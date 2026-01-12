Marcelo Solomita reveló qué le falta a la dirigencia de Peñarol para cumplir los pedidos de Diego Aguirre en el mercado de pases

El consejero de Peñarol Marcelo Solomita informó este lunes cuáles son las posiciones que le faltan reforzar al club de acuerdo a la lista de pedidos formulada por el entrenador Diego Aguirre.

Peñarol contrató por ahora a los goleros Washington Aguerre y Sebastián Britos , al lateral derecho argentino Franco Escobar , al zaguero Lucas Ferreira, el extremo argentino Gastón Togni y a los centrodelanteros Facundo Batista y Abel Hernández .

"Con Lucas Ferreira, de acuerdo a los pedidos iniciales de Diego (Aguirre) nos faltan dos extremos, uno sería Nicolás Vallejo y uno más, con eso cumpliríamos el pedido inicial de Diego, después no se puede cerrar la puerta por si surge algo más", declaró Solomita este lunes a Carve Deportiva AM 1010, en la previa del partido contra Central Español en el Juan Antonio Lavalleja de Minas , por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF.

Peñarol retomó en las últimas horas el interés por Esteban Da Silva, de Racing , jugador también pretendido a mediados de 2025.

El otro extremo en carpeta es Javier Ruiz, argentino de 21 años de Independiente.

"Somos optimistas de que Vallejo llegue, pero los jugadores están cuando firman, antes no se puede asegurar nada", afirmó Solomita.

Vallejo fue adquirido por León, en el club mexicano afirman que se quedará pero en Peñarol no dan por caída su llegada.

"Con Da Silva y Ruiz: se está negociando, son del gusto del entrenador", afirmó el directivo.

Consultado por la posible llegada del ex Defensor Sporting y AC Milan, Diego Laxalt, Solomita manifestó: "También es del gusto del cuerpo técnico, tuvimos algunos intercambios pero sin avanzar mucho".

"Lo de (Matías) tuvo un final feliz, el jugador hizo mucha fuerza para estar y hay que valorar a ese tipo de jugadores", indicó sobre la renovación de Matías Arezo.

Solomita, fue consultado sobre si este partido ante Central Español será clave para que Aguirre evalúe juveniles que estuvieron a préstamo y volvieron al club como Matías González, Andrés Madruga y Santiago Benítez, además del Cepillo Franco González.

"Es probable, varios juveniles volvieron y están en evaluación por parte del cuerpo técnico y hay un par de juveniles más siendo evaluados. Son partidos buenos para que el cuerpo técnico los pueda evaluar", respondió.

El pasado jueves, el presidente Ignacio Ruglio rompió un largo silencio y dio una conferencia de prensa en la que destacó el "gran trabajo" que están haciendo en la Comisión de Pases y Contrataciones Marcelo Solomita, al igual que Fernando Jacobo. Esa comisión también la integran Ruglio, Edgardo Novick y Evaristo González.

Ruglio manifestó que ya tomó una decisión sobre si se presentará o no a las elecciones de Peñarol previstas para fines de este 2026, que lo charló en la interna pero que no iba a decirlo públicamente.

Luego de esas manifestaciones, Solomita comenzó a aparecer en todas las publicaciones oficiales de Peñarol: la renovación de Lucas Hernández, la firma de contrato de Washington Aguerre y la presentación de Matías Arezo.

20261223 Marcelo Solomita, Washington Aguerre y Rafael Monge. Foto: @OficialCAP Marcelo Solomita, Washington Aguerre y Rafael Monge Foto: @OficialCAP

Además, fue el dirigente que fue a recibir al argentino Gastón Togni a la terminal de Buquebús.

Solomita mostró una foto en Solanas en horas de la mañana este lunes y por la noche fue a ver a Peñarol a Minas acompañado de familiares.

Antes de esta mayor presencia mediática, Solomita anunció su despedida como presidente del fútbol sala de Peñarol con el que logró siete títulos seguidos a nivel masculino y ocho en mujeres en un ciclo triunfal iniciado bajo el mandato de Víctor Bedrossian en esta rama deportiva.