Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Marcelo Solomita reveló qué le falta a la dirigencia de Peñarol para cumplir los pedidos de Diego Aguirre en el mercado de pases

El consejero de Peñarol Marcelo Solomita reveló qué le falta a la dirigencia para cumplir el pedido inicial que hizo Diego Aguirre para reforzar al equipo para el arranque de 2026

12 de enero 2026 - 22:01hs
Marcelo Solomita y Matías Arezo

Marcelo Solomita y Matías Arezo

Foto: @OficialCAP

El consejero de Peñarol Marcelo Solomita informó este lunes cuáles son las posiciones que le faltan reforzar al club de acuerdo a la lista de pedidos formulada por el entrenador Diego Aguirre.

Peñarol contrató por ahora a los goleros Washington Aguerre y Sebastián Britos, al lateral derecho argentino Franco Escobar, al zaguero Lucas Ferreira, el extremo argentino Gastón Togni y a los centrodelanteros Facundo Batista y Abel Hernández.

"Con Lucas Ferreira, de acuerdo a los pedidos iniciales de Diego (Aguirre) nos faltan dos extremos, uno sería Nicolás Vallejo y uno más, con eso cumpliríamos el pedido inicial de Diego, después no se puede cerrar la puerta por si surge algo más", declaró Solomita este lunes a Carve Deportiva AM 1010, en la previa del partido contra Central Español en el Juan Antonio Lavalleja de Minas, por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF.

Luciano González
PEÑAROL

El plantel juvenil con el que Peñarol se estrenará este lunes contra Central Español en la Copa de la Liga AUF: solo 9 de los 22 ya debutaron en Primera

Franco González
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 0-0 Central Español EN VIVO por la Copa de la Liga AUF: Leandro Díaz metió dos atajadas valiosas en un minuto salvando al aurinegro

El otro extremo en carpeta es Javier Ruiz, argentino de 21 años de Independiente.

"Somos optimistas de que Vallejo llegue, pero los jugadores están cuando firman, antes no se puede asegurar nada", afirmó Solomita.

Vallejo fue adquirido por León, en el club mexicano afirman que se quedará pero en Peñarol no dan por caída su llegada.

"Con Da Silva y Ruiz: se está negociando, son del gusto del entrenador", afirmó el directivo.

Consultado por la posible llegada del ex Defensor Sporting y AC Milan, Diego Laxalt, Solomita manifestó: "También es del gusto del cuerpo técnico, tuvimos algunos intercambios pero sin avanzar mucho".

"Lo de (Matías) tuvo un final feliz, el jugador hizo mucha fuerza para estar y hay que valorar a ese tipo de jugadores", indicó sobre la renovación de Matías Arezo.

Solomita, fue consultado sobre si este partido ante Central Español será clave para que Aguirre evalúe juveniles que estuvieron a préstamo y volvieron al club como Matías González, Andrés Madruga y Santiago Benítez, además del Cepillo Franco González.

"Es probable, varios juveniles volvieron y están en evaluación por parte del cuerpo técnico y hay un par de juveniles más siendo evaluados. Son partidos buenos para que el cuerpo técnico los pueda evaluar", respondió.

El pasado jueves, el presidente Ignacio Ruglio rompió un largo silencio y dio una conferencia de prensa en la que destacó el "gran trabajo" que están haciendo en la Comisión de Pases y Contrataciones Marcelo Solomita, al igual que Fernando Jacobo. Esa comisión también la integran Ruglio, Edgardo Novick y Evaristo González.

Ruglio manifestó que ya tomó una decisión sobre si se presentará o no a las elecciones de Peñarol previstas para fines de este 2026, que lo charló en la interna pero que no iba a decirlo públicamente.

Luego de esas manifestaciones, Solomita comenzó a aparecer en todas las publicaciones oficiales de Peñarol: la renovación de Lucas Hernández, la firma de contrato de Washington Aguerre y la presentación de Matías Arezo.

20261223 Marcelo Solomita, Washington Aguerre y Rafael Monge. Foto: @OficialCAP
Marcelo Solomita, Washington Aguerre y Rafael Monge

Marcelo Solomita, Washington Aguerre y Rafael Monge

Además, fue el dirigente que fue a recibir al argentino Gastón Togni a la terminal de Buquebús.

Solomita mostró una foto en Solanas en horas de la mañana este lunes y por la noche fue a ver a Peñarol a Minas acompañado de familiares.

Antes de esta mayor presencia mediática, Solomita anunció su despedida como presidente del fútbol sala de Peñarol con el que logró siete títulos seguidos a nivel masculino y ocho en mujeres en un ciclo triunfal iniciado bajo el mandato de Víctor Bedrossian en esta rama deportiva.

Temas:

Peñarol Marcelo Solomita Diego Aguirre

Seguí leyendo

Las más leídas

Hinchas de Peñarol
COPA DE LA LIGA AUF

Por dónde ver hoy Peñarol vs Central Español por Copa de la Liga AUF y a qué hora juegan

Franco González
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 0-0 Central Español EN VIVO por la Copa de la Liga AUF: Leandro Díaz metió dos atajadas valiosas en un minuto salvando al aurinegro

Incidentes entre hinchas de Nacional y Millonarios de Colombia en las inmediaciones del Gran Parque Central
FÚTBOL

Hincha colombiano fue herido de bala en cruce entre barras de Nacional y Millonarios en las inmediaciones del Gran Parque Central; mirá el video

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central
NACIONAL

"A mi querido Nacional": el mensaje de Marcelo Gallardo al volver al Gran Parque Central, su "casa", y al agradecimiento de Matías Viña por el título que ganó el tricolor; mirá los videos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos