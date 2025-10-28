La formación de Peñarol para la final de la Copa AUF Uruguay sin la presencia de Diego García por la causa judicial que afronta en Argentina

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre ya tiene en mente la formación del equipo que jugará este miércoles, a la hora 20.30 en el Estadio Centenario, por la final de la Copa AUF Uruguay contra Plaza Colonia. Los aurinegros dan como un hecho que Diego García no estará a la orden ya que este martes declara en Argentina por una causa de abuso sexual con acceso carnal por un hecho ocurrido en 2021 cuando era jugador de Estudiantes de La Plata.

"La idea es que vuelva mañana, pero creemos que no va a ser posible" , declaró a Referí un consejero de Peñarol.

Otro dirigente del club aportó: "Se estima que recién el viernes pueda estar volviendo".

Peñarol solicitó a la justicia argentina si podía regresar este mismo martes a Uruguay tras la audiencia que comenzó en horas de la mañana en La Plata. Pero eso no va a ser posible. La idea de los aurinegros es que en las siguientes etapas el jugador pueda declarar vía Zoom, pero eso se resolverá a medida que la causa avance.

El hecho por el que García fue denunciado se dio a comienzos de 2021 en una fiesta organizada en una casa quinta de las afueras de la Ciudad de La Plata, en el barrio El Rodeo. El jugador fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal por una joven que entonces jugaba en Estudiantes en otra disciplina deportiva. García defendía al elenco de La Plata al llegar procedente de Juventud de Las Piedras.

Según medios argentinos fueron citados los futbolistas Juan Sánchez Miño, Nazareno Colombo, Lucas Rodríguez, Leonardo Godoy, Darío Sarmiento, Luciano Squadrone, Ángel Emanuel González y el uruguayo Martín Cauteruccio. Varios de ellos ya no están en La Plaza y otros, como Cauteruccio, ni siquiera en Argentina.

El jugador diputó 60 minutos el sábado en la derrota ante Cerro. Horas después tuvo que viajar a Argentina para enfrentar el juicio.

Con esa causa abierta, Nacional descartó su contratación a mediados de 2022.

El jugador pasó de Estudiantes a Emelec, en 2024 tuvo una destacada actuación y este año pasó a Peñarol donde su contratación generó controversia.

Nahuel Herrera vuelve al equipo titular

Para el partido contra Plaza Colonia, volverá a la titularidad el zaguero Nahuel Herrera que ante Cerro no jugó por acumulación de tarjetas amarillas.

El retorno de Herrera determinará que salga del equipo Emanuel Gularte.

Por Diego García, jugará Jaime Báez.

Los lesionados de Peñarol

Peñarol tiene en sanidad a Tomás Olase, Eduardo Darias, Germán Barbas y Javier Cabrera, por roturas de ligamentos, David Terans por una rotura parcial del tendón de Aquiles, Héctor Villalba por un esguince de tobillo, Pedro Milans por molestias físicas que no fueron especificadas por Diego Aguirre, Leandro Umpiérrez por lesión muscular y Maximiliano Olivera por otra lesión muscular en el isquiotibial. Los estudios de esta última lesión no revelaron que sea un desgarro.

Se espera que Milans y Umpiérrez puedan llegar para este miércoles, pero en caso de hacerlo irían al banco de suplentes.

La formación de Peñarol ante Plaza Colonia

Con este panorama y ya descartada puertas adentro de Peñarol la presencia de García, Diego Aguirre formará al equipo con Brayan Cortés, Jesús Trindade, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Lucas Hernández; Jaime Báez, Ignacio Sosa, Eric Remedi, Leonardo Fernández; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Teniendo en cuenta cómo formó Peñarol el lunes en el clásico de Tercera, donde le ganó 1-0 a Nacional, Aguirre reservó para tener a la orden a juveniles como Kevin Rodríguez, Lorenzo Couture, Stiven Muhlethaler y Brandon Álvarez.

También estarán a la orden Martín Campaña, Damián Suárez, Gularte, Gastón Silva, Julio Daguer y Alejo Cruz.