos brutos por derechos de TV por año, desde 2026 a 2029 de acuerdo a los resultados del llamado abierto internacional que realizó en setiembre pasado.

La AUF dividió en ocho lotes todos sus productos , los servicios que vende y los que contrata para que el fútbol uruguayo y todas las competencias de la Asociación se puedan ver en la pantalla.

Tenfield se había quedado con cuatro de los ocho productos: derechos en streaming; publicidad y merchandising, producción comercial y producción audiovisual.

El resto quedaron en manos de otras ocho empresas que ingresaron a participar en los derechos de TV del fútbol local. Esas empresas fueron: Torneos/Directv (se quedó con el cable+TV abierta), el consorcio Team Click-Antel (derechos para el exterior), Mediapro (mercado de apuestas) y el consorcio Telecom/GMC/Conosur (derechos para otras competencias AUF).

El último día de diciembre, la AUF comunicó un error en la licitación. Informó que había adjudicado los derechos de la producción audiovisual (todos los contenidos que llegan a la pantalla) en forma errónea a La Corte y que, aunque Tenfield igualó la propuesta en tiempo y forma, en ese momento la preadjudicación pasaba al consorcio Torneos/Directv, que había realizado una oferta US$ 800.000 más beneficiosa para la AUF.

Con el comodín de la cláusula de igualación, Tenfield fue notificado del error y de un nuevo plazo de 10 días hábiles para responder si se queda con la producción audiovisual aceptando recibir una paga menor por los 800 partidos que producirá en el año.

Este lunes antes de la hora 18 la empresa Tenfield notificará a la AUF si iguala o no.

Según pudo conocer Referí, la empresa estaba decidida a igualar. El tema estaba en mano de los abogados. Este lunes de tarde estaban terminando de definir el tema.

Si Tenfield iguala, entonces se quedará con la producción audiovisual.

Sino será Torneos/Directv, su principal competidor en los derechos del fútbol uruguayo.

Torneos/Directv es la empresa que se quedó con los derechos del cable y de la televisión abierta, que desde 1999 hasta 2025 tuvo Tenfield, tras comprometerse a pagar US$ 31.800.000 por año.

Tenfield se quedó con los derechos de streaming del fútbol uruguayo a cambio de US$ 17.500.000.

Una vez que la AUF reciba la respuesta de Tenfield y se cierre la licitación, la Asociación enviará a las empresas que ganaron en cada uno de los rubros los contratos que les ligará por cuatro años.

Las empresas tienen hasta 30 días para responder, pero es aspiración de la AUF, por la urgencia de los tiempos, firmar los contratos en los próximos días porque el 1° de febrero se jugará el primer partido, bajo los nuevos acuerdos comerciales, la Supercopa Uruguaya en la que se enfrentarán Nacional vs Peñarol.

El viernes 6 de enero se iniciará el Torneo Apertura 2026.