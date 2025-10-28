Peñarol vs Plaza Colonia: día, hora y precio de las entradas para la final de la Copa AUF Uruguay

Peñarol y Plaza Colonia disputarán la final de la cuarta edición de la Copa AUF Uruguay en un partido que promete emociones y la coronación de un campeón que por primera vez no será Defensor Sporting.
¿Cuándo juegan Peñarol y Plaza Colonia por la final de la Copa AUF Uruguay?
El partido se jugará este miércoles 29 de octubre.
¿A qué hora juegan Peñarol y Plaza Colonia?
La final comenzará a la hora 20.30. Se disputarán 90 minutos y en caso de igualdad se procederá directamente a la definición por tiros penales.
¿Dónde juegan Peñarol y Plaza Colonia?
El partido se disputará en el Estadio Centenario.
Entradas para Peñarol vs Plaza Colonia
¿Por dónde ver Peñarol y Plaza Colonia?
El cotejo se verá por VTV en cable y por Disney+ en streaming.
Equipo arbitral para Peñarol y Plaza Colonia
