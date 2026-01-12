El plantel juvenil con el que Peñarol se estrenará este lunes contra Central Español en la Copa de la Liga AUF: solo 9 de los 22 ya debutaron en Primera

Peñarol debuta este lunes en la Copa de la Liga AUF contra Central Español en partido a disputarse en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas desde la hora 21.30.

Los aurinegros abrirán la temporada con un elenco juvenil en el que muy pocos tienen experiencia en Primera.

Estos son los nombres elegidos para este partido mientras el plantel principal entrenó por la mañana bajo las órdenes de Diego Aguirre en Los Aromos para disputar este martes un amistoso a puertas cerradas.

Los goleros son Kevin Morgan , que fue el tercer golero de Peñarol en las dos últimas temporadas, y Leandro Díaz , generación 2006, riverense de 1,83 metros que está entrenando con Primera desde comienzos de este año.

Matías González y Andrés Madruga entre los defensas

En defensa destaca la presencia de dos jugadores que volvieron tras estar cedidos a préstamo: Matías González (Danubio) y Andrés Madruga (Manta de Ecuador tras jugar el 2024 en Rampla Juniors).

También destaca el floridense Kevin Rodríguez que el año pasado jugó dos partidos por Copa AUF Uruguay y uno por el Torneo Clausura.

Su relevo natural será Ignacio Alegre, lateral con pasajes por selecciones de Uruguay.

También está Rodrigo Álvez, que al igual que Leandro Díaz, está entrenando con Primera desde el comienzo de temporada, es oriundo de Tacuarembó y firmó contrato con el club en setiembre del año pasado. Aún no debutó en Primera ni estuvo a la orden en ningún partido.

Brian Barboza es zaguero y Agustín González lateral izquierdo.

Franco "Cepillo" González entre los mediocampistas

La presencia de Franco "Cepillo" González en el equipo juvenil da la pauta de que Aguirre no lo tiene en consideración para el plantel principal.

El ex Danubio jugó cedido en Yverdon de Suiza y La Equidad de Colombia el año pasado.

El mediocampo será liderado por Lorenzo "Lolo" Couture, volante central generación 2005 que el año pasado jugó dos partidos por el Torneo Clausura y uno por Copa AUF Uruguay.

Julio Daguer es uno de los pocos con experiencia en Primera: el año pasado jugó 24 minutos por Copa AUF Uruguay.

otro es Santiago Benítez, jugador que llegó a la Tercera de Peñarol desde Cerro en 2022 y que en 2023 jugó ante Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay (la edición que estaba atrasada desde 2022). El año pasado fue cedido a préstamo a Colón donde jugó 28 partidos y metió dos goles.

Otro jugador del proceso de selecciones de Uruguay que estará hoy por primera vez a la orden en Primera es Mateo Ureta, generación 2006.

Otro volante es Tiago Martinelli.

Luciano González y su gran oportunidad para volver a Primera

En 2024, el delantero Luciano González jugó los partidos de pretemporada con 17 años y debutó oficialmente contra Boston River en Florida, por el Torneo Apertura. Luego sumó minutos en dos partidos por el Torneo Intermedio. En el segundo semestre del año se rompió los ligamentos de la rodilla y estuvo inactivo varios meses.

Volvió en el segundo semestre de 2025 y le hizo un golazo a Nacional en el clásico de Tercera, divisional donde se terminó consagrando campeón uruguayo.

Es una oportunidad para demostrarle a Aguirre que puede volver a contar con él en Primera.

El noveno y último jugador de este plantel con experiencia en Primera es Brandon Álvarez, generación 2007 que el año pasado jugó un partido por Copa AUF Uruguay y otro en el Clausura.

El extremo derecho Estevan Pereyra, generación 2008, podría debutar tras tener una primera convocatoria en la Copa AUF Uruguay 2024.

Otros extremos son Valentín Rivera y Víctor Antúnez.

El único centrodelantero neto es Francisco Fernández.