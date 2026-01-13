Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / DERECHOS DE TV

El primer cambio en las transmisiones de televisión en el fútbol uruguayo, tras finalizar el contrato AUF-Tenfield

El partido que Peñarol jugó ante Central Español este lunes de noche en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas mostró los primeros cambios en la forma en que la AUF pretende mostrar el fútbol por TV

13 de enero 2026 - 16:02hs
El equipo de Peñarol que debutó en la Copa de la Liga AUF

El equipo de Peñarol que debutó en la Copa de la Liga AUF

Foto: Peñarol

El 31 de diciembre finalizaron los acuerdos entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la empresa Tenfield por los derechos de TV del fútbol uruguayo, que mantenían desde 1999, y desde enero comenzó una etapa en la que el fútbol alcanzó acuerdos por US$ 67 millones por año y empezó a mostrar los partidos desde un lugar distinto.

Durante 2024 y 2025, el integrante del comité ejecutivo de la AUF, Matías Pérez, había anunciado que uno de los cambios que querían instrumentar en el fútbol uruguayo a partir de 2026 pasaba por mostrar los estadios con público.

En las transmisiones de Tenfield y en las que realizó la AUF hasta 2025 en su plataforma de AUFTV, los partidos de fútbol en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas se mostraban para la televisión desde la tribuna principal y como fondo se observaba un gimnasio, sin tribunas y un muro perimetral, como se puede ver en esta imagen de AUFTV del partido Lavalleja Capital vs Durazno Capital por cuartos de final del torneo de OFI del año pasado:

Estadio Lavalleja de Minas transmisiones fútbol AUF OFITV
Transmisión de OFITV (AUF) en 2025 desde el estadio de Minas en el partido Lavalleja vs Durazno

Transmisión de OFITV (AUF) en 2025 desde el estadio de Minas en el partido Lavalleja vs Durazno

La misma imagen era la que mostraba Tenfield, desde el mismo estadio, como se puede ver en este partido de mayo de 2022:

El primer gol de tiro libre de Leo Fernández en 2026
PEÑAROL

El primer gol de tiro libre de Leo Fernández en 2026 y el equipo de Diego Aguirre en el amistoso de Peñarol que cayó ante Independiente; mirá el video

Alan Saldivia fue presentado en Vasco
URUGUAYOS

El zaguero uruguayo que sonó para Peñarol y que finalmente jugará en Vasco da Gama de Brasil, que ya lo presentó

Transmisión de Tenfield en 2022 desde el estadio de Minas en el partido Lavalleja vs Florida
Transmisión de Tenfield en 2022 desde el estadio de Minas en el partido Lavalleja vs Florida

Transmisión de Tenfield en 2022 desde el estadio de Minas en el partido Lavalleja vs Florida

Este lunes, en el partido que Peñarol jugó ante Central Español por la Copa de la Liga AUF, invirtieron el plano, las cámaras fueron colocadas en el sector donde no hay tribunas y de fondo, en las transmisiones de AUFTV y de Directv se mostró la grada colmada por hinchas de Peñarol.

Estadio Lavalleja de Minas transmisiones fútbol AUF Directv
Transmisión de AUFTV y Directv este lunes desde el estadio de Minas en el partido Peñarol vs Central Español, con la tribuna principal de fondo

Transmisión de AUFTV y Directv este lunes desde el estadio de Minas en el partido Peñarol vs Central Español, con la tribuna principal de fondo

Algunas de las quejas de los televidentes este lunes fueron planteadas porque la imagen debía mostrarse desde un lugar más alto, para poder tener mejor perspectiva del partido.

Temas:

AUF Tenfield Derechos de televisión del fútbol uruguayo

Seguí leyendo

Las más leídas

Brandon Álvarez y Fernando Camarda
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 0 (5)-0 (3) Central Español por la Copa de la Liga AUF: con un equipo juvenil, el aurinegro ganó por penales y se metió en cuartos de final

Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

La despedida de Federico Valverde, capitán de Real Madrid, a Xabi Alonso tras el cese como técnico

Federico Valverde y Lamine Yamal 
URUGUAYOS

La buena noticia de Federico Valverde a su nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, quien dirigió su primera práctica en Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso

Los hinchas de Nacional volvieron al Gran Parque Central
COPA DE LA LIGA AUF

Por dónde ver hoy Nacional vs Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF y a qué hora juegan

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos