El Observador / Fútbol / MERCADO DE PASES

Peñarol le dio la bienvenida en Los Aromos a su séptimo refuerzo y Diego Aguirre espera a dos jugadores más

Diego Aguirre sigue recibiendo futbolistas en Los Aromos, llegó el argentino Gastón Togni, y Peñarol se termina de armar para la temporada 2026

13 de enero 2026 - 13:32hs
Peñarol anunció este martes en sus redes sociales al argentino Gastón Togni, último refuerzo que llegó a Los Aromos para integrarse al plantel que dirige Diego Aguirre.

El futbolista oriundo de Villa Francia, Buenos Aires, comenzó su carrera profesional en Independiente de Avellaneda, donde jugó desde la temporada 2016/2017 hasta 2022, club con el que ganó la Copa Sudamericana 2017. Luego pasó a Defensa y Justicia, y el año pasado fue transferido a Pachuca de México.

Togni llega a Peñarol en calidad de préstamo.

Así lo presentó el club tras firmar el contrato:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2011098158605246477&partner=&hide_thread=false

El extremo se destaca por su pegada, con goles de tiro libre y también con pelota en movimiento.

Embed

Togni, quien ahora tiene 28 años, pasó tres veces por el quirófano debido a que se rompió los ligamentos cruzados anteriores de sus rodillas en tres ocasiones. Como se informó, estas fueron sus lesiones: una entre febrero y octubre de 2019 (estuvo 246 días fuera de las canchas), la segunda entre marzo de 2020 y enero de 2021 (315 días) y otra entre marzo de 2024 y el 1° de enero de 2025 (279 días).

En 2025 disputó 37 partidos, anotó nueve goles y dio tres asistencias.

Estos son los siete futbolistas que contrató Peñarol en el actual mercado de pases:

  • los goleros Washington Aguerre y Sebastián Britos
  • el lateral derecho argentino Franco Escobar
  • el zaguero Lucas Ferreira
  • los centrodelanteros Facundo Batista y Abel Hernández.
  • el extremo argentino Gastón Togni

El consejero Marcelo Solomita confirmó que a Peñarol le faltan dos futbolistas, dos extremos que pidió el entrenador.

Por otra parte, los titulares de Peñarol hicieron fútbol esta mañana en el Campeón del Siglo ante Independiente, perdieron 2-1, y Leonardo Fernández convirtió un gol de tiro libre.

Así fue el gol del 10 de Peñarol:

Gastón Togni Peñarol mercado de pases

