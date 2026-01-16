Derechos de TV del fútbol uruguayo: la firma de los contratos con las nueve empresas, los primeros ingresos, un préstamo bancario y el fair play financiero

El fútbol uruguayo ingresará el lunes en dos semanas claves , las últimas antes del inicio de la temporada 2026 con la Supercopa Uruguaya y la puesta en escena de los nuevos acuerdos comerciales de los derechos audiovisuales de las competencias locales de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) .

Los acuerdos de AUF con nueve empresas tendrán en el partido Nacional vs Peñarol por la Supercopa Uruguaya, del domingo 1° de febrero, el inicio de los compromisos comerciales que se extenderán hasta diciembre 2029 y los primeros después de la era de Tenfield en forma exclusiva (1999-2025), en los derechos de TV del fútbol uruguayo.

Este viernes se reúnen los abogados externos de la AUF, que asesoraron en todo el proceso de la comercialización de los derechos de TV, con la comisión que trabajó en la redacción de los contratos para terminar de cerrar los documentos que la próxima semana la Asociación enviará a las nueve empresas que fueron adjudicatarias de siete de las ocho licitaciones que realizó el fútbol en el último trimestre de 2025. La octava licitación, derechos audiovisuales, aún están en proceso de adjudicación.

Las nueve empresas y los rubros adjudicados hasta la fecha son:

Tenfield mantiene los derechos en streaming; publicidad y merchandising y producción comercial. Podrá igualar la producción audiovisual (tiene plazo hasta el próximo lunes para confirmarlo)

El consorcio Torneos/Directv se quedó con el cable+TV abierta. Presentó la mejor oferta para la producción audiovisual y fue preadjudicado.

El consorcio Team Click-Antel con los derechos del fútbol uruguayo para el exterior.

Mediapro con el mercado de apuestas.

El consorcio Telecom/GMC/Conosur con los derechos para otras competencias (Copa AUF Uruguay, OFI, fútbol amateur, femenino, playa y sala).

Estas empresas recibirán la próxima semana los contratos de la AUF, con los que quedarán ligados por el período enero 2026 a diciembre 2029. El fútbol aspira a firmar los acuerdos en la misma semana o entre lunes 26 y viernes 30 de enero.

Una vez que se suscriban los contratos comenzarán a regir los acuerdos a través de los cuales Torneos/Directv podrá negociar los nuevos vínculos con los cableoperadores y Tenfield con los prestadores de servicios de streaming para el fútbol uruguayo; Team Click-Antel y Mediapro los derechos para el exterior y los del mercado de apuesta del fútbol uruguayo profesional, y el consorcio que integra Grupo Clarín podrá negociar cable y streaming con todo el mercado para el resto de los torneos.

Paralelamente, el lunes vence el plazo que tiene Tenfield para igualar la mejor oferta que hizo Torneos/Directv por la producción audiovisual del fútbol uruguayo. En la licitación, que debía finalizar en diciembre, la AUF cometió un error que generó un retraso en el proceso de adjudicación.

Firmar, pedir préstamos y comenzar a jugar

La firma de los contratos tiene un valor singular para el fútbol uruguayo, no solo porque representa un cambio en los ingresos que recibirá el fútbol (los triplica con relación al anterior acuerdo y pasará a cobrar US$ 67.500.000 por año) y porque habrá nueve empresas vinculadas a los derechos del fútbol uruguayo, sino porque también los contratos serán la garantía para que los clubes puedan acceder a adelantos económicos que les permitirán comenzar la temporada 2026.

En febrero los clubes deben cobrar la primera cuota de los contratos de TV, cuyo reparto ya fue acordado entre los clubes, pero aún no fue votado en el Consejo de Fútbol Profesional. En las próximas dos semanas se tiene que reunir el fútbol profesional para votar el reparto que será de esta forma:

Nacional y Peñarol US$ 8.100.000 por año

Cada uno de los otros 14 clubes de Primera US$ 1.800.000 por año

Cada uno de los clubes de Segunda División Profesional US$ 700.000 por año

Con estos números, en febrero Nacional y Peñarol deben recibir US$ 675.000 y ese mismo monto ingresarán cada uno de los meses hasta el final del contrato.

El resto de los clubes de Primera ingresarán US$ 150.000 desde febrero.

El problema que plantea el inicio de la temporada 2026 es que el comienzo del Torneo Apertura fue fijado para el viernes 6 de febrero y esto implica que los clubes de Primera división tienen plazo para pagar los reclamos hasta el jueves 5.

En esa fecha, jueves 5 de febrero, aún no tendrán en sus cuentas la primera cuota del nuevo contrato de TV, cuando los clubes, que tienen urgencias económicas, necesitan dinero para afrontar las deudas generadas en el último torneo.

Si no pagan los clubes, no pueden comenzar.

En este escenario, el fútbol gestionará un préstamo en plaza con la garantía de los nuevos contratos e intenta que el final de la historia para los clubes de la AUF sea este:

firmar los contratos por los derechos de TV en las próximas dos semanas,

presentarlos como garantía y obtener un préstamo bancario que les adelante el dinero para pagar y comenzar la temporada 2026.

Paralelamente, el gobierno de la AUF estableció como prioridad ordenar y poner límites en la administración de los nuevos recursos que ingresan.

Por eso, la AUF avanza en la elaboración del Fair Play financiero que intentan empiece a regir pronto para frenar cualquier riesgo de que se disparen los nuevos presupuestos de los clubes.