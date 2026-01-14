Lo último sobre la negociación de los derechos de TV del fútbol uruguayo y dónde ver los partidos a partir de febrero

La pregunta que más escuché desde que empezó el año, fue (es y será durante todo enero), ¿dónde puedo ver los partidos del fútbol uruguayo? Hoy voy a explicarte en qué lugar está parado el fútbol en un asunto 100% comercial, que con la llegada de ocho nuevas empresas al mercado uruguayo plantearon un escenario que está lleno de incertidumbre. ¿Sabías que la AUF aún tiene abierta una licitación en el marco de la negociación de los derechos de TV? Acompañame en esta edición de Entre líneas.

El 31 de diciembre finalizó el acuerdo que desde 1999 AUF y Tenfield mantenían por los derechos de TV del fútbol uruguayo y desde este enero deben comenzar a correr los nuevos compromisos del fútbol con nueve empresas , tras la licitación que debió finalizar en los últimos días de diciembre .

El 22 de diciembre, cuando Tenfield igualó las dos últimas ofertas , la licitación había quedado concluida en los hechos (aunque no en los aspectos formales ).

Tenfield, que tenía derecho a igualar todos aquellos llamados a los que se había presentado (seis de ocho), se quedó con cuatro de los productos que la AUF sacó al mercado para el período enero 2026 a diciembre 2029.

Hasta diciembre, este era el escenario, que fue explicado en este artículo del último día de 2025:

Tenfield mantiene los derechos en streaming; publicidad y merchandising; producción comercial, y producción audiovisual.

mantiene los derechos en streaming; publicidad y merchandising; producción comercial, y producción audiovisual. El consorcio Torneos/Directv se quedó con el cable+TV abierta.

se quedó con el cable+TV abierta. El consorcio Team Click-Antel con los derechos del fútbol uruguayo para el exterior.

con los derechos del fútbol uruguayo para el exterior. Mediapro con el mercado de apuestas.

con el mercado de apuestas. El consorcio Telecom/GMC/Conosur con los derechos para otras competencias (Copa AUF Uruguay, OFI, fútbol amateur, femenino, playa y sala).

Esas son las nueve empresas que comenzaron a transitar el camino que durante 26 años fue terreno exclusivo de Tenfield.

Solamente faltaba que en los primeros días de enero 2026 firmaran los contratos y que comenzara a rodar la nueva etapa del fútbol uruguayo que ingresará US$ 270 millones brutos en los próximos cuatro años.

Un error en la licitación, US$ 800.000 de diferencia y todo apunta a que el lunes 19 llegarán a un acuerdo

Sorpresivamente, el 31 de diciembre a la hora 20.02 la AUF comunicó que cometió un error (difícil explicar) en la adjudicación de la producción audiovisual.

¿Qué ocurrió? Tomaron una oferta de La Corte (sin impuestos) como la más beneficiosa para la AUF, cuando la más ventajosa (US$ 800.000 menos) pasaba a ser una de Torneos/Directv.

Esa situación derivó en un problema: la licitación retrocedió un casillero atrás.

Entonces, lo que parecía resuelto se volvió a abrir: el bloque de la producción audiovisual regresó a la etapa de preadjudicación, en este caso a favor de Torneos/Directv (La Corte quedó descartada) y se abrió la instancia de igualación para Tenfield, ahora cobrando (es un servicio pago por la AUF) US$ 800.000 menos.

Tenfield fue notificado el 5 de enero y desde entonces transcurren 10 días hábiles (finaliza el 21 de enero) en los que la empresa tiene derecho a igualar.

Ahora, la licitación está planteada en dos niveles:

Siete lotes acordados y contratos en proceso de redacción para firmar;

y contratos en proceso de redacción para firmar; Una licitación abierta que mantiene la disputa entre Torneos/Directv vs Tenfield. La empresa de Francisco Casal puede igualar y pretende hacerlo el lunes 19, para firmar todos los contratos el miércoles 21.

Tenfield quiere quedarse con la producción audiovisual pero sin dejar de recibir esos US$ 800 mil y la AUF pretende mantener la mejor oferta. El lunes arribarán a un acuerdo. En ese camino están avanzando.

Respecto a los siete llamados ya cerrados, el proceso está en la etapa de redacción de los contratos. Un asunto medular porque establecerá el marco regulatorio de los derechos y obligaciones en base a lo establecido en los pliegos de la licitación y en las preguntas que la AUF respondió a las empresas.

Cualquier vacío o error en la regulación de derechos y deberes se transformará en un problema para los próximos cuatro años, especialmente cuando está planteada una dura disputa cable vs streaming.

¿Qué ocurrirá con la licitación que aún está abierta? Tenfield quiere igualar, pero sin resignar US$ 800.000. La AUF, el mejor precio.

¿Qué es la producción audiovisual? Se encarga de todas las imágenes del fútbol uruguayo que llegarán a la pantalla de tu televisor, celular o donde veas un partido de las competencias locales.

Ahora bien: la AUF incrementó por tres sus ingresos por derechos de TV, elevó a US$ 67.547.000 por año, pero también multiplicó los intereses en el negocio y puso a competir por el mismo producto en su arena, que fue lo que elevó el precio del fútbol, a las empresas más grandes que trabajan en la región en transmisiones deportivas.

Ese escenario es altamente redituable (los números están a la vista), pero exigen un riguroso seguimiento a todo el proceso y gestión de los intereses de las empresas.

Esto implica, con nombres propios, una pulseada Torneos/Directv vs Tenfield, que irán por su mayor tajada del negocio y que deberá regular la Asociación.

La AUF busca mantener equilibrado su negocio. Lo explicó Ignacio Alonso en esta entrevista que brindó en diciembre a Referí.

¿Qué significa eso? La AUF sabe que el cable va cediendo clientes frente al streaming, pero también tiene conceptualmente incorporado que debe evitar que el negocio del cable se desplome abruptamente en el primer o segundo año de contrato porque necesita seguir recaudando los millones de dólares que acordó hasta diciembre 2029.

El cable paga US$ 31,8 millones por año por el fútbol uruguayo contra US$ 17,5 del streaming.

Para eso deberá sostener una transición ordenada, y ese camino lo está recorriendo justo ahora. Por esa razón tantas preguntas sin respuestas y tanta incertidumbre, cuando la temporada 2026 comienza en tres semanas y todos quieren saber dónde ver el clásico Nacional vs Peñarol de la Supercopa, el primer partido oficial del año y que ingresa en el nuevo contrato de los derechos de TV.

Grupo Clarín a la cancha con OFI

Mientras el gran público observa el movimiento de lo que ocurre entre Tenfield y Torneos/Directv, entraron en actividad otros niveles de los derechos de TV del fútbol uruguayo, con menos marketing y menor expectativa, pero que atiende a un gran público en el interior y que, además, en el segundo semestre atrapará la atención con la Copa AUF Uruguay.

Esto significa que a la espera de firmar el contrato, el que salió a escena es Grupo Clarín a través del acuerdo que con el consorcio Telecom/GMC/Conosur firmó por los derechos para otras competencias. ¿Cuáles son las otras competencias? Copa AUF Uruguay, fútbol amateur, el fútbol de la OFI, fútbol femenino, playa y sala.

Flow (cable del Grupo Clarín), comenzó a promocionar el primer torneo OFI que ingresa en este nuevo contrato y anuncia los 34 partidos más importantes de la Copa Nacional de Selecciones 2026.

El fútbol de OFI en los cables y streaming se podrá ver a través de Flow pero, igual que lo que ocurre con Torneos/Directv y Tenfield, deberá negociarlo con el resto de los cableoperadores a un precio que regulará la AUF y debe presentar el plan de negocios para que sea aprobado por el fútbol.

La comisión reguladora de los derechos de TV están a cargo del expresidente de Nacional y actual integrante del Comité Ejecutivo, Eduardo Ache, y también la integra el representante del fútbol profesional en el gobierno del fútbol, Sergio Pérez Lauro.

La gran pregunta: ¿dónde puedo ver el fútbol uruguayo en 2026?

¿Dónde puedo ver el fútbol uruguayo en 2026? Todavía no tiene respuesta definitiva la pregunta que todos se hacen.

Por esa razón, te recomiendo que te hagas de paciencia y que esperes hasta la última semana de enero.

Si tu preocupación pasa por mantener tu servicio de cable o streaming o contratar uno nuevo, lo mejor será esperar unos días, hasta que se aclaren las negociaciones entre las empresas.

No te apures.

Lo primero, que está definido y es lo más importante: el fútbol uruguayo lo podrás ver a través del cable y del streaming.

En el caso del streaming, los derechos los tiene Tenfield. En el cable, Torneos/Directv.

Tenfield mantiene acuerdos con Disney+ (que ya no tendrá el fútbol en exclusiva como hasta diciembre 2025) e intenta extender su vínculo con AntelTV, al tiempo que tendrá que negociará con el resto de las empresas de streaming.

La AUF quiere que el fútbol se vea a través de todas las plataformas de streaming.

Por su parte, Torneos/Directv ya arregló con Flow y Cable Plus. También con un grupo de cables del interior, y le queda un sector de esos cableoperadores y los de Montevideo (Montecable, TCC y Nuevo Siglo) para cerrar, en otra disputa que tuvo otras connotaciones (quitaron los canales de Vtv de la grilla y los canales de aire, 4, 10 y 12 de la grilla).

Desde la AUF apuntan a que, como ocurre en todas las negociaciones de derechos de TV en el fútbol, se pueda resolver en los días previos a la Supercopa 2026 (el primer partido del nuevo contrato, el 1° de febrero) y que el fútbol uruguayo lo podrás ver en todas las empresas de cable y en las de streaming.

La AUF manifestó tener las potestades para regular el mercado para evitar lo que pueda considerar excesos de las empresas con las que se asoció para la comercialización de los derechos de TV. Torneos/Directv, Tenfield y el consorcio que integra Grupo Clarín tendrán que presentar a la AUF todos sus planes para que sean aprobados antes de ponerlos en funcionamiento.

Entonces, ¿cuál será el precio del producto fútbol? Está definido que todas las empresas de cable recibirán el fútbol al mismo precio.

También todas las de streaming lo recibirán al mismo valor. Ninguna pagará más que otra.

Ahora, si querés ver los amistosos de verano que se están jugando:

la Copa de la Liga AUF podés mirarla en AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior.

la Copa Serie Río de la Plata en AntelTV (sin costo extra) y Disney+.

Mientras las empresas de cables y de streaming negocian, por favor es importante en estos días tener mucha paciencia, porque en la última semana de enero deberías tener la posibilidad de tomar la decisión acerca de dónde ver el fútbol uruguayo.