Ignacio Ruglio confirmó la llegada de Diego García, jugador que Nacional rechazó por una denuncia de abuso sexual y que Peñarol aprobó con su Comisión de Género

“Terminamos concluyendo con un par de artículos que la Comisión de Género puso en el contrato, que lo traíamos, y que si en algún momento se comprobaba algo de eso, automáticamente se rescindía”, señaló.

Ruglio dijo que Peñarol trabaja con distintas alternativas, dos o tres, en caso de que no se hagan las negociaciones por la principal opción.

“Ya teníamos todo acordado (con Diego García). Solo faltaba que la Comisión de Género investigara bien el caso para saber que luego no íbamos a tener problemas y que quedar todo bien documentado. Ayer cerramos los papeles y de hecho creo que mañana se integra a los trabajos”, señaló.

El pedido de Diego Aguirre por Diego García

El presidente carbonero agregó que Aguirre ya había pedido al volante en los últimos períodos de pases.

“Para Diego ha sido prioridad hace dos períodos de pases. Siempre al primer jugador que te nombra es a él: siempre te dice: ‘es el jugador que quiero, es el jugador que hace la diferencia físicamente’. Es el jugador que Diego estaba prácticamente obsesionado por él. Ahora cuando me lo volvió a pedir, le dije: 'tenemos una comisión de Género, la denuncia que el jugador tiene, si bien hace muchísimos años que la tiene, hay que investigarla. Jorge Barrera ayudó muchísimo. Diego (Aguirre) antes de ayer hizo un zoom con las gurisas de la Comisión de Género para agradecerle el trabajo de horas para investigar el caso. Agustín Alayes también ayudó muchísimo a estudiar el caso porque fue mientras él (García) estuvo en Estudiantes. Ellas pidieron poner unas cláusulas vinculadas al género y demás. Se trabajó bien, en silencio, y ayer de noche cerramos todos los papeles con Pablo Boselli, su represente”, comentó.

“Y Diego estaba tranquilo porque cuando se fueron Alan Medina y Sequeira me dijo: ‘Nacho, yo necesito bajar la cantidad de jugadores en el plantel y el sustituto ideal para los dos es él, así que si los dos se van y me lo traes a él, yo ya quedo cubierto ahí’”, agregó.

“Ayer Diego, cuando lo cerramos, me dijo: ‘Sé que no va a tener la marquesina que tienen otros jugadores pero para mí es un Peñarol totalmente determinante’. Y hacía mucho que le había pedido al club traerlo. Y el propio Diego me dijo: ‘Mirá que si trae algún ruido por esta denuncia que tiene y demás, yo voy a ser el primero que voy a salir a decir que lo pedí yo, que investigué el caso y que confío en el jugador’”.

La denuncia a Diego García

En febrero de 2021, cuando jugaba en Estudiantes de La Plata, García fue denunciado de abuso sexual por parte de una jugadora de hockey del club.

1706617806456.webp Diego García en Liverpool

En 2022 se supo que iba a ser sometido a juicio oral tras la decisión de la Justicia de La Plata que avaló la investigación.

En julio de 2022, luego de que rescindiera contrato con Estudiantes de La Plata, se cayera el pase a Nacional y firmó por Emelec de Ecuador, sin permiso de la justicia, según el abogado defensor de la denunciante, por lo que se iba a pedir su captura internacional.

Así lo manifestó Marcelo Peña, abogado de la mujer denunciante, quien en declaraciones a distintos medios adelantó que iba a pedir la revocación de la eximición de prisión y la captura internacional, lo que luego debería decidir el juez Pablo Raele.

El abogado indicó que no quería impedir el derecho al trabajo del uruguayo, pero “se reclama que se sujete a las órdenes y obligaciones judiciales”. En ese sentido, sostuvo que el futbolista viajó sin permiso de la justicia, lo que desmintieron desde el entorno de García.

Tras jugar hasta 2023 en Emelec, el futbolista llegó en 2024 a Liverpool, donde disputó partidos por Copa Libertadores y el Campeonato Uruguayo, con un total de 43 partidos (32 como titular) y 6 goles en ambas competencias.

Su pase a los de Belvedere tuvo cuestionamientos de la diputada Micaela Melgar, del Frente Amplio, e hincha de Liverpool, quien comentó sobre su fichaje: "Qué asco me da".