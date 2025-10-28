Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Así fue el golazo de Luciano González para Peñarol en el clásico de Tercera contra Nacional

Mirá el golazo de Luciano González con el que Peñarol le ganó el clásico de Tercera a Nacional por el Torneo Clausura

28 de octubre 2025 - 14:13hs

Peñarol ganó el lunes el clásico de Tercera, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura. El partido se decidió con un golazo del delantero Luciano González.

González definió el partido con un golazo desde más de 25 metros de distancia.

El delantero generación 2006, nacido en Artigas y de 19 años fue el único jugador de Peñarol del clásico que ya tiene experiencia en Primera.

Estadio Luis Tróccoli
En Nacional fue titular Paolo Calione, ascendido este año por Martín Lasarte.

González debutó contra Newell's Old Boys en un amistoso de pretemporada en el Franzini, en enero de 2024.

Oficialmente debutó el 20 de abril de 2024, en el Campeones Olímpicos de Florida, en triunfo 3-1 contra el Boston River de Jadson Viera, flamante entrenador de Nacional.

También sumó minutos ante Racing y Progreso, así como en un amistoso ante San Lorenzo, en julio del año pasado.

Diego Aguirre lo venía como un gran proyecto para este 2025.

Sin embargo, el potente delantero tuvo la mala fortuna de sufrir rotura de ligamentos de rodilla jugando con juveniles de Peñarol. Debió pasar por el quirófano en noviembre.

Al mismo tiempo, fue padre con su pareja.

Tras una larga recuperación volvió a las canchas hace tres semanas, para jugar en Tercera.

El lunes se despachó con un golazo a Nacional y se ilusiona con pelear en 2026 su lugar otra vez en el primer equipo de Peñarol.

Peñarol Nacional clásico clásico de Tercera Luciano González

