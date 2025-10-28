Dólar
La AUF anunció a los árbitros para la final de la Copa AUF Uruguay entre Peñarol y Plaza Colonia

El partido entre Peñarol y Plaza Colonia se disputará este miércoles a las 20:30 en el Estadio Centenario

28 de octubre 2025 - 8:06hs
Árbitros. (Archivo)

Árbitros. (Archivo)

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció a los árbitros encargados de la final de la Copa AUF Uruguay entre Peñarol y Plaza Colonia, que se disputará este miércoles a las 20:30 en el Estadio Centenario.

El árbitro principal designado para el encuentro será Esteban Guerra. El maragato de 35 años dirigió 22 partidos en lo que va del 2025, siete en la Liga AUF Uruguaya, 12 en la Segunda División Profesional y tres por Copa AUF Uruguay.

En la copa nacional de este año Guerra dirigió a los dos grandes: fue el encargado del encuentro entre Huracán del Paso de la Arena y Nacional de los dieciseisavos de final (victoria de Nacional por 2-1) y del partido entre Tacuarembó y Peñarol por los cuartos, que terminó con victoria de Peñarol por 2-1, con un gol en la hora de David Terans de penal.

En una entrevista con el programa Hora 25 de Radio Oriental el juez afirmó que su objetivo será que "el partido lo definan en la cancha y pasar lo más desapercibido posible". Contó que en el pasado jugó en el fútbol de OFI, y además del arbitraje estudia para ser contador público, e inglés.

Peñarol vs Plaza Colonia
COPA AUF URUGUAY

Se fijaron los precios para la final de la Copa AUF Uruguay entre Peñarol y Plaza Colonia con un marcado aumento con respecto al año pasado

El Estadio Centenario
COPA AUF URUGUAY

Se confirmó que Peñarol vs Plaza Colonia jugarán la final de la Copa AUF Uruguay en el Estadio Centenario

En la final el árbitro estará acompañado de los asistentes Marcos Rosamén y Franco Mieres, junto con el cuarto árbitro Diego Riveiro.

El VAR, en tanto, estará encabezado por Yimmy Álvarez, con Federico Picciardo como asistente. Será el primer partido de Álvarez, de 49 años, en esta edición de la Copa AUF Uruguay.

