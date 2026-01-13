Peñarol le dio la bienvenida en Los Aromos a su séptimo refuerzo y Diego Aguirre espera a dos jugadores más

Gastón Togni le puso la firma a su contrato con Peñarol este martes en Los Aromos

Peñarol anunció este martes en sus redes sociales al argentino Gastón Togni , último refuerzo que llegó a Los Aromos para integrarse al plantel que dirige Diego Aguirre .

El club anunció el pasado viernes el acuerdo con el extremo izquierdo y cuatro días después, tras arribar a Montevideo y pasar los exámenes médicos, llegó a la concentración del club para iniciar los trabajos.

El futbolista oriundo de Villa Francia, Buenos Aires, comenzó su carrera profesional en Independiente de Avellaneda, donde jugó desde la temporada 2016/2017 hasta 2022, club con el que ganó la Copa Sudamericana 2017. Luego pasó a Defensa y Justicia , y el año pasado fue transferido a Pachuca de México.

Togni llega a Peñarol en calidad de préstamo .

Así lo presentó el club tras firmar el contrato:

El extremo se destaca por su pegada, con goles de tiro libre y también con pelota en movimiento.

Togni, quien ahora tiene 28 años, pasó tres veces por el quirófano debido a que se rompió los ligamentos cruzados anteriores de sus rodillas en tres ocasiones. Como se informó, estas fueron sus lesiones: una entre febrero y octubre de 2019 (estuvo 246 días fuera de las canchas), la segunda entre marzo de 2020 y enero de 2021 (315 días) y otra entre marzo de 2024 y el 1° de enero de 2025 (279 días).

En 2025 disputó 37 partidos, anotó nueve goles y dio tres asistencias.

Estos son los siete futbolistas que contrató Peñarol en el actual mercado de pases:

los goleros Washington Aguerre y Sebastián Britos

el lateral derecho argentino Franco Escobar

el zaguero Lucas Ferreira

los centrodelanteros Facundo Batista y Abel Hernández.

el extremo argentino Gastón Togni

El consejero Marcelo Solomita confirmó que a Peñarol le faltan dos futbolistas, dos extremos que pidió el entrenador.

Por otra parte, los titulares de Peñarol hicieron fútbol esta mañana en el Campeón del Siglo ante Independiente, perdieron 2-1, y Leonardo Fernández convirtió un gol de tiro libre.

Así fue el gol del 10 de Peñarol: