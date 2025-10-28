Dólar
Peñarol vs Plaza Colonia: día, hora y precio de las entradas para la final de la Copa AUF Uruguay

Todos los detalles para la final de la final de la Copa AUF Uruguay entre Peñarol y Plaza Colonia

28 de octubre 2025 - 10:26hs
Mathías Arezo

Mathías Arezo

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Peñarol y Plaza Colonia disputarán la final de la cuarta edición de la Copa AUF Uruguay en un partido que promete emociones y la coronación de un campeón que por primera vez no será Defensor Sporting.

¿Cuándo juegan Peñarol y Plaza Colonia por la final de la Copa AUF Uruguay?

El partido se jugará este miércoles 29 de octubre.

¿A qué hora juegan Peñarol y Plaza Colonia?

La final comenzará a la hora 20.30. Se disputarán 90 minutos y en caso de igualdad se procederá directamente a la definición por tiros penales.

¿Dónde juegan Peñarol y Plaza Colonia?

El partido se disputará en el Estadio Centenario.

Árbitros. (Archivo)
FINAL

La AUF anunció a los árbitros para la final de la Copa AUF Uruguay entre Peñarol y Plaza Colonia

Estadio Luis Tróccoli
CERRO

Cerro recibió dos multas por el partido ante Peñarol: dos hinchas entraron a la fuerza al agredir a personal de recaudación

Entradas para Peñarol vs Plaza Colonia

Mirá en esta nota el precio de las entradas para la final.

¿Por dónde ver Peñarol y Plaza Colonia?

El cotejo se verá por VTV en cable y por Disney+ en streaming.

Equipo arbitral para Peñarol y Plaza Colonia

Mirá en esta nota la conformación del equipo arbitral para la final.

Peñarol Plaza Colonia Copa AUF Uruguay

