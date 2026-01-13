El primer cambio en las transmisiones de televisión en el fútbol uruguayo, tras finalizar el contrato AUF-Tenfield

El equipo de Peñarol que debutó en la Copa de la Liga AUF Foto: Peñarol

El 31 de diciembre finalizaron los acuerdos entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la empresa Tenfield por los derechos de TV del fútbol uruguayo, que mantenían desde 1999, y desde enero comenzó una etapa en la que el fútbol alcanzó acuerdos por US$ 67 millones por año y empezó a mostrar los partidos desde un lugar distinto.

Durante 2024 y 2025, el integrante del comité ejecutivo de la AUF, Matías Pérez, había anunciado que uno de los cambios que querían instrumentar en el fútbol uruguayo a partir de 2026 pasaba por mostrar los estadios con público.

En las transmisiones de Tenfield y en las que realizó la AUF hasta 2025 en su plataforma de AUFTV, los partidos de fútbol en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas se mostraban para la televisión desde la tribuna principal y como fondo se observaba un gimnasio, sin tribunas y un muro perimetral, como se puede ver en esta imagen de AUFTV del partido Lavalleja Capital vs Durazno Capital por cuartos de final del torneo de OFI del año pasado:

Estadio Lavalleja de Minas transmisiones fútbol AUF OFITV Transmisión de OFITV (AUF) en 2025 desde el estadio de Minas en el partido Lavalleja vs Durazno La misma imagen era la que mostraba Tenfield, desde el mismo estadio, como se puede ver en este partido de mayo de 2022:

Transmisión de Tenfield en 2022 desde el estadio de Minas en el partido Lavalleja vs Florida Transmisión de Tenfield en 2022 desde el estadio de Minas en el partido Lavalleja vs Florida Este lunes, en el partido que Peñarol jugó ante Central Español por la Copa de la Liga AUF, invirtieron el plano, las cámaras fueron colocadas en el sector donde no hay tribunas y de fondo, en las transmisiones de AUFTV y de Directv se mostró la grada colmada por hinchas de Peñarol. Estadio Lavalleja de Minas transmisiones fútbol AUF Directv Transmisión de AUFTV y Directv este lunes desde el estadio de Minas en el partido Peñarol vs Central Español, con la tribuna principal de fondo Algunas de las quejas de los televidentes este lunes fueron planteadas porque la imagen debía mostrarse desde un lugar más alto, para poder tener mejor perspectiva del partido.